Lidé, kteří chtějí mít klid – ale neumějí ho unést
Všichni po něm toužíme. Po klidu. Po chvíli, kdy se nic nehroutí, nikdo nic nechce, telefon mlčí a svět se tváří… snesitelně. A přesto – jakmile ten klid opravdu přijde, stane se zvláštní věc. Člověku je najednou nějak divně. Úzko. Prázdno. Nejasně neklidno. A začne se ošívat. „Něco mi chybí,“ říká si. A často si to ani neumí pojmenovat.
Když konečně nic nehrozí
Zvenčí by to vypadalo ideálně. Vztah relativně funguje. Práce taky. Zdraví drží. Žádná akutní krize. Žádné drama. Žádný požár, který by bylo třeba hasit.
A přesto se v hlavě začne ozývat tiché: „Tohle je nějak podezřelé.“ Někteří lidé totiž nejsou zvyklí na klid. Jsou zvyklí na napětí. Na stav, kdy je potřeba být ve střehu, reagovat, řešit, zachraňovat, přizpůsobovat se, uklidňovat ostatní, nebo naopak bojovat. Klid je pro ně cizí území. A cizí věci nás přirozeně znervózňují.
Klid jako prázdný prostor
Psychologicky je to vlastně jednoduché. Dokud je chaos, víme, kdo jsme.
Ten, kdo všechno zvládá. Ten, kdo drží věci pohromadě. Ten, kdo přežívá.
Ale když chaos zmizí, zůstane prostor. A v tom prostoru už není úkol. Jen já. A to je pro mnoho lidí překvapivě náročné. Protože v tichu se začnou ozývat otázky, které byly dlouho přehlušené hlukem: Jsem vůbec spokojený? Chci tohle dál žít? Kdo jsem, když zrovna nikoho nezachraňuju? A tyhle otázky bývají nepohodlné.
Proč je chaos někdy příjemnější
Chaos má jednu velkou výhodu – nedovolí přemýšlet. Nutí jednat. Reagovat. Jet na výkon.
Klid naproti tomu nic nevyžaduje. A právě tím odhaluje. Najednou si člověk všimne: že je unavený, že ho některé věci nebaví, že některé vztahy drží spíš ze zvyku než z radosti. A tak si podvědomě začne klid narušovat. Někdo prací. Někdo konfliktem. Někdo neustálým analyzováním. Někdo si dokonce vytvoří nový problém – jen aby se „něco dělo“. Ne proto, že by chtěl trpět. Ale proto, že utrpení zná. A klid ne.
„Já chci mít hlavně klid“
Tohle slýchám často. A většinou to znamená: „Chci, aby přestalo být hůř.“ Jenže opravdový klid není jen absence průšvihů. Je to schopnost být se sebou, aniž by člověk musel utíkat. A to se neučí v krizi. To se učí právě v těch chvílích, kdy se zdánlivě nic neděje.
Když klid začne bolet
Klid není vždycky příjemný. Někdy je to konfrontace. Ne s minulostí, ale se současností. S tím, co jsme si vybrali. A taky s tím, co jsme si nevybrali – jen jsme u toho zůstali. A proto se někteří lidé klidu bojí víc než chaosu. Protože chaos je známý. Klid vyžaduje odvahu.
Závěrem (ne úplně uklidňujícím)
Pokud máš někdy pocit, že když je všechno v pohodě, není ti dobře – nejsi rozbitý. Jen se možná poprvé opravdu setkáváš sám se sebou. A to je setkání, které se nedá uspěchat. Ani přehlušit. Ani obejít.
Klid totiž není cíl. Klid je prostor. A otázka nezní, jestli ho chceme. Ale jestli ho uneseme.
Ondřej Vejsada
Proč nestačí o problémech mluvit a proč je někdy potřeba jít k „zubaři“
O problémech dnes umíme mluvit dokonale. Víme, odkud jsou, proč vznikly a kdo za ně může. Jenže porozumění ještě neznamená změnu. Někdy nestačí mluvit – někdy je potřeba jít „k zubaři“.
Ondřej Vejsada
Vnitřní únava: když člověk není vyhořelý, jen už nechce vysvětlovat
Nejde o vyhoření ani depresi. Jen o únavu z neustálého vysvětlování, obhajování a dialogů, které nikam nevedou. Tiché stažení není slabost, ale způsob, jak si chránit energii i sebe.
Ondřej Vejsada
Aktivní strach a paměťový strach: proč se bojíme, i když se vlastně nic neděje
Proč cítíme strach, i když se nic neděje? Ne každý strach je varování. Někdy jde jen o paměť těla. Rozdíl mezi aktivním a paměťovým strachem může přinést úlevu i klid.
Ondřej Vejsada
Proč nás přitahují lidé, kteří jsou emočně „nedostupní“
Přitahují nás lidé, kteří nejsou emočně k dispozici – a přitom nás to vyčerpává. Proč si pleteme nejistotu s chemií, blízkost s bojem a lásku s potřebou být konečně vybrán.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří chtějí mít pravdu – i za cenu, že zůstanou sami
Někteří lidé potřebují mít pravdu víc než vztah. O tom, jak se z rozhovoru stává boj, z pravdy zbraň a z vítězství samota – a proč je někdy zralejší ustoupit než vyhrát.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů
Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude...
Děti z dětských domovů mají od života naloženo, říká ředitelka domova v Poličce
Děti z dětských domovů mají od života hodně naloženo. To, že mohou žít v bytech nebo domcích, kde...
Ulice Moskvy či Sankt Petěrburgu křižují luxusní západní limuzíny. Jak se tam přes sankce dostaly?
V ruských podmínkách je značka vozu ze země, která je na mnohých seznamech ruských úřadů v kolonce...
Omlouváme se. Slavia po výprasku s Pafosem vrací fanouškům vstupné
Pražská Slavia skončila v Lize mistrů třetí od konce. Z osmi zápasů získala jen tři body za tři...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 385
- Celková karma 9,44
- Průměrná čtenost 167x