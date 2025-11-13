Komunikujeme víc než kdy dřív – a přesto si nerozumíme
Kdysi lidé mlčeli, protože nebylo co říct. Dnes mlčí málokdo – ale přesto se zdá, že slyšet se navzájem je těžší než kdy dřív. Všichni mluvíme. Věčně, všude, ke všemu. Jenže čím víc slov přidáváme, tím víc mizí to podstatné: skutečné porozumění.
Máme schůzky o komunikaci, kurzy komunikace, školení o tom, jak efektivně komunikovat. A přitom – paradoxně – většina konfliktů, rozchodů, nedorozumění i bitev na sociálních sítích vzniká právě kvůli… komunikaci. Možná bychom si měli přiznat, že problém není v tom, že neumíme mluvit. Problém je, že mluvíme moc.
Mluvíme, abychom zněli – ne abychom řekli
Naučili jsme se říkat věci, které se dobře poslouchají. Umíme zabalit prázdno do krásného papíru, dát mu mašli a nazvat to upřímností. Často ale nejde o sdílení, nýbrž o prezentaci – o to, jak působíme. Každá věta má svůj PR efekt. Každé slovo je pečlivě filtrováno přes to, jak by to „mohlo vyznít“.
Mluvíme, abychom byli slyšet, ale ne proto, abychom se propojili. A to je zásadní rozdíl.
Slova se stala kulisou
Když dnes někdo řekne „miluju tě“, může to znamenat tisíc věcí – od „chci tě“ přes „bojím se, že tě ztratím“ až po „bojím se být sám“. Když někdo napíše „jsi úžasný člověk“, může to být projev vděčnosti… nebo strategie. A když někdo prohlásí „všechno v pohodě“, je to často ta nejjasnější známka, že vůbec nic není v pohodě.
Slova ztratila váhu, protože jsme je inflovali. Přidáváme je všude, pořád a ke všemu. A tak se jejich význam rozplynul jako mince, která prošla příliš mnoha rukama.
Naslouchat znamená zpomalit
Skutečné porozumění nevzniká mluvením, ale nasloucháním. Jenže kdo má dnes čas poslouchat? Naslouchat totiž znamená zpomalit. Nechat druhého domluvit. Nepřerušovat. Neřešit, co odpovím. Být chvíli v tichu. A ticho je pro mnohé z nás dnes děsivější než prázdné řeči.
Komunikace není přenos slov, ale stav vědomí
To, že mluvím, ještě neznamená, že sděluji. A to, že slyším, ještě neznamená, že rozumím. Komunikace není jen výměna informací – je to výměna vědomí, pohledu, vnímání. To, co mezi námi skutečně proudí, nejsou věty, ale záměr za nimi. Proto někdy stačí jedno prosté gesto, pohled nebo mlčení – a člověk pochopí víc než z hodinového rozhovoru.
Méně slov, víc smyslu
Možná bychom se nemuseli tolik učit, jak komunikovat, ale spíš proč vůbec mluvíme. Místo trénování asertivity bychom mohli trénovat opravdovost. Místo „umění konverzace“ bychom mohli pěstovat „umění ticha“. Protože tam, kde se přestaneme snažit být zajímaví, začneme být skuteční. A tam, kde se přestaneme snažit říct něco chytrého, možná poprvé řekneme něco pravdivého.
💬 A možná právě tehdy – když si přestaneme rozumět slovy – začneme si konečně rozumět lidsky.
Ondřej Vejsada
Dnešní doba nepotřebuje víc motivace, ale míň iluzí
Neutápíme se v nedostatku motivace, ale v jejím nadbytku. Místo činů sbíráme citáty a místo růstu honíme iluze. Možná už nepotřebujeme víc inspirace – jen víc pravdy o sobě.
Ondřej Vejsada
Lidé dnes nehledají lásku, ale potvrzení
Dnes už nehledáme lásku, ale potvrzení, že jsme hodní lásky. Jenže tam, kde chceme být obdivováni, se ztrácí prostor pro skutečnou blízkost. Láska nezačne, dokud přestaneme chtít být dokonalí.
Ondřej Vejsada
Funguje? Ne? Tak to nedělej!
Život by byl jednodušší, kdybychom se míň ptali „je to správně?“ a častěji „funguje to?“. Protože když něco opravdu funguje, poznáš to podle klidu – ne podle teorie.
Ondřej Vejsada
Neutekli jsme před systémem – jen jsme si z něj udělali nový
Každá rebelie se časem promění v nový systém – jen s jiným logem a slovníkem. I odpor se dá zpeněžit. Skutečná svoboda nezačíná protestem, ale tichým rozhodnutím přestat hrát tu samou hru.
Ondřej Vejsada
Nevíme, co chceme – ale chceme to hned
Touha ztratila hloubku a stala se impulsem. Už nechceme prožívat cestu – chceme výsledek hned. Jenže co přichází okamžitě, málokdy stojí za to. Skutečná touha potřebuje čas, ne zkratku.
