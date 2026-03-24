Lidé, kteří neumějí přijmout kompliment
Řeknete někomu něco hezkého. „To jsi udělal opravdu dobře.“ „Dnes ti to sluší.“ „Ten text je skvělý.“ A místo prostého „děkuju“ přijde rychlá obrana. „Ale prosím tě, to nic není.“ „To byla náhoda.“ „To by zvládl každý.“ Kompliment se odrazí, jako kdyby narazil na sklo. A člověk má najednou zvláštní pocit, že udělal skoro něco nevhodného.
Kompliment jako malý test
Přijmout kompliment je ve skutečnosti překvapivě náročná věc. Nejde jen o slušnost. Jde o to, jestli jsme schopni přijmout pozitivní obraz sebe sama. A právě tam se to někdy zadrhne. Protože když někdo řekne: „Tohle jsi udělal dobře,“ vlastně nám na chvíli nastaví zrcadlo. A otázka zní: věříme tomu?
Vnitřní nesoulad
Pokud máme o sobě spíš kritický obraz, kompliment do něj nezapadá. Mozek pak udělá jednoduchou věc. Odmítne ho. „To nic nebylo.“ „Měl jsi vidět, jak jsem to zkazil jindy.“ „Jen jsem měl štěstí.“ Není to skromnost. Je to pokus udržet svět v souladu s tím, co si o sobě myslíme.
Strach z očekávání
Někdy je za tím ještě něco jiného. Když přijmu pochvalu, jako bych přijal i závazek. Pokud jsem „ten, kdo to dělá dobře“, bude se to ode mě čekat znovu. A tak je bezpečnější kompliment zlehčit. „To nic nebylo.“ „Příště to určitě pokazím.“ Člověk tím vlastně předem snižuje laťku.
Naučená opatrnost
Velkou roli hraje i výchova. Mnoho lidí vyrůstalo s větami typu: „Nepovyšuj se.“ „Buď skromný.“ „Nevytahuj se.“ A tak se naučili, že přijmout pochvalu znamená být trochu domýšlivý. Jenže rozdíl mezi pýchou a přijetím komplimentu je obrovský. Pýcha říká: „Jsem lepší než ostatní.“ Přijetí komplimentu říká jen: „Děkuju.“
Malý paradox
Když kompliment odmítneme, vlastně tím odmítáme i toho, kdo ho vyslovil. Jako bychom říkali: „Ty to vidíš špatně.“ Přitom často šlo jen o obyčejnou lidskou radost něco ocenit. A někdy je nejjednodušší odpověď také ta nejpřirozenější. Ne vysvětlování. Ne zlehčování. Jen krátké: „Děkuju.“
Co vlastně přijímáme
Možná tedy nejde jen o pochvalu. Možná přijímáme něco většího. Možnost, že nejsme jen souborem chyb. Že někdy opravdu něco vyjde. Že nás někdo vidí v lepším světle, než se vidíme sami. A to je někdy překvapivě těžké unést.
Ondřej Vejsada
