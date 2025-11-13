Komunikujeme víc než kdy dřív – a přesto si nerozumíme

Mluvíme víc než kdy dřív, a přesto si nerozumíme. Slova jsme proměnili v kulisu, komunikaci v prezentaci. Možná už není potřeba říkat víc – ale slyšet víc.

Kdysi lidé mlčeli, protože nebylo co říct. Dnes mlčí málokdo – ale přesto se zdá, že slyšet se navzájem je těžší než kdy dřív. Všichni mluvíme. Věčně, všude, ke všemu. Jenže čím víc slov přidáváme, tím víc mizí to podstatné: skutečné porozumění.
Máme schůzky o komunikaci, kurzy komunikace, školení o tom, jak efektivně komunikovat. A přitom – paradoxně – většina konfliktů, rozchodů, nedorozumění i bitev na sociálních sítích vzniká právě kvůli… komunikaci. Možná bychom si měli přiznat, že problém není v tom, že neumíme mluvit. Problém je, že mluvíme moc.
Mluvíme, abychom zněli – ne abychom řekli
Naučili jsme se říkat věci, které se dobře poslouchají. Umíme zabalit prázdno do krásného papíru, dát mu mašli a nazvat to upřímností. Často ale nejde o sdílení, nýbrž o prezentaci – o to, jak působíme. Každá věta má svůj PR efekt. Každé slovo je pečlivě filtrováno přes to, jak by to „mohlo vyznít“.
Mluvíme, abychom byli slyšet, ale ne proto, abychom se propojili. A to je zásadní rozdíl.
Slova se stala kulisou
Když dnes někdo řekne „miluju tě“, může to znamenat tisíc věcí – od „chci tě“ přes „bojím se, že tě ztratím“ až po „bojím se být sám“. Když někdo napíše „jsi úžasný člověk“, může to být projev vděčnosti… nebo strategie. A když někdo prohlásí „všechno v pohodě“, je to často ta nejjasnější známka, že vůbec nic není v pohodě.
Slova ztratila váhu, protože jsme je inflovali. Přidáváme je všude, pořád a ke všemu. A tak se jejich význam rozplynul jako mince, která prošla příliš mnoha rukama.
Naslouchat znamená zpomalit
Skutečné porozumění nevzniká mluvením, ale nasloucháním. Jenže kdo má dnes čas poslouchat? Naslouchat totiž znamená zpomalit. Nechat druhého domluvit. Nepřerušovat. Neřešit, co odpovím. Být chvíli v tichu. A ticho je pro mnohé z nás dnes děsivější než prázdné řeči.
Komunikace není přenos slov, ale stav vědomí
To, že mluvím, ještě neznamená, že sděluji. A to, že slyším, ještě neznamená, že rozumím. Komunikace není jen výměna informací – je to výměna vědomí, pohledu, vnímání. To, co mezi námi skutečně proudí, nejsou věty, ale záměr za nimi. Proto někdy stačí jedno prosté gesto, pohled nebo mlčení – a člověk pochopí víc než z hodinového rozhovoru.
Méně slov, víc smyslu
Možná bychom se nemuseli tolik učit, jak komunikovat, ale spíš proč vůbec mluvíme. Místo trénování asertivity bychom mohli trénovat opravdovost. Místo „umění konverzace“ bychom mohli pěstovat „umění ticha“. Protože tam, kde se přestaneme snažit být zajímaví, začneme být skuteční. A tam, kde se přestaneme snažit říct něco chytrého, možná poprvé řekneme něco pravdivého.
💬 A možná právě tehdy – když si přestaneme rozumět slovy – začneme si konečně rozumět lidsky.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 13.11.2025 7:02 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Dnešní doba nepotřebuje víc motivace, ale míň iluzí

Neutápíme se v nedostatku motivace, ale v jejím nadbytku. Místo činů sbíráme citáty a místo růstu honíme iluze. Možná už nepotřebujeme víc inspirace – jen víc pravdy o sobě.

12.11.2025 v 7:03 | Karma: 7,43 | Přečteno: 82x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Lidé dnes nehledají lásku, ale potvrzení

Dnes už nehledáme lásku, ale potvrzení, že jsme hodní lásky. Jenže tam, kde chceme být obdivováni, se ztrácí prostor pro skutečnou blízkost. Láska nezačne, dokud přestaneme chtít být dokonalí.

11.11.2025 v 7:02 | Karma: 9,30 | Přečteno: 95x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Funguje? Ne? Tak to nedělej!

Život by byl jednodušší, kdybychom se míň ptali „je to správně?“ a častěji „funguje to?“. Protože když něco opravdu funguje, poznáš to podle klidu – ne podle teorie.

10.11.2025 v 7:03 | Karma: 7,82 | Přečteno: 150x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Neutekli jsme před systémem – jen jsme si z něj udělali nový

Každá rebelie se časem promění v nový systém – jen s jiným logem a slovníkem. I odpor se dá zpeněžit. Skutečná svoboda nezačíná protestem, ale tichým rozhodnutím přestat hrát tu samou hru.

9.11.2025 v 7:02 | Karma: 7,70 | Přečteno: 102x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Nevíme, co chceme – ale chceme to hned

Touha ztratila hloubku a stala se impulsem. Už nechceme prožívat cestu – chceme výsledek hned. Jenže co přichází okamžitě, málokdy stojí za to. Skutečná touha potřebuje čas, ne zkratku.

7.11.2025 v 7:02 | Karma: 7,57 | Přečteno: 122x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....
9. listopadu 2025

Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...

V Dozimetru vypovídá Šurovský z DPP. Popsal podezřelé výběrové řízení

Jan Šurovský (DPP)
13. listopadu 2025,  aktualizováno  9:29

V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický...

Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně

Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku (17. října 2022)
13. listopadu 2025  9:27

Německé vládní strany se dohodly na nové podobě vojenské služby. Odvody budou plošné a zákon...

Trhy budou. V Magdeburku rok po útoku ladí přísná bezpečnostní opatření

Vánoční trhy v německém Magdeburku dva dny po útoku (22. prosince 2024)
13. listopadu 2025  9:07

Vánoční trhy ve východoněmeckém Magdeburku se zřejmě letos přece jen uskuteční. Po jednání se...

Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Protestující na jednom z bouraných domů v ostravské kolonii Bedřiška. (13....
13. listopadu 2025  9:06

Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je...

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 330
  • Celková karma 8,93
  • Průměrná čtenost 168x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.