Lidé, kteří už nic neočekávají, bývají někdy překvapivě zranitelní
Existuje věta, která na první pohled zní velmi moudře. „Já už od lidí nic nečekám.“ Často se pronáší klidně. S nadhledem. Skoro filozoficky. Jako by člověk právě dosáhl nějakého vyššího stupně poznání. A někdy to tak skutečně je. Jenže čím déle pozoruji lidi kolem sebe, tím víc si myslím, že tato věta má ještě jednu, mnohem méně romantickou podobu. Někdy totiž neznamená: „Přijal jsem život takový, jaký je.“ Ale spíše: „Už nechci být znovu zklamaný.“
Velmi chytrá strategie
Na první pohled to dává dokonalý smysl. Když nic neočekávám, nemůže mě nikdo zklamat. Když od lidí nic nechci, nemohou mě odmítnout. Když v nic nedoufám, nemohu o nic přijít. Je to vlastně brilantní obranný systém. Psychologicky téměř neprůstřelný. Má jen jednu drobnou nevýhodu. Funguje. Až příliš dobře.
Pojištění proti bolesti
Představte si člověka, který si koupí pojištění proti krádeži. To je rozumné. Pak si koupí další. A další. Nakonec si nechá zavařit dveře, zazdí okna a nikam nevychází. Už ho skutečně nikdo neokradne. Jen se v tom domě už nedá moc žít. Mám někdy pocit, že něco podobného děláme i s nadějí. Nejdřív nás někdo zklame. Pak podruhé. Pak potřetí. A tak si řekneme: „Dobře. Končím. Už nic nečekám.“ Je to bezpečné. Jenže bezpečí není totéž co život.
Klid, nebo rezignace?
Na tom všem je možná nejzajímavější jedna otázka. Jak poznáme rozdíl mezi vnitřním klidem a rezignací? Není to vůbec jednoduché. Obojí bývá tiché. Obojí nepůsobí dramaticky. Obojí vypadá vyrovnaně. Rozdíl bývá někde jinde. Klid říká: „Nemohu všechno ovlivnit, ale jsem otevřený tomu, co přijde.“ Rezignace říká: „Raději už od ničeho nic nechci.“ Zvenku to může vypadat téměř stejně. Uvnitř je to úplně jiný svět.
Tichá cena za ochranu
Když člověk preventivně vypne očekávání, nevypne jen možnost zklamání. Vypne i něco dalšího. Zvědavost. Těšení. Překvapení. Určitou lehkost. A také naději. A právě to bývá ta nejvyšší cena. Protože naděje není jen dětská naivita. Je to také schopnost připustit, že něco dobrého je stále možné.
Opatrní lidé
Někteří z nejzranitelnějších lidí, které jsem potkal, nepůsobili vůbec zranitelně. Působili rozumně. Vyrovnaně. Nic nechtěli. Nic nečekali. Ničemu se příliš neotevírali. Až časem člověk zjistil, že za tím není moudrost. Ale únava. Dlouhá historie zklamání. A tiché rozhodnutí: „Už nikdy nechci zažít totéž.“ A tak se chránili. Jenže problém s ochranou je, že občas nechráníme jen zranění. Chráníme i život před životem.
Paradox naděje
Naděje je zvláštní věc. Dělá nás zranitelnými. Protože když doufáme, riskujeme. Můžeme být odmítnuti. Můžeme být zklamáni. Můžeme o něco přijít. Jenže bez naděje se stane ještě něco jiného. Nic nás nezraní. Ale také nás už máloco skutečně potěší.
Na závěr
Nemyslím si, že bychom měli od druhých očekávat nemožné. Nemyslím si ani, že bychom měli žít v naivní představě, že všechno dobře dopadne. Jen přemýšlím, jestli jsme někdy v touze vyhnout se bolesti nezašli příliš daleko. Protože člověk, který už od ničeho nic nečeká, možná skutečně našel určitý klid. Ale možná také přišel o něco velmi důležitého. O schopnost být příjemně překvapen. O schopnost se těšit. A hlavně o odvahu připustit, že navzdory všemu, co už zažil, může před ním být ještě něco dobrého. A možná právě v tom spočívá jedna z největších forem odvahy. Nečekat zázraky. Ale úplně nevypnout naději.
Ondřej Vejsada
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