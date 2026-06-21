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Když už nevíte, co je pravda

Nejhorší lži nejsou ty, které říkáme druhým. Jsou to ty, které opakujeme sami sobě tak dlouho, až přestaneme vědět, co vlastně chceme a co je naše pravda.

Jedna věc mě na lidské psychice fascinuje už dlouho. Největší problémy většinou nevznikají ve chvíli, kdy člověk lže druhým. Vznikají ve chvíli, kdy začne lhát sám sobě. A ještě zvláštnější je, že to většinou nedělá ze zlé vůle. Dělá to proto, aby přežil. Alespoň zpočátku.
Hodné děti mají jednu zvláštní schopnost
Některé děti se velmi brzy naučí číst atmosféru. Poznají, kdy je rodič naštvaný. Kdy je lepší mlčet. Kdy je potřeba souhlasit. Kdy je bezpečnější ustoupit. Nejsou problémové. Právě naopak. Jsou hodné. Přizpůsobivé. Nenápadné. Takové, za které bývají rodiče často chváleni. Jenže každá schopnost něco stojí. A tahle bývá drahá. Protože dítě se postupně přestává ptát: „Co chci já?“ A začíná se ptát: „Co ode mě chtějí ostatní?“
Malé lži, které vypadají nevinně
Nejde o velké podvody. Spíš o drobnosti. „Ne, nejsem naštvaný.“ „To je v pohodě.“ „Mně to nevadí.“ „Jasně, udělám to.“ „Tohle je přesně to, co jsem chtěl.“ Na začátku jsou to jen taktické ústupky. Jenže po letech vznikne zvláštní problém. Člověk už nehraje roli občas. Hraje ji pořád. V práci. Ve vztahu. Mezi přáteli. Dokonce i o samotě.
Nejtěžší role je ta nepřetržitá
Herci mají jednu výhodu. Po představení odcházejí domů. Jenže když člověk dlouhé roky hraje někoho jiného, představení nikdy nekončí. A tehdy se začne dít něco zvláštního. Přestane si být jistý, kde vlastně končí role a začíná on sám. Má rád svou práci? Nebo si jen zvykl tvrdit, že ji má rád? Miluje svého partnera? Nebo už roky miluje představu sebe sama jako člověka, který ten vztah nevzdává? Chce opravdu to, o co usiluje? Nebo jen plní scénář, který kdysi převzal od druhých?
Svědomí jako navigace
Kdysi se tomu říkalo svědomí. Dnes používáme složitější psychologické pojmy. Ale princip je podobný. Když dlouhodobě jednáme proti sobě, něco uvnitř nás protestuje. Ne vždy hlasitě. Často jen únavou. Podrážděností. Prázdnotou. Pocitem, že nám něco nesedí. Že žijeme život, ve kterém jsme sice přítomni, ale nejsme úplně doma.
Nejhorší ztráta
Nemyslím si, že nejhorší věc, která se člověku může stát, je selhání. Ani odmítnutí. Ani rozchod. Možná je to chvíle, kdy už nedokáže rozpoznat vlastní pravdu. Kdy se ho někdo zeptá: „Co vlastně chceš?“ A on poctivě neví. Ne proto, že by odpověď tajil. Ale protože ji ztratil. Někde po cestě. Mezi všemi těmi očekáváními, kompromisy a rolemi.
Návrat nebývá hrdinský
Dobrá zpráva je, že cesta zpátky většinou existuje. Špatná zpráva je, že nezačíná velkým životním převratem. Začíná mnohem skromněji. Třeba tím, že si člověk poprvé přizná: „Tohle mi vlastně vadí.“ „Tohle nechci.“ „Tady jsem lhal hlavně sám sobě.“ A kupodivu právě v tu chvíli často nepřijde katastrofa. Naopak. Přijde úleva. Protože orientovat se v nepříjemné pravdě bývá mnohem jednodušší než bloudit v pohodlné lži.

Autor: Ondřej Vejsada | neděle 21.6.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

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Ondřej Vejsada

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Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

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