Lidé, kteří čekají na svolení žít po svém
Někteří lidé žijí, jako by pořád čekali, až jim někdo kývne hlavou. Ne nahlas. Stačí takové tiché, vnitřní „ano, teď už můžeš“. A přitom jsou dospělí. Mají práci, rodinu, zkušenosti, odpovědnost. Jen v některých věcech se chovají, jako by stále stáli ve dveřích a čekali, až je někdo pustí dál.
Svolení, které nikdo nevyslovil
To svolení většinou nemá konkrétní podobu. Není to věta. Není to zákaz. Není to příkaz. Je to spíš pocit: „Ještě ne.“ „Teď se to nehodí.“ „Co by na to řekli?“ „Až se změní okolnosti.“ A tak se čeká. Na lepší čas. Na správné podmínky. Na chvíli, kdy to konečně bude „v pořádku“. Jenže ta chvíle nepřichází.
Neviditelná autorita
Zvláštní je, že často už ani nevíme, kdo by to svolení měl dát. Rodiče? Ti už dávno neřídí náš život. Partner? Ten o tom možná ani neví. Společnost? Ta žádné oficiální povolení nevydává. A přesto se chováme, jako by někde nad námi seděla autorita, která: hodnotí, zapisuje, schvaluje, nebo zamítá. Ve skutečnosti ji ale nosíme uvnitř sebe.
Hlasy, které zůstaly
V hlavě nám často zůstaly hlasy z minulosti: „Buď rozumný.“ „Neriskuj.“ „Co když se to nepovede?“ „Tohle se přece nedělá.“ A i když už dávno nejsme děti, tyhle hlasy pořád rozhodují, co je „přípustné“ a co už ne. Ne jako zákazy. Spíš jako tiché brzdy.
Čekání jako způsob, jak se chránit
Je fér říct jednu věc: čekání na svolení není slabost. Je to ochrana. Když nezačneme žít po svém: nemůžeme být kritizováni, nemůžeme selhat, nemůžeme být zklamáním. Zůstaneme v bezpečné zóně „ještě ne“. Jenže bezpečí má svou cenu.
Život v podmínkách
Lidé, kteří čekají na svolení, často žijí v podmínkových větách: „Až budou děti větší…“ „Až budu mít víc peněz…“ „Až si budu jistější…“ Jenže podmínky mají jednu zvláštní vlastnost: vždycky se dá najít další. A tak se život pomalu přesouvá do budoucnosti, která se nikdy úplně nedostaví.
Nikdo nepřijde
Tohle je možná nejtěžší část: nikdo nepřijde a neřekne: „Teď už můžeš.“ Nikdo vám formálně nepovolí: změnit směr, začít jinak, opustit něco, co už nesedí, nebo si dovolit chtít víc. To svolení není venku. Je uvnitř. A právě proto je tak těžké.
Závěrem (bez výzvy)
Možná nejde o to se osvobodit. Možná nejde ani o to být odvážný. Možná stačí si všimnout jediné věci: Na co pořád čekám? A kdo by mi to měl vlastně dovolit? Protože život po svém nezačíná ve chvíli, kdy zmizí všechny překážky. Začíná ve chvíli, kdy si přestaneme myslet, že k němu potřebujeme razítko. A to razítko…jsme si celou dobu drželi sami.
Ondřej Vejsada
