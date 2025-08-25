Když už nemáme modly, hledá se guru aneb pravdu najdete všude, jen ne v sobě
Kdysi lidé klekali před oltářem, obětovali bohům a vzývali proroky. Dnes klekáme před obrazovkou mobilu a obětujeme svému datovému tarifu. Modly jsme sice odložili, ale prázdné místo v duši zůstalo. A co udělá člověk, když má v srdci prázdno? Začne hledat někoho, kdo mu ho zaplní. Dřív svatí, dnes influenceři, duchovní koučové a samozvaní „průvodci na cestě k sobě“. Ironie je, že k sobě nás nikdy nedovedou – vždycky jen k nim.
Psychologie tomu říká „externalizace pravdy“. Prostě věříme, že odpověď mají ostatní. Člověk je v tomhle směru geniální: vlastní mozek nebere vážně, ale náhodný chlápek z Instagramu, který cituje Buddhu (ačkoli nepozná Dharmu od dámy na kartách), to už je jiná autorita.
Všimli jste si, jak tito novodobí proroci fungují? Všechno je jednoduché: „Stačí změnit vibrace.“ „Stačí pustit ego.“ „Stačí investovat do mého online kurzu.“ Ano, i Ježíš měl učedníky, ale ten jim aspoň nerozdával e-booky za 999 Kč.
Společnost hladoví po smyslu. Jenže místo aby ho člověk hledal uvnitř – v tichu, ve vlastní zkušenosti, v konfrontaci se sebou – hledá instantní řešení venku. A čím větší chaos, tím více „guruů“ na scéně. Je to taková duchovní inflace: každý, kdo má hezký profilový obrázek a pár citátů, může být mistrem.
Ironické na tom je, že většina těchto guruů nehlásá nic nového. Jenom recyklují staré myšlenky, zabalí je do moderní grafiky a přidají hashtag #selflove. A funguje to – protože lidé nehledají hloubku, hledají iluzi, že ji našli.
Otázka je: proč máme takovou potřebu věřit cizímu hlasu? Protože poslouchat ten vlastní je někdy nesnesitelné. Ten nám neříká „Jsi božský a stačí se usmívat“. Ten nám šeptá: „Něco v tvém životě drhne, tak s tím něco udělej.“ A to se špatně poslouchá. Proto radši dáme přednost cizímu guruovi, který nás pochválí za to, že už jsme skoro osvícení – stačí jen maličko připlatit.
Takže až příště budete mít pocit, že potřebujete „duchovního průvodce“, zkuste si nejdřív sednout sami se sebou. Bez mobilu, bez podcastu, bez citátů. Jen tak zjistíte, že pravdu vám nikdo zvenku nedá. Maximálně vám ji prodá – a to ještě s dph.
Ondřej Vejsada
