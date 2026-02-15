Když už víme, co by bylo správné – ale stejně to neděláme
Většina dospělých lidí dnes netrpí nedostatkem informací. Naopak. Víme, co by bylo zdravější. Víme, co by bylo rozumnější. Víme, co bychom měli udělat jinak. A přesto…neděláme to.
Problém není v tom, že bychom nevěděli
Kdybychom si měli sepsat seznam dobrých rad, které známe, byl by dlouhý. Často delší než seznam věcí, které skutečně žijeme. Spát víc. Méně se přetěžovat. Mluvit otevřeněji. Odejít z toho, co nás ničí. Začít dělat to, co odkládáme. Není to otázka neznalosti. Je to rozpor mezi poznáním a jednáním. A ten rozpor má své důvody.
Vědět neznamená cítit
Rozum je skvělý analytik. Umí věci pojmenovat, vysvětlit, zdůvodnit. Jenže změna se neděje v hlavě. Děje se v těle, v emocích, v prožitku. Můžeme dokonale chápat, proč bychom měli něco změnit – a přesto to necítit jako možné, bezpečné nebo únosné. A tam rozum končí. Proto tolik lidí zůstává u vět: „Já vím, že bych měl…“ „Já si to uvědomuju…“ „Já to mám zpracované…“ A nic se nestane.
Dobré rady nejsou motor
Rady – i ty vlastní – fungují jen tehdy, když se potkají s vnitřní připraveností. Když se nepotkají, zůstanou ležet v hlavě jako pěkně srovnané knihy, které nikdo neotevře. Čím víc „správných“ rad máme, tím paradoxně: větší tlak cítíme, víc se obviňujeme, víc se zasekáváme. Protože mezi „vím“ a „dělám“ je ještě jedna věc: unesu důsledky?
Proč je jednání těžší než pochopení
Jednání znamená: risk, nejistotu, možnost chyby, ztrátu kontroly nad tím, jak to dopadne. Zatímco pochopení je bezpečné. Je v hlavě. Nikam nás neposouvá, ale taky nijak neohrožuje. A tak se mnoho lidí zastaví právě tam. Ne proto, že by byli líní. Ale proto, že už jednou něco zkusili – a bolelo to.
Poznání jako forma útěku
Zvláštní paradox dnešní doby: čím víc rozumíme sami sobě, tím méně se někdy hýbeme. Pochopení se může stát úkrytem. Elegantním způsobem, jak se uklidnit bez nutnosti něco měnit. „Už vím, proč to tak mám.“ A tím se téma uzavře. Jenže pochopení není cíl. Je to mezistanice. Když se z ní nikdy neodjede, život se nikam neposune.
Malý krok je víc než dokonalý plán
Skutečná změna většinou nezačne: velkým rozhodnutím, jasnou vizí, nebo pocitem „teď už jsem připraven“.
Začne drobným krokem, který: není ideální, není úplně správně, ale je skutečný. A právě tenhle krok často chybí. Ne proto, že bychom nevěděli, jaký má být. Ale proto, že jsme čekali na pocit jistoty, který nepřichází.
Závěrem (bez návodu)
Možná není potřeba vědět víc. Možná není potřeba další vysvětlení, další kniha, další analýza. Možná už víme dost. Otázka tedy nezní: „Co by bylo správné?“ Ale: „Co z toho, co už vím, jsem ochoten začít opravdu žít – i s nejistotou, která k tomu patří?“ Protože mezi poznáním a jednáním neleží nedostatek informací. Leží odvaha snést, že realita nebude tak čistá, jako byla v hlavě. A tuhle odvahu nám žádná rada nedá. Tu si musíme vzít sami.
Ondřej Vejsada
Proč dnes lidé čtou spíš v obraně než se zájmem
Dnes často nečteme ze zvědavosti, ale v obraně. Místo „co mi to chce říct?“ zjišťujeme, zda to není útok na naši identitu. A tak se ze čtení stává boj, ne setkání.
Ondřej Vejsada
Život je hra. A to stačí.
„Život je hra“ nezní lehkovážně, ale osvobozujícím způsobem. Nejde o výhru ani cíl, ale o to hrát svou vlastní hru vědomě – bez srovnávání, bez cizích pravidel a bez čekání na „až jednou“.
Ondřej Vejsada
Když se člověku uleví – a ego si to vezme osobně
Úleva po těžkém období může vypadat jako zralost – ale někdy je to jen euforie. Když se nová energie vlije do starých vzorců, ego převezme řízení a svoboda se začne tvářit jako pravda o světě.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří čekají, až se jim bude chtít
„Až se mi bude chtít, tak začnu.“ Věta, která zní rozumně, ale často znamená nikdy. Proč motivace nevzniká čekáním, ale pohybem – a jak se z opatrnosti stává tichá brzda života.
Ondřej Vejsada
Když se z „jsem takový“ stane výmluva
„Já už jsem takový“ může znít jako sebepřijetí, ale často je to jen výmluva. Kdy se identita mění v alibi, které nás chrání před změnou – a kdy se z pohodlné jistoty stává tiché vězení?
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Veřejným prostorem dál rezonuje téma mizení labutí. Kdo je tajemný muž?
Svědek na sociálních sítích zveřejnil video, jež zachycuje muže, který odnáší ze smíchovského břehu...
Z rybníků u sídliště k medailím. Krasobruslař Verner vypráví o kariéře i pobytu v USA
Bývalý krasobruslař Tomáš Verner vypráví o svých začátcích, kariéře i pobytu ve Spojených státech....
Sníh komplikuje v Moravskoslezském kraji dopravu. Napadlo až 15 centimetrů
Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po ranním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Na chemicky...
Sníh a náledí komplikují dopravu v Moravskoslezském kraji
Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po sněžení dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 399
- Celková karma 9,54
- Průměrná čtenost 167x