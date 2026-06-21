Když už nevíte, co je pravda
Jedna věc mě na lidské psychice fascinuje už dlouho. Největší problémy většinou nevznikají ve chvíli, kdy člověk lže druhým. Vznikají ve chvíli, kdy začne lhát sám sobě. A ještě zvláštnější je, že to většinou nedělá ze zlé vůle. Dělá to proto, aby přežil. Alespoň zpočátku.
Hodné děti mají jednu zvláštní schopnost
Některé děti se velmi brzy naučí číst atmosféru. Poznají, kdy je rodič naštvaný. Kdy je lepší mlčet. Kdy je potřeba souhlasit. Kdy je bezpečnější ustoupit. Nejsou problémové. Právě naopak. Jsou hodné. Přizpůsobivé. Nenápadné. Takové, za které bývají rodiče často chváleni. Jenže každá schopnost něco stojí. A tahle bývá drahá. Protože dítě se postupně přestává ptát: „Co chci já?“ A začíná se ptát: „Co ode mě chtějí ostatní?“
Malé lži, které vypadají nevinně
Nejde o velké podvody. Spíš o drobnosti. „Ne, nejsem naštvaný.“ „To je v pohodě.“ „Mně to nevadí.“ „Jasně, udělám to.“ „Tohle je přesně to, co jsem chtěl.“ Na začátku jsou to jen taktické ústupky. Jenže po letech vznikne zvláštní problém. Člověk už nehraje roli občas. Hraje ji pořád. V práci. Ve vztahu. Mezi přáteli. Dokonce i o samotě.
Nejtěžší role je ta nepřetržitá
Herci mají jednu výhodu. Po představení odcházejí domů. Jenže když člověk dlouhé roky hraje někoho jiného, představení nikdy nekončí. A tehdy se začne dít něco zvláštního. Přestane si být jistý, kde vlastně končí role a začíná on sám. Má rád svou práci? Nebo si jen zvykl tvrdit, že ji má rád? Miluje svého partnera? Nebo už roky miluje představu sebe sama jako člověka, který ten vztah nevzdává? Chce opravdu to, o co usiluje? Nebo jen plní scénář, který kdysi převzal od druhých?
Svědomí jako navigace
Kdysi se tomu říkalo svědomí. Dnes používáme složitější psychologické pojmy. Ale princip je podobný. Když dlouhodobě jednáme proti sobě, něco uvnitř nás protestuje. Ne vždy hlasitě. Často jen únavou. Podrážděností. Prázdnotou. Pocitem, že nám něco nesedí. Že žijeme život, ve kterém jsme sice přítomni, ale nejsme úplně doma.
Nejhorší ztráta
Nemyslím si, že nejhorší věc, která se člověku může stát, je selhání. Ani odmítnutí. Ani rozchod. Možná je to chvíle, kdy už nedokáže rozpoznat vlastní pravdu. Kdy se ho někdo zeptá: „Co vlastně chceš?“ A on poctivě neví. Ne proto, že by odpověď tajil. Ale protože ji ztratil. Někde po cestě. Mezi všemi těmi očekáváními, kompromisy a rolemi.
Návrat nebývá hrdinský
Dobrá zpráva je, že cesta zpátky většinou existuje. Špatná zpráva je, že nezačíná velkým životním převratem. Začíná mnohem skromněji. Třeba tím, že si člověk poprvé přizná: „Tohle mi vlastně vadí.“ „Tohle nechci.“ „Tady jsem lhal hlavně sám sobě.“ A kupodivu právě v tu chvíli často nepřijde katastrofa. Naopak. Přijde úleva. Protože orientovat se v nepříjemné pravdě bývá mnohem jednodušší než bloudit v pohodlné lži.
Ondřej Vejsada
Možná nepřemýšlíte příliš. Možná jen přemýšlíte ve špatný okamžik.
Možná nepřemýšlíte příliš. Možná jen analyzujete věci, které se ještě nestaly. A právě nekonečné scénáře v hlavě nás často brzdí víc než samotná realita.
Ondřej Vejsada
Nejhorší hádky jsou ty, které nikdy nezačnou
Největším nepřítelem vztahu nemusí být hádky, ale jejich absence. Když už si neříkáme, co nás bolí, vzniká tichá a nebezpečná vzdálenost.
Ondřej Vejsada
Když se z koníčku stane poslední útočiště
Dílna, ryby, motorka nebo zahrada. Pro mnoho mužů představují koníčky místo, kde je konečně klid a nikdo po nich nic nechce. Jenže někdy se z bezpečného prostoru stane poslední místo, kde se člověk ještě cítí dobře.
Ondřej Vejsada
Muž, který už nikoho nepotřebuje. A začíná mu to vadit.
Mnoho mužů stráví roky budováním nezávislosti. Naučí se všechno zvládat sami, nikoho neobtěžovat a nic nepotřebovat. A pak jednoho dne zjistí zvláštní věc: že jim vlastně nechybí pomoc, ale obyčejný pocit, že někam patří.
Ondřej Vejsada
Muž, který se celý týden těší na volný den – a pak ho celý promrhá
Celý týden se těšíme na volný den. A když konečně přijde, často nevíme, co s ním. Proč dokáže být odpočinek překvapivě náročný a jak vzniká zvláštní stres z toho, že neodpočíváme „správně“?
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Třetina lidí bere otázky lékárníků jako formalitu. Mohou přitom zachránit zdraví
Alergie, chronická onemocnění nebo další užívané léky. Informace, které mohou rozhodnout o...
V Dražkovicích otevřeli sanatorium s domovem pro seniory, nabídne 230 lůžek
V Dražkovicích u Pardubic začalo ve dvou nových budovách za bezmála 400 milionů korun fungovat...
AVE Kolín chystá zvýšení kapacity překladiště odpadů v areálu v Třídvorské ulici
Odpadová společnost AVE Kolín chystá navýšení kapacity překladiště odpadů v areálu v Třídvorské...
Zámek v Liberci čeká oprava, první fáze přijde na 45 milionů
Liberecký zámek čeká postupná rekonstrukce. Město nyní hledá projektanta pro přípravu kompletní...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
- Počet článků 495
- Celková karma 9,09
- Průměrná čtenost 164x