Lidé, kteří chtějí mít klid – ale neumějí ho unést

Klid po kterém toužíme, nás někdy zaskočí víc než chaos. Když zmizí napětí a není co hasit, objeví se prázdno a neklid. Proč někteří lidé klid chtějí – ale neumějí ho unést?

Všichni po něm toužíme. Po klidu. Po chvíli, kdy se nic nehroutí, nikdo nic nechce, telefon mlčí a svět se tváří… snesitelně. A přesto – jakmile ten klid opravdu přijde, stane se zvláštní věc. Člověku je najednou nějak divně. Úzko. Prázdno. Nejasně neklidno. A začne se ošívat. „Něco mi chybí,“ říká si. A často si to ani neumí pojmenovat.
Když konečně nic nehrozí
Zvenčí by to vypadalo ideálně. Vztah relativně funguje. Práce taky. Zdraví drží. Žádná akutní krize. Žádné drama. Žádný požár, který by bylo třeba hasit.
A přesto se v hlavě začne ozývat tiché: „Tohle je nějak podezřelé.“ Někteří lidé totiž nejsou zvyklí na klid. Jsou zvyklí na napětí. Na stav, kdy je potřeba být ve střehu, reagovat, řešit, zachraňovat, přizpůsobovat se, uklidňovat ostatní, nebo naopak bojovat. Klid je pro ně cizí území. A cizí věci nás přirozeně znervózňují.
Klid jako prázdný prostor
Psychologicky je to vlastně jednoduché. Dokud je chaos, víme, kdo jsme.
Ten, kdo všechno zvládá. Ten, kdo drží věci pohromadě. Ten, kdo přežívá.
Ale když chaos zmizí, zůstane prostor. A v tom prostoru už není úkol. Jen já. A to je pro mnoho lidí překvapivě náročné. Protože v tichu se začnou ozývat otázky, které byly dlouho přehlušené hlukem: Jsem vůbec spokojený? Chci tohle dál žít? Kdo jsem, když zrovna nikoho nezachraňuju? A tyhle otázky bývají nepohodlné.
Proč je chaos někdy příjemnější
Chaos má jednu velkou výhodu – nedovolí přemýšlet. Nutí jednat. Reagovat. Jet na výkon.
Klid naproti tomu nic nevyžaduje. A právě tím odhaluje. Najednou si člověk všimne: že je unavený, že ho některé věci nebaví, že některé vztahy drží spíš ze zvyku než z radosti. A tak si podvědomě začne klid narušovat. Někdo prací. Někdo konfliktem. Někdo neustálým analyzováním. Někdo si dokonce vytvoří nový problém – jen aby se „něco dělo“. Ne proto, že by chtěl trpět. Ale proto, že utrpení zná. A klid ne.
„Já chci mít hlavně klid“
Tohle slýchám často. A většinou to znamená: „Chci, aby přestalo být hůř.“ Jenže opravdový klid není jen absence průšvihů. Je to schopnost být se sebou, aniž by člověk musel utíkat. A to se neučí v krizi. To se učí právě v těch chvílích, kdy se zdánlivě nic neděje.
Když klid začne bolet
Klid není vždycky příjemný. Někdy je to konfrontace. Ne s minulostí, ale se současností. S tím, co jsme si vybrali. A taky s tím, co jsme si nevybrali – jen jsme u toho zůstali. A proto se někteří lidé klidu bojí víc než chaosu. Protože chaos je známý. Klid vyžaduje odvahu.
Závěrem (ne úplně uklidňujícím)
Pokud máš někdy pocit, že když je všechno v pohodě, není ti dobře – nejsi rozbitý. Jen se možná poprvé opravdu setkáváš sám se sebou. A to je setkání, které se nedá uspěchat. Ani přehlušit. Ani obejít.
Klid totiž není cíl. Klid je prostor. A otázka nezní, jestli ho chceme. Ale jestli ho uneseme.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 29.1.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 385
  • Celková karma 9,44
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

