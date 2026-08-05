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Kolik skvělých lidí jsme v životě minuli jen proto, že jsme je vyhodnotili příliš rychle?

První dojem bývá rychlý, ale ne vždy spravedlivý. Kolik zajímavých lidí jsme v životě minuli jen proto, že jsme je vyhodnotili dřív, než dostali šanci ukázat, kým skutečně jsou?

Nedávno jsem si uvědomil zvláštní věc. Dnes dokážeme člověka odmítnout během několika vteřin. Stačí jedna fotografie. Jedna věta. Jeden pohled. Jedna drobnost. A máme jasno. Další.
Neplatí to jen na seznamkách.
Tam je to jen nejvíc vidět. Stejně rychle hodnotíme lidi na pracovních pohovorech. Na sociálních sítích. Na ulici. Ve vlaku. Na první schůzce. Občas dokonce ještě dřív, než vůbec promluví.
Je zvláštní, jak moc důvěřujeme prvnímu dojmu.
Jako by nám mozek říkal: „Už jsem ho přečetl.“ Jenže člověk není kniha s jednou stránkou. Je spíš román. A my po přečtení první věty tvrdíme, že známe konec.
Určitě jste to někdy zažili.
Někdo vám byl na první pohled nesympatický. A po hodině rozhovoru jste zjistili, že je to jeden z nejzajímavějších lidí, které jste potkali. A někdy je to přesně naopak. První dojem okouzlující. Druhá hodina už tak úplně ne.
Začínám mít pocit, že člověka nelze poznat podle toho, jak působí. Mnohem víc ho poznáme podle toho, jak se vedle něj cítíme. Někteří lidé potřebují čas. Neumějí zaujmout během prvních deseti vteřin. Nejsou hluční. Nepředvádějí se. Nepůsobí sebejistě. Možná jsou trochu nesmělí. Možná přemýšlejí déle, než odpoví. Jenže právě mezi nimi bývají lidé, kteří vám po hodině rozhovoru připadají nesmírně blízcí. Jenže dnešní svět jim těch šedesát minut často vůbec nedá.
Přemýšlím, kolik přátel bych dnes vůbec neměl, kdybych je posuzoval jen podle prvního dojmu. Kolik lidí bych minul. Kolik rozhovorů by nikdy nezačalo. Kolik příležitostí by zůstalo nevyužitých. A možná je to škoda větší, než si uvědomujeme.
Náš mozek totiž miluje rychlé závěry.
Jsou pohodlné. Šetří energii. Jenže život se často odehrává právě za nimi. Za první větou. Za prvním dojmem. Za prvním pocitem. Tam, kam už se nám někdy nechce pokračovat.
Čím jsem starší, tím méně věřím lidem, kteří mají na všechno okamžitý názor. A tím víc si vážím těch, kteří dokážou říct: „Ještě nevím.“ Možná je to jedna z nejpoctivějších vět, jaké člověk může vyslovit. Protože připouští možnost, že realita je složitější než naše první domněnka.
Možná jsme se nenaučili vybírat lepší lidi.
Možná jsme se jen naučili odmítat rychleji. A možná právě proto nám občas uniknou ti nejzajímavější. Ne proto, že by nebyli vedle nás. Ale proto, že jsme jim nedali dost času, aby se stali tím, kým skutečně jsou. Člověk totiž není fotografie. Ani první dojem. Ani krátký profil. Člověk je příběh. A některé z těch nejkrásnějších začínají velmi nenápadně.

Autor: Ondřej Vejsada | středa 5.8.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

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Ondřej Vejsada

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Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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