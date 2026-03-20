Lidé, kteří potřebují mít pravdu i sami před sebou
Většina lidí si myslí, že potřeba mít pravdu se projevuje hlavně ve sporech s druhými. Znáte to. Hádka. Argumenty. Snaha přesvědčit toho druhého. Jenže existuje ještě jeden, méně viditelný typ sporu. Ten, který vedeme sami se sebou. A někdy je mnohem tvrdší než všechny debaty s okolím.
Vnitřní soudní síň
Možná to znáte. Uděláte nějaké rozhodnutí. Něco řeknete. Něco pokazíte. A pak se ve vás rozjede vnitřní proces. Jedna část vás začne obhajovat: „Udělals to správně. Neměl jsi jinou možnost.“ Druhá část začne obžalovávat: „Ne, jen sis to zjednodušil. Měl jsi udělat víc.“ A někde uprostřed sedí soudce. Vy. Jenže ten soudce není nestranný. Často jen hledá způsob, jak si potvrdit verdikt, který už dávno padl.
Proč potřebujeme mít pravdu
Důvod je prostý. Přiznat si, že jsme se mýlili, bolí. Ne proto, že by šlo o jednu chybu. Ale protože to narušuje náš obraz o sobě. Každý z nás si totiž vytváří příběh, kdo je. Že jsme rozumní. Spravedliví. Slušní. A když se objeví něco, co tenhle obraz narušuje, začne vnitřní soudní řízení. Ne proto, abychom našli pravdu. Ale abychom obnovili pořádek v našem příběhu.
Obhájce, který nikdy neprohraje
Proto si někdy dokážeme vysvětlit téměř cokoliv. Proč jsme odešli ze vztahu. Proč jsme někomu neodpověděli. Proč jsme se zachovali tvrdě. Neříkáme si: „Možná jsem se spletl.“ Říkáme si: „Bylo to nutné.“ Vnitřní obhájce je totiž velmi šikovný. Umí najít argumenty. Umí upravit fakta. A hlavně umí vytvořit pocit, že jsme vlastně jednali správně.
Tichý problém
Na první pohled to není nic dramatického. Člověk si občas něco obhájí. Každý to dělá. Jenže když se z toho stane zvyk, přestáváme se opravdu vidět. Nevidíme své chyby. Nevidíme vlastní podíl na problémech. A náš vnitřní svět se postupně mění v dobře organizovanou soudní síň, kde je výsledek známý ještě před začátkem procesu.
Odvaha zrušit proces
Možná je někdy užitečné udělat něco jiného. Neobhajovat se. Ale ani se neobviňovat. Jen si připustit, že některé věci nejsou tak jasné, jak bychom chtěli. Že jsme někdy jednali lépe, než jsme čekali. A jindy hůř. A že náš život není soudní spis, kde musí být každá kapitola uzavřená rozsudkem.
Malý posun
Možná největší vnitřní svoboda nepřichází ve chvíli, kdy máme pravdu. Ale ve chvíli, kdy ji už nepotřebujeme mít za každou cenu. Protože právě tehdy se přestáváme soudit. A začínáme se opravdu poznávat.
Ondřej Vejsada
