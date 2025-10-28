Lidé se nemění – jen lépe maskují aneb jak se z osobního růstu stalo herectví

Většina „osobního růstu“ je jen lepší herectví. Neučíme se být jiní, jen kultivovaněji maskujeme to, jací jsme byli vždy. Skutečná změna začíná, když přestaneme hrát.

Říká se, že lidé se nemění. A pokud ano, tak jen dočasně – nebo z donucení. Když se nad tím ale zamyslíme hlouběji, možná zjistíme, že „změna“ je často jen elegantnější maskování. Naučíme se chovat „vhodněji“, reagovat „dospěleji“, mluvit „vědoměji“. Ale uvnitř? Tam zůstáváme stejní – jen máme nový kostým a lepší slovník.
🎭 Když růst vypadá jako herectví
Moderní společnost miluje pojem „osobní rozvoj“. Chodíme na kurzy sebevědomí, meditujeme, vizualizujeme, učíme se odpouštět. Jenže někdy to celé začne připomínat spíš hereckou školu než cestu k sobě. Najednou mluvíme naučenými frázemi – místo „naštval jsi mě“ říkáme „cítím v sobě nepříjemný tlak“. Neřekneme „mám tě plné zuby“, ale „mám potřebu se teď stáhnout a být sám se sebou“.
Navenek to zní duchovně, kultivovaně, vyrovnaně. Ale často je to jen uhlazenější způsob, jak neříct pravdu. Protože být „vědomý“ přece znamená nezvyšovat hlas. A hlavně – nepůsobit lidsky.
🪞 Lidé se nemění, mění se jejich taktika
Naše povaha je v zásadě stabilní. To, co se mění, je způsob, jak s ní nakládáme.
Někdo se nenaučí nebát – naučí se jen svůj strach lépe schovat.
Někdo se nenaučí nebýt egocentrický – naučí se, že pokora se společensky víc vyplácí.
A někdo se nenaučí milovat – jen pochopí, že říkat „miluji tě“ otevírá víc dveří než mlčet.
Změna je tedy často jen adaptace – inteligentní přizpůsobení prostředí. Jinými slovy: člověk se „nezmění“, jen se naučí, co se po něm chce. Tedy – maska se stává sofistikovanější, gesta promyšlenější, tón hlasu klidnější. Ale duše? Ta jen sedí v zákulisí a čeká, až skončí představení.
⚖️ Když terapie zaměníme za tréning sebekontroly
V terapii se občas stává, že klient říká: „Už jsem úplně jiný člověk.“ A já si v duchu říkám: Tak to se teprve uvidí. Protože opravdová změna se nepozná podle toho, jak se chováme, když máme věci pod kontrolou – ale podle toho, co uděláme, když ji ztratíme.
Skutečný růst není o tom, že už se nerozčílím, neřeknu sprosté slovo nebo neudělám chybu. Je o tom, že si všimnu, proč se to děje. Je to spíš o poznání než o potlačení. O upřímnosti k sobě, ne o výkonu. Ale uznejte – to se na Instagramu hůř prodává.
🌱 Opravdová proměna nevypadá hezky
Autentická změna většinou není estetická. Je plná zmatku, pochybností, odporu. Vypadá jako návrat do chaosu, ne jako klidný úsměv jógové učitelky. Proto se jí tolik lidí vyhýbá – není fotogenická.
Jenže právě v těch chvílích, kdy maska praskne, se děje to podstatné. Změna totiž není to, že se naučím hrát klidného člověka, ale že se přestanu bát být neklidný. Ne že se naučím vypadat zrale, ale že se dokážu přiznat k vlastní nezralosti.
🔍 Shrnutí
Lidé se nemění. Jen se učí lépe přežít ve světě, který po nich změnu vyžaduje. Ale někdy, když mají odvahu nehrát, se stane zázrak – ne že se „změní“, ale že se odmaskují. A tehdy se poprvé skutečně potkají – se sebou, i s druhými. A možná právě tohle je ten jediný skutečný osobní růst: ne stát se někým jiným, ale přestat se přetvařovat, že už jím nejsme.

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 28.10.2025 7:02 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 316
  • Celková karma 9,81
  • Průměrná čtenost 169x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

