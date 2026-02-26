Lidé, kteří si pletou svobodu s útěkem

Svoboda není jen absence závazků. Někdy se za větou „nechci se vázat“ skrývá spíš útěk než volba. Text o tom, kdy nás svoboda rozšiřuje – a kdy jen chrání před hloubkou.

„Nechci se vázat.“ Věta, která dnes zní téměř moderně. Jako by v sobě nesla cosi vyzrálého, sebevědomého, svobodného. A někdy je opravdu výrazem zdravé hranice. Jenže jindy znamená něco úplně jiného.
Svoboda jako prostor
Skutečná svoboda je prostor. Prostor, ve kterém se můžu rozhodovat, zkoumat, měnit směr. Prostor, který není sevřený tlakem ani strachem. Taková svoboda unese i závazek. Unese vztah. Unese odpovědnost. Protože není definovaná absencí pout, ale přítomností volby. Člověk může být ve vztahu a být svobodný. Může mít práci, rodinu, závazky – a přesto cítit otevřenost. Svoboda totiž není o tom, co nemám. Je o tom, jak se k tomu, co mám, vztahuji.
Svoboda jako prázdno
Pak je tu jiný druh „svobody“. Takový, který se vymezuje hlavně proti něčemu. Nechci závazek. Nechci odpovědnost. Nechci být nikomu nic dlužen. Na první pohled to vypadá podobně. Jenže uvnitř je často cítit něco jiného: napětí, obava, neochota se vystavit hloubce. Taková svoboda není prostor. Je to prázdno.
Hloubka jako riziko
Blízkost znamená, že se něco může pokazit. Že mě někdo může zranit. Že budu muset nést důsledky svých rozhodnutí. A právě tam se často láme rozdíl mezi svobodou a útěkem. Když řeknu „nechci se vázat“, může to znamenat: chráním si svůj čas, dávám si prostor, znám své hranice. Ale může to také znamenat: bojím se, že bych nezvládl odpovědnost, nechci riskovat ztrátu kontroly, raději zůstanu na povrchu. A to už není svoboda. To je obranný manévr.
Útěk je pohyb – ale pryč
Útěk se tváří jako pohyb. Člověk střídá vztahy, projekty, směry. Neustále „hledá“. Jenže pohyb pryč není totéž co pohyb vpřed. Když se vyhýbáme hloubce, zůstáváme v bezpečné zóně začátků. Začátky jsou lehké. Plné možností. Bez minulosti. Hloubka přináší váhu. A váha je přesně to, před čím útěk chrání.
Kde je rozdíl?
Možná je to jednodušší, než to vypadá. Svoboda rozšiřuje. Útěk zužuje. Svoboda umožňuje vstoupit – i odejít. Útěk umožňuje jen odcházet. Svoboda unese blízkost. Útěk se jí vyhne.
Ne každé „ne“ je slabost
Je důležité dodat jednu věc: ne každý, kdo se nechce vázat, utíká. Někdy je to skutečně zralé rozhodnutí. Rozdíl se nepozná z věty. Pozná se z pocitu. Je v tom klid? Nebo napětí? Je to otevřený prostor? Nebo spíš obrana před něčím, co by mohlo bolet?
Závěrem (bez soudu)
Svoboda je cenná. Ale pokud je definovaná jen tím, čemu se vyhýbáme, zůstane prázdná. Možná tedy stojí za to si občas položit otázku: Utíkám před závazkem – nebo si vědomě vybírám prostor? Protože svoboda není o tom, že se nás nic netýká. Je o tom, že se dokážeme dotknout – a přesto zůstat sami sebou. A to je o něco náročnější, než jen odejít.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 26.2.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Když si stěžování začneme plést s řešením

Sdílení bolesti ulevuje, ale neřeší. Kdy se z podpory stane kolektivní bezmoc a ze stěžování identita? Text o tenké hranici mezi pochopením a skutečnou změnou.

25.2.2026 v 7:00 | Karma: 4,71 | Přečteno: 76x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč máme potřebu mít poslední slovo

Proč nás tak dráždí odcházet bez tečky? Potřeba mít poslední slovo často nesouvisí s pravdou, ale s egem a nejistotou. Text o tom, proč je někdy větší síla mlčet než ještě jednou odpovědět.

24.2.2026 v 7:00 | Karma: 9,52 | Přečteno: 68x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se z flexibility stane beztvarost

Flexibilita je ctnost – dokud máme kam se vracet. Když se ale přizpůsobování stane hlavním směrem, můžeme se nenápadně rozplynout. Text o tom, kdy otevřenost ztrácí tvar a člověk sám sebe.

23.2.2026 v 7:00 | Karma: 11,16 | Přečteno: 76x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Chceš si zahrát, nebo vyhrát?

Chceš vyhrát, nebo si opravdu zahrát? Čím víc lpíme na výsledku, tím víc jsme v křeči. A právě lehkost a přítomnost ve hře často přinášejí víc než úporné snažení.

20.2.2026 v 7:00 | Karma: 7,78 | Přečteno: 82x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Lidé, kteří čekají na svolení žít po svém

Mnoho dospělých žije, jako by čekali na neviditelné svolení. Na správný čas, lepší podmínky, tiché „ano“. Text o tom, proč nikdo nepřijde – a proč razítko na život po svém držíme sami.

19.2.2026 v 7:00 | Karma: 8,38 | Přečteno: 133x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
21. února 2026  20:31

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.
19. února 2026  17:51

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...

Anonymní e-mail hrozil bombou v Baťově nemocnici, areál prohledávala policie

Policie aktuálně zasahuje v Baťově nemocnici ve Zlíně kvůli anonymně nahlášené...
26. února 2026  9:32,  aktualizováno  10:19

Policie ve čtvrtek dopoledne prověřovala anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...
26. února 2026  9:12,  aktualizováno  10:16

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta...

Soud v Mostě se bude v dubnu opět zabývat propuštěním nejdéle vězněného Čecha

ilustrační snímek
26. února 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Okresní soud v Mostě se bude 9. dubna opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha...

Škoda po požáru v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je asi dva miliony korun

ilustrační snímek
26. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Škoda po středečním požáru v bytě v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je předběžně vyčíslena na...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 408
  • Celková karma 9,36
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.