Máte peníze, ale bojíte se je utratit. K čemu vám vlastně jsou?
Znáte někoho, kdo má slušný příjem, něco našetřeno, bydlí ve vlastním a přesto se chová, jako by ho od finančního krachu dělila jedna nezaplacená složenka? Každý větší výdaj je problém. Nová pračka? Ta stará ještě pere, jen při ždímání připomíná startující traktor. Výměna auta? Zbytečný luxus. Dovolená? Teď se to zrovna nehodí. A investovat? To už vůbec ne, protože člověk nikdy neví, co se může stát.
Na účtu přitom leží rezerva, která by pokryla několik měsíců, možná i let běžného života. Jenže její majitel se k ní chová, jako by šlo o poslední zásoby potravin v obleženém městě. Spořit je samozřejmě rozumné. Život umí překvapit a finanční rezerva není žádná zbytečnost. Jenže někdy se z původně užitečné opatrnosti stane způsob života, ze kterého už člověk neumí vystoupit. Peníze měly přinést bezpečí. Nakonec se z nich stane něco, na co se nesmí sáhnout.Zajímavé je, že takové chování nemusí souviset s aktuální finanční situací. Člověk si může vydělávat slušné peníze, mít vlastní bydlení a přesto v sobě dál nosit zkušenost z dob, kdy se počítalo, jestli do výplaty zbude na chleba. Případně si osvojil rodinné pravidlo, že utrácet je nezodpovědné a šetřit je známkou charakteru.
Okolnosti se mezitím změnily.
Psychika však někdy aktualizace odmítá. Nový hardware, operační systém z roku 1998. A tak se spoření postupně promění v součást identity. Člověk je ten rozumný, který neutrácí za hlouposti. Ví, kolik má na účtu, sleduje každou větší položku a dokáže se pochválit, že zase něco ušetřil. Jenže už si možná ani nevšimne, že si odpírá věci, na které dávno má. Když si konečně koupí něco dražšího, místo radosti přichází výčitky. Jako by právě provedl drobný finanční zločin a teď čekal, kdy zazvoní policie.
Potíž je také v tom, že hranice dostatečné rezervy se může neustále posouvat. Nejdřív chce mít člověk sto tisíc. Pak tři sta. Potom milion. A když ho má, napadne ho, že dva miliony by byly přece jen bezpečnější. Na otázku, kolik peněz by mu tedy stačilo, aby se cítil opravdu v bezpečí, často nedokáže odpovědět. Protože problém možná neleží v částce.
Člověk, který si je celý život střádal, začne být paradoxně jejich zaměstnancem. Pracuje, vydělává, odkládá a hlídá. Peníze mu slouží k tomu, aby měl jednou svobodu, jenže ona pověstná jednou se pořád odkládá. Samozřejmě netvrdím, že máme přestat myslet na budoucnost a začít bezhlavě utrácet. To by byla rada přibližně stejně moudrá jako doporučení, aby člověk kvůli obavám z požáru vyhodil hasicí přístroj.
Možná ale stojí za to položit si trochu nepříjemnou otázku: Kdyby se vaše finanční situace už nikdy nezměnila, co byste si ze svých peněz dovolili? Co byste si koupili, kam jeli, co opravili nebo komu udělali radost? A pokud je odpovědí zase jen další částka, kterou chcete nejprve našetřit, možná už nespoříte na budoucnost. Možná jen udržujete při životě pocit, že jednou budete konečně připraveni začít ji používat.
Peníze nám mají dávat určitou svobodu. Bylo by docela absurdní, kdybychom kvůli nim nakonec celý život strávili ve finančním domácím vězení. Mohou nám totiž zůstat déle než příležitost, pro kterou jsme si je schovávali.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.