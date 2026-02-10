Lidé, kteří čekají, až se jim bude chtít
„Až se mi bude chtít, tak s tím začnu.“ Věta, která zní rozumně, nenásilně a lidsky. Nikdo přece nemůže chtít změnu bez chuti, bez energie, bez vnitřního souhlasu. Jenže právě tahle věta je jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak nezačít nikdy.
Čekání na chuť jako životní strategie
Spousta lidí má pocit, že motivace musí přijít první. Že nejdřív se musí objevit chuť, vnitřní tah, nadšení. A teprve pak dává smysl udělat krok. Logické. Příjemné. A velmi mylné. Protože v reálném životě to většinou funguje přesně opačně: nejdřív se něco udělá – a až potom se objeví chuť pokračovat. Jenže to první „něco“ je nepohodlné. Bez záruky. Bez nadšení. Často s odporem. A tak se čeká.
Proč se nám vlastně nechce
Nechuť nebývá lenost. Většinou je to směs: obavy, že to nezvládnu, strachu ze selhání, neochoty znovu něco rozjet, a tiché únavy z předchozích pokusů. Mozek je navíc velmi šetrný orgán. Má rád známé cesty. Úsporu energie. Minimum rizika. A změna? Ta znamená nejistotu. Výdej. Možnost chyby. Takže čekání na chuť je ve skutečnosti čekání na stav, který má změnu zbytečnit.
Motivace nepřichází z gauče
Jedna nepříjemná pravda: motivace není předpoklad pohybu. Motivace je jeho vedlejší produkt. Objevuje se ve chvíli, kdy: se něco začne hýbat, objeví se první malý výsledek, tělo i hlava dostanou signál: „aha, ono to jde“. Čekání na motivaci bez kroku je jako čekat, až se zahřeje motor, aniž byste otočili klíčkem.
„Teď na to nemám energii“
Další oblíbená věta. A opět – většinou pravdivá. Jenže energie se nezískává čekáním. Energie vzniká pohybem. Ne velkým. Ne hrdinským. Ale drobným, obyčejným, klidně i otráveným. Paradoxně právě ti, kteří říkají „až budu mít energii“, jsou často nejvíc vyčerpaní – protože už dlouho stojí.
Čekání jako ochrana
Je fér si přiznat, že čekání má i svou funkci. Chrání nás. Když nezačneme, nemůžeme selhat. Když nic nezměníme, nemůžeme si dokázat, že to nezvládneme. Když čekáme, zůstává vše aspoň předvídatelné. Cena za tuhle ochranu je ale vysoká: život se postupně zmenšuje na udržování stávajícího stavu.
Malý krok je víc než velká chuť
Změna obvykle nezačíná momentem „už se mi chce“. Začíná momentem: „neudělám všechno – ale udělám něco“. A to něco: není dokonalé, není nadšené, není instagramové. Ale je skutečné. A právě z něj se může chuť teprve narodit.
Závěrem (lehce nepohodlným)
Možná by stálo za to se občas zeptat: Čekám na chuť… nebo se vyhýbám prvnímu kroku? Opravdu mi chybí motivace – nebo odvaha? Nečekám náhodou už příliš dlouho? Protože chuť málokdy přijde sama od sebe. Ale často se objeví ve chvíli, kdy už jsme na cestě. A čekání, které má působit rozumně a šetrně, se tak nenápadně změní v čekání…které nemá konec.
Ondřej Vejsada
Když se z „jsem takový“ stane výmluva
„Já už jsem takový“ může znít jako sebepřijetí, ale často je to jen výmluva. Kdy se identita mění v alibi, které nás chrání před změnou – a kdy se z pohodlné jistoty stává tiché vězení?
Ondřej Vejsada
Na některé věci peníze nemáme. A na jiné je máme vždycky...
„Na to teď nemám peníze“ často neříká nic o účtu, ale o prioritách. Proč bez váhání utrácíme za úlevy, ale investici do sebe odsouváme? A co nás ve skutečnosti stojí víc než peníze?
Ondřej Vejsada
Když se z rozumu stane brzda
Rozum může pomáhat – ale taky brzdit. Když všechno chápeme, analyzujeme a vysvětlujeme, často se nic nemění. Kdy se z porozumění stává úkryt před rizikem a odvaha ustupuje dokonalým argumentům?
Ondřej Vejsada
Když se dospělost zamění za rezignaci
„Já už to tak nechávám být“ zní jako vyzrálost, ale často skrývá únavu a rezignaci. Kdy se klid mění v odevzdanost a dospělost v tiché vzdání se života, aniž bychom si to přiznali?
Ondřej Vejsada
Jak umlčet člověka, aniž byste mu cokoliv zakázali
Dnes už se nezakazuje. Dnes se mlčí. Obsah může existovat, být „v pořádku“ – a přesto se k nikomu nedostane. Jak funguje nejtišší forma cenzury a kdo dnes rozhoduje o tom, co vůbec uvidíme?
