Lesk a bída seznamek

Internetové seznamky slibují lásku na dosah kliknutí, ale jaká je realita? Zklamání, falešné profily a ztráta času. Proč jsou seznamky spíš slepá ulička než cesta ke spřízněné duši?

Možná to zní divně, ale můj přístup k životu je jednoduchý: rád si věci vyzkouším na vlastní kůži, pozoruji svoje prožívání a dělám si svůj názor. Když jsem si takhle jednou prošel pár životních „lekcí“, uvědomil jsem si, že život „proutníka“ není pro mě. Vážím si všech zkušeností, které jsem zažil, ale žádná z nich mi nepřinesla to, co bych chtěl dlouhodobě. Pomalu se ve mně začala ozývat potřeba najít spřízněnou duši, které bych mohl alespoň v základech důvěřovat. Jo, prostě se ve mně probouzí romantik a nenapravitelný idealista!

Protože se nebráním výzvám ani novým „nabídkám“ života, rozhodl jsem se zkusit internetové seznamky. Předem říkám, že mě to zklamalo. Vezmu to od konce: je to slepá ulička, která je nejspíš vhodná spíš pro zoufalce. Přiblížím vám, proč si to myslím, i když pro mnohé čtenáře to možná bude jasné.

Před startem jsem si udělal průzkum: jaké seznamky jsou dnes populární, jak fungují, co nabízejí. A obecně platí – pokud je něco zadarmo, nečekejte žádné zázraky. Když máte „free“ účet a ozve se vám nádherná kočka, pravděpodobně se jedná o falešný profil nebo nějakého zahraničního podvodníka. Jako experiment jsem to zkusil a nestačil se divit, kolik nádherných „žen“ mě najednou začalo kontaktovat a jak se postupně pokoušely vyloudit peníze. Zjevně mají svůj prodejní mustr: nejdřív pochvala, pak lehká provokace a nakonec smyšlený příběh o zablokované kartě. Zkrátka jasné znamení, že internetové seznamky přitahují i takové, kteří se živí na úkor naivních.

Nakonec jsem si zaplatil dvě nejnavštěvovanější seznamky (zaměřené na lidi mého věku), abych zjistil, co je „za oponou“. Jedna z těch seznamek dokonce zajišťuje, že vám vybírá partnery na základě vašich preferencí a osobních dotazníků. Výsledek? Překvapivě se ukázalo, že čím dražší služba, tím reálnější profil – ale taky tím větší zklamání. Většina „doporučených“ žen buď neměla fotku žádnou, nebo profilovou fotku, která k hledání partnera vážně nelákala (např. s domácími mazlíčky, dětmi nebo v přilbě na lyžích). Nejen to, většina profilů obsahovala téměř identické zájmy jako „toulky přírodou“ – což ve skutečnosti znamenalo spíše nezájem o cokoliv konkrétního. Takhle si asi romantické setkání nepředstavujete.

Z pohledu muže je seznamování často jednodušší: stačí nám fotografie, která nás zaujme. Ženy ale seznamkám čelí jinak: hledají vůni, barvu hlasu, celkový dojem a často i „barvu“ smíchu. Takže seznamování na internetu má pro většinu mužů zásadní nevýhodu – důležité atributy ženám přes fotky a popisky sdělit nelze. A upřímně řečeno, kolik zdravě sebevědomých a pečlivých žen opravdu hledá partnera na seznamce?

Jistě, dal jsem tomu šanci. Rozeslal jsem pár „lajků“, několik žen dokonce lajklo můj profil, ale odpovědi se nedostavily. Ukázalo se, že seznamky jsou plné žen, které se sem chodí spíš pobavit nebo potěšit své ego. A tak nakonec ze seznamování po internetu zbylo jen zklamání a trochu ztráta času.

Závěr? Internetové seznamky jsou pravděpodobně slepá ulička pro toho, kdo hledá hlubší vztah. Doporučil bych spíše investovat čas jinam – mezi lidi a tam, kde mají vzájemné setkání a porozumění přirozený prostor.