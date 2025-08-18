Mikrotrpělivost: Čekám, ale jen do tří
Říká se, že trpělivost růže přináší. Dnes už spíš přináší infarkt – a to ještě jen v případě, že se stihne dostavit do tří sekund.
Před pár lety jsme byli ochotni čekat. Na tramvaj. Na poštu. Na to, až se modem po dlouhém pískání a chrčení konečně připojí k internetu. Dnes? Když se video nenačte okamžitě, cítíme se podvedeni životem, systémem i Bohem. Po třetí sekundě máme pocit, že jsme právě přečkali celou středověkou morovou ránu.
A tak jsme si vypěstovali novou civilizační dovednost: mikrotrpělivost. Umění čekat – ale jen chvilku. Víc už ne, protože svět by nám mezitím mohl utéct a my přece nechceme být ti poslední, co se dozví, jak dopadl včerejší skandál někoho, koho vlastně ani neznáme.
Je to zvláštní: na zásilku z e-shopu čekáme týden a ještě si to užíváme. Každý den si ji představujeme, malujeme si, jak ji rozbalíme… Ale na animaci načítání stránky koukáme jako na osobní urážku. Možná proto, že v jednom případě máme iluzi, že čekáme na radost, a v druhém na prázdno.
Dřív se čekání považovalo za znak vyrovnanosti. Dnes je to spíš důkaz, že máte slabý signál. A protože moderní život neustále vyžaduje reakci teď hned, naše nervová soustava už si neumí představit, že by něco trvalo déle než nádech a výdech.
Nabízí se otázka: co se stane, až se i ta třísekundová hranice začne zdát příliš dlouhá? Možná budeme odkládat všechno, co se neděje v reálném čase. Možná přestaneme sledovat filmy, protože i dvouhodinové čekání na pointu je příliš. Nebo se prostě přestaneme ptát a místo toho budeme donekonečna obnovovat stránku – v naději, že to jednou přijde.
Až příště budete stát v řadě u pokladny a někdo před vámi bude lovit drobné, zkuste si říct: „To je trénink. Posiluju mikrotrpělivost.“ Jen pozor – ať u toho nevyprší vaše třísekundové časové okno. Protože víte, co přijde pak? Prodavačka vás uvidí zírat do mobilu, vy se leknete, omylem si koupíte tři tatranky, rohlík a balení baterií, a doma budete přemýšlet, jestli to nebyl jen další algoritmus, co vás donutil utratit peníze – tentokrát ne online, ale v reálném světě. A tak se možná jednou dočkáme doby, kdy i skutečný lidský rozhovor bude muset mít skip intro tlačítko.
Ondřej Vejsada
Když už jsme tak svobodní, proč se pořád někoho ptáme?
Máme svobodu dělat cokoliv, ale zároveň hledáme svolení, že žijeme správně. V moři možností často chybí kompas – i odvaha spolehnout se na sebe.
Ondřej Vejsada
Unavení i bez práce? Vítejte v době mentální obezity
Neunavuje nás jen práce, ale nekonečné zpracovávání života v hlavě. Mentální obezita je tichý zabiják, který neléčí výkon, ale umění prostě být.
Ondřej Vejsada
Nezadaní a (ne)chtění: Proč je dnes single život volbou, ale i diagnózou
Být single dnes není stigma, ale často luxusní alibi. Ne vždy jde o svobodu – někdy je to strach z obyčejnosti, zranění nebo pohodlí v samotě.
Ondřej Vejsada
Když vám zmizí 25 let života anebo jen účet na Instagramu?
Stačilo pár kliknutí algoritmu a zmizelo 25 let fotek, práce i vzpomínek. Digitální život je křehký, ten skutečný začíná až mimo hesla, notifikace a lajky.
Ondřej Vejsada
Na věku (ne)záleží aneb proč třicítka bolí víc než padesátka
Třicítka bolí víc než padesátka – není to věkem, ale očekáváními, která jsme si nestihli splnit. Panika z let je luxus, ale i šance podívat se na sebe s laskavostí.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Rusko vyslalo balistickou raketu i drony na Charkov. Mezi mrtvými je i batole
Sledujeme online Ruský dronový útok na druhé největší ukrajinské město Charkov na severovýchodě země si v pondělí...
U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén
Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad...
Česko čeká slunečný týden bez veder. Ráno mohou teploty klesnout k 7 stupňům
Tento týden bude v Česku slunečný a většinou bez srážek. Ty hrozí akorát ve čtvrtek, kdy kromě...
Ukrajina nevstoupí do NATO ani nezíská Krym, píše Trump před schůzkou se Zelenským
Americký prezident Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 262
- Celková karma 10,82
- Průměrná čtenost 180x