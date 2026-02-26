Lidé, kteří si pletou svobodu s útěkem
„Nechci se vázat.“ Věta, která dnes zní téměř moderně. Jako by v sobě nesla cosi vyzrálého, sebevědomého, svobodného. A někdy je opravdu výrazem zdravé hranice. Jenže jindy znamená něco úplně jiného.
Svoboda jako prostor
Skutečná svoboda je prostor. Prostor, ve kterém se můžu rozhodovat, zkoumat, měnit směr. Prostor, který není sevřený tlakem ani strachem. Taková svoboda unese i závazek. Unese vztah. Unese odpovědnost. Protože není definovaná absencí pout, ale přítomností volby. Člověk může být ve vztahu a být svobodný. Může mít práci, rodinu, závazky – a přesto cítit otevřenost. Svoboda totiž není o tom, co nemám. Je o tom, jak se k tomu, co mám, vztahuji.
Svoboda jako prázdno
Pak je tu jiný druh „svobody“. Takový, který se vymezuje hlavně proti něčemu. Nechci závazek. Nechci odpovědnost. Nechci být nikomu nic dlužen. Na první pohled to vypadá podobně. Jenže uvnitř je často cítit něco jiného: napětí, obava, neochota se vystavit hloubce. Taková svoboda není prostor. Je to prázdno.
Hloubka jako riziko
Blízkost znamená, že se něco může pokazit. Že mě někdo může zranit. Že budu muset nést důsledky svých rozhodnutí. A právě tam se často láme rozdíl mezi svobodou a útěkem. Když řeknu „nechci se vázat“, může to znamenat: chráním si svůj čas, dávám si prostor, znám své hranice. Ale může to také znamenat: bojím se, že bych nezvládl odpovědnost, nechci riskovat ztrátu kontroly, raději zůstanu na povrchu. A to už není svoboda. To je obranný manévr.
Útěk je pohyb – ale pryč
Útěk se tváří jako pohyb. Člověk střídá vztahy, projekty, směry. Neustále „hledá“. Jenže pohyb pryč není totéž co pohyb vpřed. Když se vyhýbáme hloubce, zůstáváme v bezpečné zóně začátků. Začátky jsou lehké. Plné možností. Bez minulosti. Hloubka přináší váhu. A váha je přesně to, před čím útěk chrání.
Kde je rozdíl?
Možná je to jednodušší, než to vypadá. Svoboda rozšiřuje. Útěk zužuje. Svoboda umožňuje vstoupit – i odejít. Útěk umožňuje jen odcházet. Svoboda unese blízkost. Útěk se jí vyhne.
Ne každé „ne“ je slabost
Je důležité dodat jednu věc: ne každý, kdo se nechce vázat, utíká. Někdy je to skutečně zralé rozhodnutí. Rozdíl se nepozná z věty. Pozná se z pocitu. Je v tom klid? Nebo napětí? Je to otevřený prostor? Nebo spíš obrana před něčím, co by mohlo bolet?
Závěrem (bez soudu)
Svoboda je cenná. Ale pokud je definovaná jen tím, čemu se vyhýbáme, zůstane prázdná. Možná tedy stojí za to si občas položit otázku: Utíkám před závazkem – nebo si vědomě vybírám prostor? Protože svoboda není o tom, že se nás nic netýká. Je o tom, že se dokážeme dotknout – a přesto zůstat sami sebou. A to je o něco náročnější, než jen odejít.
Ondřej Vejsada
Když si stěžování začneme plést s řešením
Sdílení bolesti ulevuje, ale neřeší. Kdy se z podpory stane kolektivní bezmoc a ze stěžování identita? Text o tenké hranici mezi pochopením a skutečnou změnou.
Ondřej Vejsada
Proč máme potřebu mít poslední slovo
Proč nás tak dráždí odcházet bez tečky? Potřeba mít poslední slovo často nesouvisí s pravdou, ale s egem a nejistotou. Text o tom, proč je někdy větší síla mlčet než ještě jednou odpovědět.
Ondřej Vejsada
Když se z flexibility stane beztvarost
Flexibilita je ctnost – dokud máme kam se vracet. Když se ale přizpůsobování stane hlavním směrem, můžeme se nenápadně rozplynout. Text o tom, kdy otevřenost ztrácí tvar a člověk sám sebe.
Ondřej Vejsada
Chceš si zahrát, nebo vyhrát?
Chceš vyhrát, nebo si opravdu zahrát? Čím víc lpíme na výsledku, tím víc jsme v křeči. A právě lehkost a přítomnost ve hře často přinášejí víc než úporné snažení.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří čekají na svolení žít po svém
Mnoho dospělých žije, jako by čekali na neviditelné svolení. Na správný čas, lepší podmínky, tiché „ano“. Text o tom, proč nikdo nepřijde – a proč razítko na život po svém držíme sami.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně
Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...
Anonymní e-mail hrozil bombou v Baťově nemocnici, areál prohledávala policie
Policie ve čtvrtek dopoledne prověřovala anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici...
Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky
Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta...
Soud v Mostě se bude v dubnu opět zabývat propuštěním nejdéle vězněného Čecha
Okresní soud v Mostě se bude 9. dubna opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha...
Škoda po požáru v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je asi dva miliony korun
Škoda po středečním požáru v bytě v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je předběžně vyčíslena na...
Soubor pozemků ve Varvažově
Varvažov, okres Písek
4 648 000 Kč
- Počet článků 408
- Celková karma 9,36
- Průměrná čtenost 166x