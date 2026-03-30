Kultura okamžité reakce

Doba si žádá okamžitou reakci – ticho působí podezřele. Jenže rychlost nahrazuje porozumění. Text o tlaku mít názor hned a o ztracené schopnosti chvíli počkat.

Něco se stane. Někdo něco řekne. Objeví se článek, video, názor. A téměř okamžitě přichází reakce. Ne za hodinu. Ne zítra. Teď. Jako by mezi podnětem a odpovědí zmizel prostor.
Ticho jako podezřelý stav
Kdysi bylo normální něco si nechat projít hlavou. Dnes, když nereagujete, to působí zvláštně. Nemáš na to názor? Neviděl jsi to? Proč se k tomu nevyjádříš? Ticho začalo působit jako nedostatek. Jako slabost. Nebo dokonce jako souhlas s tím „špatným“. A tak mluvíme. I když vlastně ještě nemáme co říct.
Názor jako důkaz existence
Vyjádřit se dnes není jen sdílení myšlenky. Je to potvrzení, že jsme tady. „Viděl jsem to.“ „Zaregistroval jsem to.“ „Mám na to názor.“ Názor se stal jakýmsi otiskem přítomnosti. A čím rychleji reagujeme, tím víc máme pocit, že jsme „u toho“.
Rychlost místo přesnosti
Jenže rychlost má svou cenu. Když reagujeme hned, reagujeme často z prvního dojmu. Z emocí. Z neúplných informací. Nejde o porozumění. Jde o reakci. A tak vzniká zvláštní paradox: Čím víc se vyjadřujeme, tím méně si skutečně rozumíme.
Vnitřní tlak
Ten tlak není jen zvenčí. Je i uvnitř. Máme pocit, že bychom měli vědět, co si myslíme. Že bychom měli mít jasno. Jenže některé věci jasné nejsou. A některé myšlenky potřebují čas. Ten si ale často nedáme.
Strach z prázdna
Možná je za tím ještě něco jednoduššího. Nesnášíme prázdno. Moment, kdy nevíme. Kdy si nejsme jistí. Kdy nemáme hotový názor. A tak ho rychle vytvoříme. Ne proto, že bychom ho opravdu měli. Ale abychom se zbavili toho nepříjemného „nevím“.
Možnost, která se ztrácí
Pomalu mizí jedna schopnost. Schopnost počkat. Nechat věci doznít. Podívat se na ně z více stran. Přiznat si, že zatím nemám jasno. Není to pasivita. Je to forma respektu – k tématu i k sobě.
Závěr bez výzvy
Možná nejde o to přestat reagovat. Ale občas si dovolit malý luxus: nereagovat hned. Ne proto, že nemáme názor. Ale proto, že ho ještě tvoříme. A ten rozdíl je větší, než se zdá.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 30.3.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Ondřej Vejsada

Muž a tichá rivalita

Mužská rivalita nemusí být hlučný boj. Často je tichá, nenápadná a probíhá i mezi přáteli či bratry. Text o jemném srovnávání, které formuje mužskou identitu – a o momentu, kdy postupně ztrácí váhu.

29.3.2026 v 7:00 | Karma: 5,98 | Přečteno: 83x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč je dnes tak snadné být pohoršený

Pohoršení je dnes rychlé a lákavé – dává jasnou identitu i pocit morální převahy bez námahy. Jenže zjednodušuje svět víc, než si připouštíme. Text o tom, proč se tak snadno rozčilujeme.

27.3.2026 v 7:00 | Karma: 9,06 | Přečteno: 78x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Jsme pořád stejní lidé? Biologie na tu otázku odpovídá zvláštním způsobem

Jsme pořád stejní, když se naše tělo neustále mění? Biologie odpovídá překvapivě: nejsme tím, z čeho jsme složeni, ale tím, jak je to uspořádané. Text o těle, paměti a identitě.

26.3.2026 v 7:01 | Karma: 8,84 | Přečteno: 111x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když muž pochopí, že nikdo nepřijde

Moment, kdy muž pochopí, že nikdo nepřijde, není prohra, ale obrat. Konec čekání přináší zvláštní klid i svobodu: méně vysvětlování, víc jednání a převzetí odpovědnosti za vlastní život.

25.3.2026 v 7:00 | Karma: 11,99 | Přečteno: 252x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Lidé, kteří neumějí přijmout kompliment

Proč je pro mnoho lidí těžší říct „děkuju" než kompliment zlehčit? Text o tom, jak odmítání pochvaly odhaluje vztah k sobě – a proč přijetí ocenění není pýcha, ale schopnost unést vlastní hodnotu.

24.3.2026 v 7:00 | Karma: 8,49 | Přečteno: 110x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově
28. března 2026

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
28. března 2026  23:44

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Stavební sezona začíná. Kraj se na Vysočině pustí do čtyř obchvatů najednou

Stavbaři pracuji na přípravě betonování pilířů mostu obchvatu kolem Zašovic u...
30. března 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Práce na stavbě budoucího obchvatu Zašovic na Třebíčsku se po zimním zpomalení opět rozjely naplno....

Průtah v Dražovicích bude dokončen asi o měsíc později, zatím platí uzavírka

30. března 2026  8:46

Mezi Štoky a Smilovem platí uzavírka, řidiči neprojedou

30. března 2026  8:37

Na Semilsku hořel dvoupatrový dům, požár napáchal škody za 18 milionů

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026)
29. března 2026  22:02,  aktualizováno  30. 3. 8:21

V Benecku na Semilsku hořela v noci na pondělí střecha dvoupatrové budovy. K požáru vyjeli...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 434
  • Celková karma 9,61
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

