Lidé, kteří čekají, až se jim bude chtít

„Až se mi bude chtít, tak začnu.“ Věta, která zní rozumně, ale často znamená nikdy. Proč motivace nevzniká čekáním, ale pohybem – a jak se z opatrnosti stává tichá brzda života.

„Až se mi bude chtít, tak s tím začnu.“ Věta, která zní rozumně, nenásilně a lidsky. Nikdo přece nemůže chtít změnu bez chuti, bez energie, bez vnitřního souhlasu. Jenže právě tahle věta je jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak nezačít nikdy.
Čekání na chuť jako životní strategie
Spousta lidí má pocit, že motivace musí přijít první. Že nejdřív se musí objevit chuť, vnitřní tah, nadšení. A teprve pak dává smysl udělat krok. Logické. Příjemné. A velmi mylné. Protože v reálném životě to většinou funguje přesně opačně: nejdřív se něco udělá – a až potom se objeví chuť pokračovat. Jenže to první „něco“ je nepohodlné. Bez záruky. Bez nadšení. Často s odporem. A tak se čeká.
Proč se nám vlastně nechce
Nechuť nebývá lenost. Většinou je to směs: obavy, že to nezvládnu, strachu ze selhání, neochoty znovu něco rozjet, a tiché únavy z předchozích pokusů. Mozek je navíc velmi šetrný orgán. Má rád známé cesty. Úsporu energie. Minimum rizika. A změna? Ta znamená nejistotu. Výdej. Možnost chyby. Takže čekání na chuť je ve skutečnosti čekání na stav, který má změnu zbytečnit.
Motivace nepřichází z gauče
Jedna nepříjemná pravda: motivace není předpoklad pohybu. Motivace je jeho vedlejší produkt. Objevuje se ve chvíli, kdy: se něco začne hýbat, objeví se první malý výsledek, tělo i hlava dostanou signál: „aha, ono to jde“. Čekání na motivaci bez kroku je jako čekat, až se zahřeje motor, aniž byste otočili klíčkem.
„Teď na to nemám energii“
Další oblíbená věta. A opět – většinou pravdivá. Jenže energie se nezískává čekáním. Energie vzniká pohybem. Ne velkým. Ne hrdinským. Ale drobným, obyčejným, klidně i otráveným. Paradoxně právě ti, kteří říkají „až budu mít energii“, jsou často nejvíc vyčerpaní – protože už dlouho stojí.
Čekání jako ochrana
Je fér si přiznat, že čekání má i svou funkci. Chrání nás. Když nezačneme, nemůžeme selhat. Když nic nezměníme, nemůžeme si dokázat, že to nezvládneme. Když čekáme, zůstává vše aspoň předvídatelné. Cena za tuhle ochranu je ale vysoká: život se postupně zmenšuje na udržování stávajícího stavu.
Malý krok je víc než velká chuť
Změna obvykle nezačíná momentem „už se mi chce“. Začíná momentem: „neudělám všechno – ale udělám něco“. A to něco: není dokonalé, není nadšené, není instagramové. Ale je skutečné. A právě z něj se může chuť teprve narodit.
Závěrem (lehce nepohodlným)
Možná by stálo za to se občas zeptat: Čekám na chuť… nebo se vyhýbám prvnímu kroku? Opravdu mi chybí motivace – nebo odvaha? Nečekám náhodou už příliš dlouho? Protože chuť málokdy přijde sama od sebe. Ale často se objeví ve chvíli, kdy už jsme na cestě. A čekání, které má působit rozumně a šetrně, se tak nenápadně změní v čekání…které nemá konec.

