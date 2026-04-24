Když žena mluví – a muž odpovídá správně, ale špatně
Ona mluví. Popisuje situaci. Co se stalo. Jak se cítí. Co ji štve. Není to útok. Není to hádka. Je to sdílení. A on odpoví. Klidně. Logicky. Rozumně.
Správná odpověď
„Tak to jsi to měla udělat jinak.“ „Tohle přece není tak hrozné.“ „On to určitě nemyslel špatně.“ „Příště to udělej takhle.“ Všechno dává smysl. Žádná hloupost. Žádná agrese. Žádná chyba. A přesto…
Něco je špatně
Ona se zavře. Ztichne. Nebo naopak vybuchne. A muž nechápe. „Vždyť jsem jí pomohl.“ „Řekl jsem to úplně v klidu.“ „Měl jsem pravdu.“ Ano. A právě to je ten problém. On řeší. Ona mluví. Tady se to láme. Ona nemluvila proto, aby to někdo vyřešil. Mluvila proto, aby byla slyšená. A to není totéž.
Racionální zkratka
Muž slyší problém → nabídne řešení. Efektivní. Rychlé. Funkční. Jenže v téhle situaci to působí jako zkratka: „Tohle už chápu, pojďme to opravit.“ Jenže ona ještě nebyla ani vyslechnutá.
Správně, ale vedle
On neříká nic špatného. Jen to říká ve chvíli, kdy to nedává smysl.
Co v tom žena slyší
Ne to, co říká. Ale to, co tím vzniká. „Přeháníš.“ „Děláš z toho zbytečně problém.“ „Já to vidím líp než ty.“ I když to nikdy neřekl.
A muž je zmatený
Protože on: nekřičel, neurážel, neútočil. Naopak. Snažil se být v klidu. A právě ten klid někdy působí jako odstup.
Když chybí napojení
Ona nechce hned řešení. Chce, aby někdo: chvíli zůstal v tom, co říká, neopravoval to, neuzavíral to. A to je pro spoustu mužů nepřirozené.
Proč to muži dělají
Protože chtějí pomoct. Nechtějí v tom nechat druhého. Nechtějí jen „poslouchat a nic nedělat“. Chtějí být užiteční. Jenže…Ne všechno, co pomáhá v praxi, pomáhá ve vztahu.
Tichý paradox
Čím víc se snažíš být správný…tím víc můžeš být vedle.
Nepříjemná otázka
Reaguješ tak, aby to dávalo smysl…nebo tak, aby to dávalo smysl tomu druhému?
Závěr bez poučky
Možná nejde o to říkat správné věci. Možná jde o to chvíli nevědět. Nevysvětlovat. Neopravovat. Nezrychlovat to. Jen zůstat. Protože někdy není problém v tom, co říkáš. Ale v tom, že jsi přeskočil místo, kde tě druhý ještě potřeboval.
Ondřej Vejsada
Muž, který všechno zvládne – dokud po něm někdo něco opravdu chce
Zvládá všechno – dokud nejde o postoj. Jakmile má něco říct, rozhodnout nebo unést důsledky, začne to drhnout. Rozdíl mezi schopností a odpovědností se ukáže právě tam.
Ondřej Vejsada
Muž, který čeká na správný moment – a ten nikdy nepřijde
Čeká na správný moment. Ne ze strachu, ale z rozumu. Jenže ten ideální čas nepřijde. A zatímco se připravuje, život stojí – nenápadně, ale vytrvale.
Ondřej Vejsada
Když si žena začne zvykat – a muž si myslí, že to je láska
Klid ve vztahu může vypadat jako láska. Ale někdy je to jen zvyk. Když zmizí napětí i zájem, zůstane pohodlí – a tichá otázka, jestli to ještě opravdu žije.
Ondřej Vejsada
Když „nevyčítej mi to“ není pravda. A někdy je.
„Nevyčítej mi to“ může být obrana i únik. Někdy opravdu útočíme, jindy se jen snažíme pochopit. Rozdíl je nenápadný – ale rozhoduje o tom, jestli rozhovor něco změní.
Ondřej Vejsada
Muž, který všechno chápe – a přesto se v tom nedá žít
Muž může všechno chápat – a přesto v tom nemůže žít. Když se porozumění stane náhradou za postoj, hranice mizí. Nestačí rozumět. Někdy je potřeba říct: „Rozumím...a stejně ne.“
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
NS odmítl dovolání expolicisty, po jehož zákroku zemřel v Uh. Brodě mladík
Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého policisty, jenž dostal podmíněný trest a zákaz činnosti za...
MDO chystá inscenaci o Zdeně Mašínové, tvůrci se setkali s představitelkou
Osudy žen rodiny Mašínů se stanou hlavním námětem připravované inscenace Moravského divadla v...
Zběsilá honička v Ostravě. Řidič ohrožoval lidi mezi paneláky, policie hledá svědky
Silniční kontrola v Ostravě se změnila v dramatické pronásledování rychle ujíždějícího řidiče. Muž...
Českobudějovická nemocnice koupila lineární urychlovače na léčbu nádorů
Českobudějovická nemocnice zakoupila pro své onkologické centrum dva lineární urychlovače. Pořízení...
