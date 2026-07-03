Lidé, kteří mají všechno pod kontrolou, bývají často nejvíce unavení
Existují lidé, bez kterých by se spousta věcí prostě rozsypala. Vědí, kdy se platí složenky. Pamatují si termíny. Vědí, kdo má narozeniny. Myslí dopředu. Plánují. Organizují. Připomínají. Zachraňují situace, které ani nevytvořili. A když se něco pokazí, většinou se všichni podívají právě na ně. Ne proto, že by to byla jejich povinnost. Ale protože mají pověst lidí, kteří si poradí. Na první pohled působí obdivuhodně. Na druhý pohled bývají často neuvěřitelně unavení.
Schopní lidé mají jeden problém
Čím je člověk kompetentnější, tím více práce k němu samovolně putuje. Je to zvláštní zákon vesmíru. Když něco umíte, dostanete další úkol. Když něco zvládnete, dostanete ještě jeden. Když zachráníte situaci třikrát, čtvrtý problém už automaticky přistane na vašem stole. Lidé kolem si totiž rychle zvyknou. A vy také. A tak se z jednorázové pomoci pomalu stává identita.
Jen to zařídím
Myslím, že mnoho lidí žije v permanentním režimu: „Jen tohle ještě zařídím.“ Jen objednat servis. Jen zavolat řemeslníkovi. Jen vyřešit problém v práci. Jen pomoci dětem. Jen zorganizovat víkend. Jen připomenout, co kdo zapomněl. Jen… A najednou je večer. Pak týden. Pak rok. A člověk si uvědomí, že většinu času neprožívá život. Koordinuje ho.
Život v pohotovosti
To je možná nejvýstižnější slovo. Pohotovost. Někteří lidé v ní žijí téměř nepřetržitě. I když sedí na dovolené. I když leží večer v posteli. I když mají konečně volno. Pořád jim v hlavě běží malé řídicí centrum. Co je potřeba zařídit? Na co nezapomenout? Co by se mohlo pokazit? Co je potřeba předvídat? Navenek působí klidně. Uvnitř jsou stále trochu ve službě.
Síla, která se stala automatismem
Paradox je v tom, že mnoho těchto lidí si ani neuvědomuje, jak jsou unavení. Únava se totiž stala normou. Jsou zvyklí. Stejně jako si člověk po čase zvykne na hluk ledničky. Přestane ho vnímat. Jenže to, že si na něco zvykneme, ještě neznamená, že to nezatěžuje. A právě proto bývají někdy nejvíce vyčerpaní lidé ti, od kterých bychom to vůbec nečekali. Protože vypadají silně. Spolehlivě. Stabilně. A často takoví skutečně jsou. Jen je to stojí mnohem více energie, než si okolí uvědomuje.
Neumím to pustit
Možná je ale na celé věci ještě něco zajímavějšího. Co když někteří lidé nemají všechno pod kontrolou proto, že chtějí? Co když už ani neumějí jinak? Možná si kdysi zvykli, že když něco nezařídí, nikdo jiný to neudělá. Možná si zvykli, že když něco nepohlídají, něco se pokazí. Možná se naučili, že být potřebný znamená být v bezpečí. A tak převzali odpovědnost. Nejdřív za jednu věc. Pak za druhou. Pak za všechno. A jednoho dne už ani nevědí, jaké to je prostě sedět a nemuset na nic myslet.
Cena za spolehlivost
Je zvláštní, že společnost takové lidi obdivuje. Říkáme o nich: „Na něj je spoleh.“ „Ta všechno zvládne.“ „Bez něj by to nefungovalo.“ A často máme pravdu. Jen málokdy se ale ptáme, co to stojí. Kolik energie stojí být neustále připravený. Kolik energie stojí předvídat problémy. Kolik energie stojí být tím člověkem, který myslí i na věci, které ostatní ani nenapadnou. Možná mnohem víc, než si umíme představit.
Malý paradox
Na celé věci mě fascinuje jeden paradox. Lidé, kteří mají všechno pod kontrolou, často netouží po větší moci. Touží po opaku. Po chvíli, kdy nic nemusí držet. Kdy nemusí nic organizovat. Kdy nemusí na nic myslet. Kdy někdo jiný převezme řízení. Jenže právě to bývá pro ně překvapivě těžké. Protože kontrola se mezitím stala nejen strategií. Stala se způsobem existence.
Na závěr
Myslím, že jedni z nejunavenějších lidí nejsou ti, kteří nejvíce pracují. Jsou to ti, kteří mají pocit, že nesmějí polevit. Že musí myslet dopředu. Předvídat. Hlídat. Zachraňovat. Být připraveni. A možná právě proto si občas zaslouží slyšet něco, co slýchají velmi zřídka: Nemusíš dnes nic zachraňovat. Svět se možná nezhroutí. A pokud se nezhroutí, může to být začátek velmi zvláštního objevu. Že být silný neznamená držet všechno. Někdy to znamená dovolit si něco na chvíli pustit.
Ondřej Vejsada
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