Láska na první pohled aneb Jak si ženy vybírají muže podle bot a mužům je to jedno

„Ženy čtou mezi řádky, muži hledají pocit.“ Jak moc o nás vypovídají boty a proč muži a ženy vnímají svět tak odlišně? Podívejte se na vztahy s nadhledem, humorem a špetkou ironie.

Kdysi jsem slyšel, že láska na první pohled neexistuje. Prý jde jen o chemii a povrchní přitažlivost. Ale kdo to tvrdil? Tipuju muže – nejspíš v montérkách a teniskách, zatímco jeho žena právě analyzovala, jestli barva jeho ponožek odpovídá jeho charakteru.

Ano, vážení, ženy totiž vidí věci, které my muži prostě nevidíme. Nebo možná vidíme, ale ignorujeme. Protože na rozdíl od nás si ženy nevšímají jen toho, co říkáme nebo děláme, ale taky toho, co máme na sobě, jak se tváříme a jestli jsme si náhodou nedali ráno ponožky naruby.

Když boty mluví za nás

Představte si, že muž a žena jdou na rande. On má polobotky – ošoupané, ale pořád nositelné. Ona je v elegantních lodičkách, i když ji už po pěti minutách bolí nohy. Proč? Protože boty jsou pro ženu prodloužením její osobnosti. Chce zapůsobit. Chce říct: „Jsem krásná, ale zároveň praktická. Ženská, ale ne přehnaně.“

A muž? Ten si ráno obul první boty, co našel, a maximálně si odhrnul bláto z podrážky. Jeho boty o něm neříkají nic – tedy až na to, že mu na nich nezáleží. Ale to nevadí, protože jeho úkolem je přece chovat se jako gentleman, ne vypadat jako gentleman. Nebo si to aspoň myslí.

Proč ženám záleží na maličkostech

Pro ženy jsou detaily klíčem k mužské duši. Když si všimnou, že máte čisté boty, říkají si: „Ten se o sebe umí postarat.“ Když máte špinavé boty, napadne je: „Ten mi zaneřádí koupelnu.“

A tohle neplatí jen u bot. Ženy čtou mezi řádky. Sledují, jak držíte příbor, jak reagujete na číšníka, a dokonce i to, jestli si po jídle utřete pusu ubrouskem nebo rukávem. Každý váš pohyb je pro ně signál – někdy varování, jindy slib.

Muži jsou jednodušší

A co muži? My tohle prostě neřešíme. Neanalyzujeme, jestli má žena správně sladěnou kabelku s botami. Nezajímá nás, jestli její vlasy padají na pravou nebo levou stranu. Když se nám líbí, prostě se nám líbí. A když nás zaujme její smích nebo vůně, přestaneme řešit cokoli dalšího.

Někteří říkají, že jsme povrchní. Já si myslím, že jsme prostě jednodušší. Nemáme prostě neustále zapnutý „komplikátor“... Nehledáme dokonalost, ale něco, co nám dává smysl. Ženy často hledají příběh, zatímco muži hledají pocit.

Jak tohle vyřešit?

Odpověď je prostá: nevyřešíme to. Muži a ženy budou vždycky vnímat svět jinak. Ale možná to ani není potřeba. Možná, že rozdíly mezi námi jsou právě tím, co nás přitahuje. Ženy nás učí, že na detailech záleží. A my je na oplátku učíme, že někdy stačí prostě být.

Takže, pánové, příště si dejte záležet na svých botách. A dámy, zkuste nám prominout, když si toho nevšimneme. Protože láska není o botách – je o tom, jestli se dokážeme smát, i když máme ponožky každou jinou.