Když z obyčejné zprávy uděláme detektivku
„Ahoj, jak se máš?“ Čtyři slova, jedna čárka a začátek vyšetřování, které může trvat celé odpoledne. Podezřelý je známý, důkazy jsou chatové zprávy a hlavním vyšetřovatelem člověk, který si nakonec sám způsobí většinu problémů. Přijde vám zpráva. Otevřete ji, přečtete a v zásadě by se nestalo nic zvláštního. Jenže pak se na ni podíváte ještě jednou. „Ahoj, jak se máš?“ Proč píše právě teď? Proč se nezeptal už včera? A proč tam není smajlík? Vždyť normálně ho používá. Aha! Takže se něco děje. Jenže co?
Odepíšete. Pak si svou odpověď přečtete a zjistíte, že zní příliš nadšeně. Smažete ji. Napíšete jinou, která zase působí příliš odměřeně. Nakonec pošlete něco mezi tím, co jste původně chtěli říct, a tím, co byste podle vlastního mínění měli říct, abyste nepůsobili ani zoufale, ani lhostejně. Gratuluji. Právě jste ztratili dvacet minut života kvůli zprávě, kterou druhý člověk pravděpodobně napsal za osm sekund. A možná ji napsal cestou pro rohlíky.
Znalec lidských duší v pyžamu
Naše mysl má jednu pozoruhodnou vlastnost. Když nemá dost informací, dokáže si zbytek velmi ochotně doplnit. A čím méně toho víme, tím větší prostor dostává naše představivost. Ta na rozdíl od skutečnosti nemá žádný rozpočet, pracovní dobu ani povinnost předkládat důkazy. Někdo nám neodpoví dvě hodiny. Víme jen tohle. Může být v práci, řídit auto, spát, nakupovat nebo prostě nemít telefon po ruce. Jenže náš mozek se s tak banální nabídkou možností nespokojí. Začne pátrat po vysvětlení, které bude odpovídat tomu, co právě prožíváme.
Jestliže máme obavu, že o nás druhý ztrácí zájem, dvě hodiny bez odpovědi se rychle promění v podezřelou okolnost. Jestliže jsme na něj naštvaní, začneme v tom vidět demonstrativní ignoraci. A pokud jsme zamilovaní, může se z obyčejné zprávy stát událost dne. Stejná situace, stejný počet minut, ale tři různé skutečnosti.
Psychologicky je to docela pochopitelné. Nejednoznačnost nám neposkytuje dostatek podkladů, a tak se snažíme nejistotu odstranit interpretací. Problém nastává ve chvíli, kdy si přestaneme uvědomovat, že interpretujeme. Naše domněnka se nenápadně převlékne za skutečnost a my s ní začneme zacházet jako s hotovou věcí. Člověk, který nám neodepsal, nás tedy ignoruje. Ten, který napsal jen „dobře“, je naštvaný. A ten, který místo obvyklého srdíčka poslal palec nahoru, zřejmě právě přehodnocuje celý náš vztah. Přitom může mít jen plné ruce práce.
Každá tečka má svého podezřelého
Zvláštní je, jak snadno dokážeme přisoudit význam i těm nejmenším detailům. Zpráva bez smajlíku je chladná. Kratší odpověď znamená menší zájem. Tečka na konci věty působí skoro jako úřední rozhodnutí. „Tak jo.“ Dvě slova, která mohou znamenat souhlas, únavu, nezájem, podráždění, smíření s osudem nebo prostě jen to, že dotyčný právě nemá co dodat. Vyberte si. Bez dalších informací máte k dispozici přibližně stejnou jistotu jako věštec, který se pokouší určit budoucnost z účtenky za nákup. A přesto to děláme. Ne proto, že bychom byli hloupí, ale protože lidský mozek hledá souvislosti. Raději si někdy vytvoří vysvětlení, které není pravdivé, než aby připustil, že zatím neví.
Navíc si často všímáme hlavně toho, co potvrzuje naši původní domněnku. Pokud se bojíme odmítnutí, podezřelá nám bude stručná odpověď. Když nám druhý člověk napíše dlouhou zprávu, můžeme zase hledat důvod, proč je přehnaně milý. A když nenapíše vůbec nic, máme konečně důkaz, že jsme měli pravdu. To je na celé věci nejzábavnější. Někdy už nehledáme vysvětlení toho, co se stalo. Hledáme potvrzení toho, čeho jsme se obávali ještě předtím, než se vůbec něco stalo. Vyšetřování pak nemá jak skončit. Každá nová informace se dá vyložit tak, aby podezření přežilo.
A co když žádná záhada neexistuje?
Představme si, že vám někdo napíše: „Ahoj, jak se máš?“ Vy odpovíte, chvíli si povídáte a pak konverzace skončí. Žádné drama, žádné skryté poselství, žádný vztahový převrat. Dva lidé si vyměnili několik vět a šli dál po svém. Zní to skoro podezřele jednoduše, že? Samozřejmě existují situace, kdy stručnost něco znamená, kdy se člověk odtahuje nebo kdy se ve vztahu opravdu něco změnilo. Nemá smysl předstírat, že všechna lidská komunikace je průhledná a že každá obava je zbytečná. Jenže rozdíl mezi podezřením a skutečností je docela zásadní. Jedno je otázka, druhé odpověď. A my je někdy zaměníme tak rychle, že si toho ani nevšimneme. Možná by proto občas stačilo položit si jednoduchou otázku: Co z toho, co si právě myslím, skutečně vím? A co jsem si pouze domyslel?
Nemusíme se přitom stát bezstarostnými filozofy, kteří každou podivnou zprávu přijmou s úsměvem a větou, že všechno je tak, jak má být. To by byla jiná forma absurdity. Stačí si ponechat trochu prostoru pro možnost, že naše první vysvětlení není jediné. Když nám někdo napíše „Ahoj, jak se máš?“, možná se opravdu chce dozvědět, jak se máme. A když nám dvě hodiny neodpovídá, možná má právě něco důležitějšího na práci než náš vztah. Třeba hledá parkovací místo. I lidé, kteří nás mají rádi, totiž občas potřebují zaparkovat.
A jestli už se přece jen rozhodneme pro detektivní práci, měli bychom si alespoň přiznat, že jsme současně i hlavním podezřelým. Vlastními domněnkami totiž někdy dokážeme napáchat víc škody než člověk, jehož zprávu tak usilovně rozebíráme. Někdy totiž nečekáme na odpověď od druhého člověka. Čekáme, až nám odpoví naše vlastní obavy. A ty bývají k nezastavení.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.