Lidé, kteří čekají, až si budou jistí
„Ještě si to potřebuju promyslet.“ „Nejsem si úplně jistý.“ „Až budu vědět, že je to správné, udělám to.“ Zní to rozumně. Zodpovědně. Dospěle. Jenže někdy je právě tahle věta nejspolehlivějším způsobem, jak se nikdy nerozhodnout.
Touha po stoprocentní jistotě
Mnoho lidí čeká na pocit jasna. Na moment, kdy se všechno srovná, kdy pochybnosti zmizí a v hlavě se rozsvítí zelená. Jenže takový moment přichází zřídka. Život totiž neposílá potvrzovací e-maily s předmětem: „Ano, toto je správné rozhodnutí.“ Místo toho nabízí směs možností, rizik a neurčitosti. A právě neurčitost je to, co chceme eliminovat.
Jistota jako iluze bezpečí
Touha po jistotě je pochopitelná. Rozhodnutí znamená: ztrátu alternativ, možnost chyby, zodpovědnost za důsledky. Když čekáme, můžeme si namlouvat, že ještě nejsme ve hře. Že dokud jsme se nerozhodli, nic se nepočítá. Jenže i nerozhodnutí je rozhodnutí. Rozhodnutí zůstat tam, kde jsme.
Čekání jako ochrana
Čekání na jistotu často chrání před jednou nepříjemnou věcí: před vlastní odpovědností. Dokud si nejsem jistý, můžu vinu svádět na okolnosti. Na nedostatek informací. Na špatné načasování. Jakmile ale udělám krok, stávám se jeho autorem. A to je děsivější než samotné riziko.
Paradox jistoty
Zajímavé je, že jistota většinou nepřichází před krokem. Přichází až po něm. Ne jako potvrzení správnosti. Spíš jako pocit ukotvení. Když něco uděláme, začneme se s tím sžívat. Začneme hledat smysl ve zvoleném směru. Začneme investovat energii do toho, co jsme si vybrali. A právě tím se postupně rodí pocit jistoty. Ne před rozhodnutím. Ale po něm.
Dokonalé rozhodnutí neexistuje
Čekat na dokonalý pocit je jako čekat na počasí bez jediného mráčku. Možná přijde. Ale většinou je svět trochu proměnlivý. Každé rozhodnutí má své plusy i mínusy. Každý směr něco přináší a něco bere. A právě to je dospělost: unést, že nikdy nebudeme vědět všechno.
Kdy je čekání skutečně moudré
Samozřejmě existují situace, kdy je rozvaha na místě. Impulzivita není odvaha. Ale mezi rozvahou a nekonečným odkládáním je rozdíl. Rozvaha má časový rámec. Odkládání žádný nemá. Rozvaha směřuje k rozhodnutí. Odkládání směřuje k pohodlnému setrvání.
Závěrem (bez výzvy k akci)
Možná by stálo za to si občas položit otázku: Čekám na jistotu…nebo čekám na to, až zmizí strach? Protože strach většinou nezmizí. Jen se změní, když uděláme první krok. A jistota? Ta nepřichází jako předpoklad. Přichází jako důsledek. Ne dřív.
Ondřej Vejsada

