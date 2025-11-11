Lidé dnes nehledají lásku, ale potvrzení

Dnes už nehledáme lásku, ale potvrzení, že jsme hodní lásky. Jenže tam, kde chceme být obdivováni, se ztrácí prostor pro skutečnou blízkost. Láska nezačne, dokud přestaneme chtít být dokonalí.

O tom, jak jsme zaměnili vztahy za zrcadla ega a divíme se, že v nich vidíme jen sebe
Když se dnes dva lidé potkají, málokdy hledají druhého. Spíš hledají potvrzení. Potvrzení, že jsou dost. Že jsou zajímaví. Že stojí za to. A tak místo vztahů vznikají zrcadlové komory ega, kde se každý dívá, jestli se v očích toho druhého hezky odráží.
Kdysi jsme chtěli milovat. Dnes chceme být obdivováni. Láska byla směrem ven – chtěla druhého chápat, poznávat, dotýkat se jeho duše. Dnešní láska je často jen jiná forma sebeprezentace: „Podívej se, jaký jsem skvělý partner!“, „Jak jsem empatický!“, „Jak ti rozumím!“ – jen aby zaznělo ono kouzelné: „Ano, jsi přesně ten, koho jsem hledal!“ Jenže koho vlastně hledáme? Druhého člověka – nebo potvrzení obrazu, který si o sobě držíme?
Sociální sítě, online seznamky i moderní „vztahové poradenství“ nám podsouvají stejnou iluzi: že láska je něco, co si zasloužíme. Ale pravá láska se nezaslouží – ta se dovolí. A dovolit lásku znamená vystavit se riziku, že mě druhý neuvidí tak, jak chci. To je pro ego neúnosné. Proto hledáme jistotu, ne blízkost. Potvrzení, ne porozumění.
Když člověk opravdu miluje, nepotřebuje být neustále ujišťován. Miluje, protože chce dávat, ne proto, aby slyšel echo. Jenže dnešní vztahy se často rozpadají přesně ve chvíli, kdy se vytratí ten odraz: „Už se na mě nedívá tak jako dřív.“ Možná ne. Možná teď vidí skutečně tebe – ne tvůj dokonale naaranžovaný autoportrét. A právě v tom okamžiku by láska teprve mohla začít… kdybychom neutekli.
Skutečný vztah není o tom, že si dva lidé říkají, jak jsou báječní. Je o tom, že si dovolí být i nebáječní. A tam, kde končí potřeba být potvrzován, začíná možnost být milován.

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 11.11.2025 7:02

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 328
  • Celková karma 9,08
  • Průměrná čtenost 169x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

