Když vám zmizí 25 let života anebo jen účet na Instagramu?
Měl jsem dovolenou. Chtěl jsem si dát digitální půst. Prostě vypnout. Zhluboka se nadechnout. Odpočinout si od nekonečného scrollování, likeů, stories a uměle zrychleného světa. Týden bez internetu uběhl skvěle. Jenže když jsem se z toho krásného offlinového lesa vrátil do světa digitální džungle, čekalo mě překvapení. Mé instagramové konto bylo pozastaveno. Důvod? Podezřelá aktivita.
Hm. Pěkné. Akorát, že ta podezřelá aktivita rozhodně nebyla moje. Napsal jsem tedy podporu, že jsem týden nebyl online, nic jsem nezveřejňoval, nikomu nepsal, nikoho nehejtoval, nikoho nelákal na zázračné diety ani levné kryptoměny. A výsledek?
Instagram mi oznámil, že byl účet definitivně zablokován.
Bez varování. Bez možnosti obrany. 25 let fotek, příspěvků, komentářů, sledovatelů. Práce, vzpomínky, dokumentace života. Fuč. Stačilo pár kliknutí kdesi v Metaverzu. A protože je dnes všechno chytře propojeno — moje identita je smazaná i na Facebooku. Paráda. Všechno je jedno. Jeden účet, jeden stisk Enteru, jeden digitální výmaz.
To by samo o sobě bylo smutné. Ale když jsem chtěl alespoň skrze nový účet spravovat svoji skupinu Poradna pro bolavou duši (kterou jsem zakládal a kam denně chodí lidé pro pomoc), narazil jsem na další kouzlo algoritmu: Nemohu si sám sebe přidat jako správce. Protože já jsem zároveň ten zablokovaný, že…
A aby toho nebylo málo, všechny příspěvky teď ve skupině čekají na schválení — což jsem opět nenastavoval. Jen už není nikdo, kdo by je schvaloval. Ano, hádáte správně. To jsem měl být já.
Víte, já jsem dlouhodobým kritikem bezhlavé digitální euforie. Ale tohle je silná káva i na mě. Přes dvacet let dokumentované práce a života. Smazané algoritmem, kterému jste nikdy nebyli důležití, ale byli jste mu užiteční. Než přestanete být.
A tak jsem vděčný, že mám ještě něco, co mi žádná síť nevezme. Svůj web. Svoji tvář. Reálné vztahy. Slova, která píšu. Myšlenky, které tvořím. A hlavně: skutečný život. Ne ten digitální, ale ten tady a teď. Který nezačíná přihlášením a nekončí zablokováním. Protože tam někde venku pořád existuje svět, který nefunguje na hesla, notifikace a like. A když ten svět na chvíli opustíte, nečeká vás trest. Ale klid.
Ondřej Vejsada
Na věku (ne)záleží aneb proč třicítka bolí víc než padesátka
Třicítka bolí víc než padesátka – není to věkem, ale očekáváními, která jsme si nestihli splnit. Panika z let je luxus, ale i šance podívat se na sebe s laskavostí.
Ondřej Vejsada
Kam se poděli muži? A proč už se jim vlastně ani nechce vracet
Mužství se změnilo v podezřelý zločin a muži se stáhli – do dílen, ticha i lesa. Ne proto, že by neměli co říct, ale protože už příliš často slyšeli, co všechno dělají špatně.
Ondřej Vejsada
Neka, neka, neka! aneb Když ženy vidí vztahy tam, kde muži jen lidi
Ženy vidí v každé skupině lidí síť vztahů, muži jen lidi. Ona čte chemii pohledů, on řeší, kdo má psa. Nedorozumění pak nejsou zlomyslnost, ale jiná mapa světa.
Ondřej Vejsada
„Hodný kluk“ aneb záhada mužů, co nesbalí ani vlastní ponožky
Hodní kluci nejsou odmítáni proto, že jsou slušní, ale protože jsou pasivní. Ženy nehledají grázly – chtějí muže, co má tah na branku a umí si říct, co chce.
Ondřej Vejsada
Přehnaná ohleduplnost aneb jak se z lidí stávají plyšové deky
Ohleduplnost je fajn. Ale když se z ní stane strach mít názor, proměníme se v hebké plyšové deky – příjemné na dotek, ale bez obsahu.
|Další články autora
- Počet článků 258
- Celková karma 10,61
- Průměrná čtenost 179x