Mikrotrpělivost: Čekám, ale jen do tří

Čekat umíme – ale jen tři sekundy. Mikrotrpělivost se stala novou civilizační dovedností a svět nás učí, že i čekání má dnes své časové limity.

Říká se, že trpělivost růže přináší. Dnes už spíš přináší infarkt – a to ještě jen v případě, že se stihne dostavit do tří sekund.
Před pár lety jsme byli ochotni čekat. Na tramvaj. Na poštu. Na to, až se modem po dlouhém pískání a chrčení konečně připojí k internetu. Dnes? Když se video nenačte okamžitě, cítíme se podvedeni životem, systémem i Bohem. Po třetí sekundě máme pocit, že jsme právě přečkali celou středověkou morovou ránu.
A tak jsme si vypěstovali novou civilizační dovednost: mikrotrpělivost. Umění čekat – ale jen chvilku. Víc už ne, protože svět by nám mezitím mohl utéct a my přece nechceme být ti poslední, co se dozví, jak dopadl včerejší skandál někoho, koho vlastně ani neznáme.
Je to zvláštní: na zásilku z e-shopu čekáme týden a ještě si to užíváme. Každý den si ji představujeme, malujeme si, jak ji rozbalíme… Ale na animaci načítání stránky koukáme jako na osobní urážku. Možná proto, že v jednom případě máme iluzi, že čekáme na radost, a v druhém na prázdno.
Dřív se čekání považovalo za znak vyrovnanosti. Dnes je to spíš důkaz, že máte slabý signál. A protože moderní život neustále vyžaduje reakci teď hned, naše nervová soustava už si neumí představit, že by něco trvalo déle než nádech a výdech.
Nabízí se otázka: co se stane, až se i ta třísekundová hranice začne zdát příliš dlouhá? Možná budeme odkládat všechno, co se neděje v reálném čase. Možná přestaneme sledovat filmy, protože i dvouhodinové čekání na pointu je příliš. Nebo se prostě přestaneme ptát a místo toho budeme donekonečna obnovovat stránku – v naději, že to jednou přijde.
Až příště budete stát v řadě u pokladny a někdo před vámi bude lovit drobné, zkuste si říct: „To je trénink. Posiluju mikrotrpělivost.“ Jen pozor – ať u toho nevyprší vaše třísekundové časové okno. Protože víte, co přijde pak? Prodavačka vás uvidí zírat do mobilu, vy se leknete, omylem si koupíte tři tatranky, rohlík a balení baterií, a doma budete přemýšlet, jestli to nebyl jen další algoritmus, co vás donutil utratit peníze – tentokrát ne online, ale v reálném světě. A tak se možná jednou dočkáme doby, kdy i skutečný lidský rozhovor bude muset mít skip intro tlačítko.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 18.8.2025 7:02

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 262
  • Celková karma 10,82
  • Průměrná čtenost 180x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

