Když zjistíte, že i ženy jsou jen lidi
Myslím, že mnoho mužů si ženy tak trochu idealizuje. Nemyslím tím krásu nebo zamilovanost. Myslím něco mnohem nenápadnějšího. Jakousi tichou představu, že ženy jsou ve vztazích o krok dál. Že lépe rozumějí emocím, mají větší jasno v tom, co chtějí, a nějak přirozeně vědí, jak se věci mezi lidmi mají. A muž se pak celý život snaží přijít na to, jak to vlastně je. Naslouchá. Pozoruje. Analyzuje. Přemýšlí, co která věta znamenala a co tím chtěla říct. Občas se chová skoro jako student před zkouškou, na kterou nikdy nedostal otázky.
Jenže pak přijde zvláštní zjištění.
Ženy často nevědí o nic víc než muži. Také tápou. Také si protiřečí. Také někdy něco cítí dnes a zítra už trochu jinak. Také někdy něco řeknou jen proto, že to v dané chvíli vystihuje jejich náladu, a ne proto, že právě vytesaly své životní stanovisko do kamene.
A najednou se začne dít něco nečekaného.
Člověku se uleví. Protože už nemusí být překladatelem ženského světa. Nemusí neustále hledat skrytou pravdu za každou větou ani se snažit najít tajný návod, který ostatní zřejmě dostali a jen jemu se nějak vyhnul. Možná totiž žádný návod neexistuje. A možná je právě tohle jedna z nejtěžších věcí, které je třeba v mezilidských vztazích přijmout: druhý člověk není hotový projekt. Není to bytost s dokonale uspořádaným nitrem, která přesně ví, co chce, kam směřuje a proč právě teď cítí to, co cítí.
Je to člověk.
Se všemi rozpory, změnami nálad, nejistotami a občasným improvizováním. Stejně jako my. Někteří lidé nesou tuto nejistotu docela lehce. Jiní s ní bojují. Potřebují věcem rozumět, potřebují vědět, na čem jsou, a berou slova druhých velmi vážně. Když někdo něco řekne, předpokládají, že to myslí opravdu a že to bude platit i za hodinu, za týden nebo za měsíc. A pak bývají překvapeni. Protože zjišťují, že mnoho lidské komunikace není smlouva. Je to spíš průběžná zpráva o tom, jak se člověk právě cítí. „Nikdy.“ „Vždycky.“ „Chci.“ „Nechci.“ Někdy to nejsou definitivní pravdy. Jsou to momentální fotografie vnitřního světa. A možná právě tady vzniká mnoho nedorozumění mezi lidmi. Jeden mluví jazykem okamžitého prožívání a druhý jazykem významů a závazků.
Ani jeden není špatně.
Jen často každý hraje podle trochu jiných pravidel. Mně osobně připadá osvobozující ještě jedna věc. Když člověk přestane stavět druhé na piedestal. To neznamená začít jimi pohrdat. Ani se stát cynikem nebo hulvátem. Znamená to jen přijmout, že ani oni nejsou výš. Jsou vedle nás. Také někdy nevědí. Také se bojí. Také si něco idealizují. Také hledají. A také občas řeknou něco, co zítra uvidí jinak. A možná právě tehdy začnou být vztahy o něco lehčí. Protože přestaneme stát před druhými lidmi jako žáci před komisí a začneme před nimi stát jako jeden nedokonalý člověk před druhým. A upřímně? Není to vůbec málo. Možná je to jedna z nejdůležitějších věcí, které se lze o vztazích naučit.
Ondřej Vejsada
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Ondřej Vejsada
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