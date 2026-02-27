Když už se nic nestaví – jen se udržuje provoz

Všechno funguje – a přesto chybí pohyb. Když se život přepne do režimu údržby, mizí krize i radost. Text o tichém vyčerpání z udržování a o potřebě znovu něco stavět, nejen opravovat.

Všechno běží. Práce funguje. Vztah jakž takž drží. Účty jsou zaplacené. Dovolená jednou ročně proběhne. Žádná krize. Žádný skandál. Žádný kolaps. A přesto tam něco chybí. Ne bolest. Ne drama. Spíš… pohyb.
Režim údržby
Mnoho dospělých lidí se po určité době přepne do režimu údržby. Ne už budování. Ne už hledání. Ne už zkoušení. Jen udržování. Aby se nic nepokazilo. Aby se nic nerozpadlo. Aby byl klid. Zní to rozumně. Zodpovědně. Dospěle. Jenže dlouhodobě má tenhle režim jeden vedlejší účinek: život se začne podobat provoznímu manuálu.
Bez krize, bez radosti
Krize je vyčerpávající. To víme. Ale radost také vzniká z pohybu, z rizika, z investice energie do něčeho nového. Když se nic nestaví, nevzniká ani radost z toho, že něco roste. Jen úleva, že se nic nerozbilo. A úleva není totéž co naplnění. Postupně se může objevit pocit, že dny plynou bez většího rozdílu. Nejsou špatné. Jen nejsou živé.
Strach z rozhoupání
Režim údržby má své důvody. Většinou je za ním strach. Co když to pokazím? Co když to nevyjde? Co když rozkmitám něco, co už konečně drží pohromadě? Po několika životních zkušenostech je pochopitelné, že člověk touží po stabilitě. Jenže stabilita se může nenápadně změnit ve stagnaci. A stagnace se maskuje jako rozvaha.
Budování vyžaduje energii
Stavět něco nového – vztah, projekt, směr – znamená vystoupit z pohodlného rytmu. Znamená znovu investovat. A investice znamená možnost ztráty. Proto tolik lidí raději udržuje to, co je. Protože udržování je předvídatelné. A předvídatelnost uklidňuje. Jenže uklidnění není totéž co smysl.
Tichá otázka uprostřed klidu
Zvenku může všechno působit „v pořádku“. A člověk se vlastně nemá na co vymlouvat. A přesto se někdy objeví tichá otázka: Je tohle všechno? Ne jako výkřik. Spíš jako šepot. A právě ten bývá nejnepříjemnější. Protože ho nelze přehlušit krizí ani vysvětlit okolnostmi.
Stavět nemusí znamenat bourat
Možná největší omyl je představa, že když se má něco začít stavět, musí se všechno rozbořit. Nemusí. Někdy stačí malý projekt. Malý krok. Malé rozhodnutí, které přinese pohyb. Ne revoluce. Jen známka toho, že život není jen provoz.
Závěrem (bez dramatického finále)
Režim údržby je bezpečný. Ale dlouhodobě vyčerpává jinak než krize. Protože nebolí nahlas. Jen pomalu ubírá energii. Možná tedy nejde o to všechno změnit. Možná jde jen o to si všimnout, jestli ještě něco stavíme. Něco, co roste. Něco, co nás těší. Něco, co není jen oprava toho, co už je. Protože život bez krize může být klidný. Ale život bez pohybu začne být tichý až příliš. A ticho bez směru není mír. Je to jen dlouhá pauza.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 27.2.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 409
  • Celková karma 9,42
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

