Když žena mluví – a muž odpovídá správně, ale špatně

Muž odpovídá správně – logicky a klidně. A přesto míjí to podstatné. Ona nehledá řešení, ale slyšení. Rozdíl je nenápadný, ale rozhoduje o tom, jestli se potkáte.

Ona mluví. Popisuje situaci. Co se stalo. Jak se cítí. Co ji štve. Není to útok. Není to hádka. Je to sdílení. A on odpoví. Klidně. Logicky. Rozumně.
Správná odpověď
„Tak to jsi to měla udělat jinak.“ „Tohle přece není tak hrozné.“ „On to určitě nemyslel špatně.“ „Příště to udělej takhle.“ Všechno dává smysl. Žádná hloupost. Žádná agrese. Žádná chyba. A přesto…
Něco je špatně
Ona se zavře. Ztichne. Nebo naopak vybuchne. A muž nechápe. „Vždyť jsem jí pomohl.“ „Řekl jsem to úplně v klidu.“ „Měl jsem pravdu.“ Ano. A právě to je ten problém. On řeší. Ona mluví. Tady se to láme. Ona nemluvila proto, aby to někdo vyřešil. Mluvila proto, aby byla slyšená. A to není totéž.
Racionální zkratka
Muž slyší problém → nabídne řešení. Efektivní. Rychlé. Funkční. Jenže v téhle situaci to působí jako zkratka: „Tohle už chápu, pojďme to opravit.“ Jenže ona ještě nebyla ani vyslechnutá.
Správně, ale vedle
On neříká nic špatného. Jen to říká ve chvíli, kdy to nedává smysl.
Co v tom žena slyší
Ne to, co říká. Ale to, co tím vzniká. „Přeháníš.“ „Děláš z toho zbytečně problém.“ „Já to vidím líp než ty.“ I když to nikdy neřekl.
A muž je zmatený
Protože on: nekřičel, neurážel, neútočil. Naopak. Snažil se být v klidu. A právě ten klid někdy působí jako odstup.
Když chybí napojení
Ona nechce hned řešení. Chce, aby někdo: chvíli zůstal v tom, co říká, neopravoval to, neuzavíral to. A to je pro spoustu mužů nepřirozené.
Proč to muži dělají
Protože chtějí pomoct. Nechtějí v tom nechat druhého. Nechtějí jen „poslouchat a nic nedělat“. Chtějí být užiteční. Jenže…Ne všechno, co pomáhá v praxi, pomáhá ve vztahu.
Tichý paradox
Čím víc se snažíš být správný…tím víc můžeš být vedle.
Nepříjemná otázka
Reaguješ tak, aby to dávalo smysl…nebo tak, aby to dávalo smysl tomu druhému?
Závěr bez poučky
Možná nejde o to říkat správné věci. Možná jde o to chvíli nevědět. Nevysvětlovat. Neopravovat. Nezrychlovat to. Jen zůstat. Protože někdy není problém v tom, co říkáš. Ale v tom, že jsi přeskočil místo, kde tě druhý ještě potřeboval.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 24.4.2026 7:00 | karma článku: 6,48 | přečteno: 68x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 451
  • Celková karma 8,94
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

