Lidé dnes nehledají lásku, ale potvrzení
O tom, jak jsme zaměnili vztahy za zrcadla ega a divíme se, že v nich vidíme jen sebe
Když se dnes dva lidé potkají, málokdy hledají druhého. Spíš hledají potvrzení. Potvrzení, že jsou dost. Že jsou zajímaví. Že stojí za to. A tak místo vztahů vznikají zrcadlové komory ega, kde se každý dívá, jestli se v očích toho druhého hezky odráží.
Kdysi jsme chtěli milovat. Dnes chceme být obdivováni. Láska byla směrem ven – chtěla druhého chápat, poznávat, dotýkat se jeho duše. Dnešní láska je často jen jiná forma sebeprezentace: „Podívej se, jaký jsem skvělý partner!“, „Jak jsem empatický!“, „Jak ti rozumím!“ – jen aby zaznělo ono kouzelné: „Ano, jsi přesně ten, koho jsem hledal!“ Jenže koho vlastně hledáme? Druhého člověka – nebo potvrzení obrazu, který si o sobě držíme?
Sociální sítě, online seznamky i moderní „vztahové poradenství“ nám podsouvají stejnou iluzi: že láska je něco, co si zasloužíme. Ale pravá láska se nezaslouží – ta se dovolí. A dovolit lásku znamená vystavit se riziku, že mě druhý neuvidí tak, jak chci. To je pro ego neúnosné. Proto hledáme jistotu, ne blízkost. Potvrzení, ne porozumění.
Když člověk opravdu miluje, nepotřebuje být neustále ujišťován. Miluje, protože chce dávat, ne proto, aby slyšel echo. Jenže dnešní vztahy se často rozpadají přesně ve chvíli, kdy se vytratí ten odraz: „Už se na mě nedívá tak jako dřív.“ Možná ne. Možná teď vidí skutečně tebe – ne tvůj dokonale naaranžovaný autoportrét. A právě v tom okamžiku by láska teprve mohla začít… kdybychom neutekli.
Skutečný vztah není o tom, že si dva lidé říkají, jak jsou báječní. Je o tom, že si dovolí být i nebáječní. A tam, kde končí potřeba být potvrzován, začíná možnost být milován.
Ondřej Vejsada
Funguje? Ne? Tak to nedělej!
Život by byl jednodušší, kdybychom se míň ptali „je to správně?“ a častěji „funguje to?“. Protože když něco opravdu funguje, poznáš to podle klidu – ne podle teorie.
Ondřej Vejsada
Neutekli jsme před systémem – jen jsme si z něj udělali nový
Každá rebelie se časem promění v nový systém – jen s jiným logem a slovníkem. I odpor se dá zpeněžit. Skutečná svoboda nezačíná protestem, ale tichým rozhodnutím přestat hrát tu samou hru.
Ondřej Vejsada
Nevíme, co chceme – ale chceme to hned
Touha ztratila hloubku a stala se impulsem. Už nechceme prožívat cestu – chceme výsledek hned. Jenže co přichází okamžitě, málokdy stojí za to. Skutečná touha potřebuje čas, ne zkratku.
Ondřej Vejsada
Čím víc chceme být v pohodě, tím víc nejsme
Čím víc se snažíme být v pohodě, tím víc nejsme. Z klidu se stal výkon, z přijetí povinnost. Skutečná pohoda ale vzniká až tehdy, když si dovolíme nebýt v pohodě vůbec.
Ondřej Vejsada
Nejsme vztahově neúspěšní – jen jsme přestali hrát divadlo
Možná nejsme vztahově neúspěšní. Možná jsme jen přestali hrát divadlo o dokonalé lásce a začali chtít skutečnost – i když bolí. Protože pravdivý vztah není o výkonu, ale o odvaze být opravdový.
