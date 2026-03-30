Kultura okamžité reakce
Něco se stane. Někdo něco řekne. Objeví se článek, video, názor. A téměř okamžitě přichází reakce. Ne za hodinu. Ne zítra. Teď. Jako by mezi podnětem a odpovědí zmizel prostor.
Ticho jako podezřelý stav
Kdysi bylo normální něco si nechat projít hlavou. Dnes, když nereagujete, to působí zvláštně. Nemáš na to názor? Neviděl jsi to? Proč se k tomu nevyjádříš? Ticho začalo působit jako nedostatek. Jako slabost. Nebo dokonce jako souhlas s tím „špatným“. A tak mluvíme. I když vlastně ještě nemáme co říct.
Názor jako důkaz existence
Vyjádřit se dnes není jen sdílení myšlenky. Je to potvrzení, že jsme tady. „Viděl jsem to.“ „Zaregistroval jsem to.“ „Mám na to názor.“ Názor se stal jakýmsi otiskem přítomnosti. A čím rychleji reagujeme, tím víc máme pocit, že jsme „u toho“.
Rychlost místo přesnosti
Jenže rychlost má svou cenu. Když reagujeme hned, reagujeme často z prvního dojmu. Z emocí. Z neúplných informací. Nejde o porozumění. Jde o reakci. A tak vzniká zvláštní paradox: Čím víc se vyjadřujeme, tím méně si skutečně rozumíme.
Vnitřní tlak
Ten tlak není jen zvenčí. Je i uvnitř. Máme pocit, že bychom měli vědět, co si myslíme. Že bychom měli mít jasno. Jenže některé věci jasné nejsou. A některé myšlenky potřebují čas. Ten si ale často nedáme.
Strach z prázdna
Možná je za tím ještě něco jednoduššího. Nesnášíme prázdno. Moment, kdy nevíme. Kdy si nejsme jistí. Kdy nemáme hotový názor. A tak ho rychle vytvoříme. Ne proto, že bychom ho opravdu měli. Ale abychom se zbavili toho nepříjemného „nevím“.
Možnost, která se ztrácí
Pomalu mizí jedna schopnost. Schopnost počkat. Nechat věci doznít. Podívat se na ně z více stran. Přiznat si, že zatím nemám jasno. Není to pasivita. Je to forma respektu – k tématu i k sobě.
Závěr bez výzvy
Možná nejde o to přestat reagovat. Ale občas si dovolit malý luxus: nereagovat hned. Ne proto, že nemáme názor. Ale proto, že ho ještě tvoříme. A ten rozdíl je větší, než se zdá.
Ondřej Vejsada
