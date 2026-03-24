Lidé, kteří neumějí přijmout kompliment

Proč je pro mnoho lidí těžší říct „děkuju“ než kompliment zlehčit? Text o tom, jak odmítání pochvaly odhaluje vztah k sobě – a proč přijetí ocenění není pýcha, ale schopnost unést vlastní hodnotu.

Řeknete někomu něco hezkého. „To jsi udělal opravdu dobře.“ „Dnes ti to sluší.“ „Ten text je skvělý.“ A místo prostého „děkuju“ přijde rychlá obrana. „Ale prosím tě, to nic není.“ „To byla náhoda.“ „To by zvládl každý.“ Kompliment se odrazí, jako kdyby narazil na sklo. A člověk má najednou zvláštní pocit, že udělal skoro něco nevhodného.
Kompliment jako malý test
Přijmout kompliment je ve skutečnosti překvapivě náročná věc. Nejde jen o slušnost. Jde o to, jestli jsme schopni přijmout pozitivní obraz sebe sama. A právě tam se to někdy zadrhne. Protože když někdo řekne: „Tohle jsi udělal dobře,“ vlastně nám na chvíli nastaví zrcadlo. A otázka zní: věříme tomu?
Vnitřní nesoulad
Pokud máme o sobě spíš kritický obraz, kompliment do něj nezapadá. Mozek pak udělá jednoduchou věc. Odmítne ho. „To nic nebylo.“ „Měl jsi vidět, jak jsem to zkazil jindy.“ „Jen jsem měl štěstí.“ Není to skromnost. Je to pokus udržet svět v souladu s tím, co si o sobě myslíme.
Strach z očekávání
Někdy je za tím ještě něco jiného. Když přijmu pochvalu, jako bych přijal i závazek. Pokud jsem „ten, kdo to dělá dobře“, bude se to ode mě čekat znovu. A tak je bezpečnější kompliment zlehčit. „To nic nebylo.“ „Příště to určitě pokazím.“ Člověk tím vlastně předem snižuje laťku.
Naučená opatrnost
Velkou roli hraje i výchova. Mnoho lidí vyrůstalo s větami typu: „Nepovyšuj se.“ „Buď skromný.“ „Nevytahuj se.“ A tak se naučili, že přijmout pochvalu znamená být trochu domýšlivý. Jenže rozdíl mezi pýchou a přijetím komplimentu je obrovský. Pýcha říká: „Jsem lepší než ostatní.“ Přijetí komplimentu říká jen: „Děkuju.“
Malý paradox
Když kompliment odmítneme, vlastně tím odmítáme i toho, kdo ho vyslovil. Jako bychom říkali: „Ty to vidíš špatně.“ Přitom často šlo jen o obyčejnou lidskou radost něco ocenit. A někdy je nejjednodušší odpověď také ta nejpřirozenější. Ne vysvětlování. Ne zlehčování. Jen krátké: „Děkuju.“
Co vlastně přijímáme
Možná tedy nejde jen o pochvalu. Možná přijímáme něco většího. Možnost, že nejsme jen souborem chyb. Že někdy opravdu něco vyjde. Že nás někdo vidí v lepším světle, než se vidíme sami. A to je někdy překvapivě těžké unést.

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 24.3.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Ondřej Vejsada

Muž, který už nepotřebuje být zajímavý

Muž nemusí být zajímavý, aby měl váhu. Když přestane hrát roli „osobnosti“, objeví se klid i respekt. Text o tichém posunu od potřeby zaujmout k pevnosti, která nic nedokazuje.

23.3.2026 v 7:00 | Karma: 8,00 | Přečteno: 98x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Lidé, kteří potřebují mít pravdu i sami před sebou

Potřeba mít pravdu neprobíhá jen ve sporech s druhými, ale i uvnitř nás. Vnitřní obhájce dokáže vysvětlit téměř cokoliv. Text o tom, proč se sami před sebou hájíme – a co se stane, když ten proces zastavíme.

20.3.2026 v 7:00 | Karma: 5,84 | Přečteno: 74x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Autorita bez hlasitosti

Autorita není hlasitost ani dominance. Skutečná váha vzniká tiše – z postoje, konzistence a klidu. Text o tom, proč nejpevnější vliv nepotřebuje křičet ani se prosazovat silou.

19.3.2026 v 7:00 | Karma: 8,79 | Přečteno: 82x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč si pamatujeme křivdy lépe než radosti

Proč si pamatujeme křivdy lépe než radosti? Mozek není spravedlivý kronikář, ale nástroj přežití. Text o tom, proč negativní zkušenosti zůstávají déle – a proč si radosti někdy musíme připomínat vědomě.

18.3.2026 v 7:00 | Karma: 7,95 | Přečteno: 94x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když muž přestane soutěžit

Co se stane, když muž přestane soutěžit? Ne vždy jde o prohru nebo rezignaci. Někdy jen zjistí, že závod, který běží, není jeho. Text o mužích, kteří vystoupili ze hry srovnávání – a našli klid mimo ni.

17.3.2026 v 7:00 | Karma: 11,76 | Přečteno: 202x | Ostatní
Ondřej Vejsada

  • Počet článků 429
  • Celková karma 9,57
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

