Když už nechceme pochopit, co člověk řekl, ale jen najít, za co ho potrestat
Pamatujete si ještě dobu, kdy člověk mohl říct něco blbě a druhý se ho zeptal: „Jak jsi to vlastně myslel?“ Dnes máme občas jiný postup. Nejdřív si všimneme jednoho slova. Pak ho vytrhneme z věty. Potom mu přidáme význam, který tam možná vůbec nebyl. A nakonec si uděláme jasno. Je to idiot. Hotovo. Vyšetřování skončilo. Rozsudek vynesen. A můžeme jít spokojeně domů s příjemným pocitem, že jsme právě odhalili dalšího padoucha.
Je zvláštní, jak rychle se z rozhovoru může stát soud
Někdo řekne: „Myslím, že dnešní děti jsou trochu moc rozmazlené.“ A místo: „Co tím myslíš?“ přijde: „Takže podle tebe jsou všechny děti nevychované?“ Ne. To neřekl. Ale už je to jedno. Teď musí vysvětlovat, že nemyslel všechny děti. Že mluvil o něčem konkrétním. Že přeháněl. Že možná použil nešťastnou formulaci. A původní myšlenka? Ta už nikoho nezajímá. Byla právě zavražděna během rekonstrukce činu.
Máme totiž zvláštní potřebu doplňovat mezery
Když někdo řekne něco nejasného, mohli bychom si připustit několik možností. Možná to myslel přesně tak, jak to zní. Možná to myslel jinak. Možná se jen špatně vyjádřil. Možná jsme ho špatně pochopili. Jenže nejzajímavější možnost je zároveň ta, která nás často napadne jako poslední: Možná nevím. To je totiž dost nepohodlná pozice. Když řeknu „nevím, jak to myslel“, musím se zeptat. A když se zeptám, může se stát něco strašného. Druhý člověk mi to vysvětlí. A já zjistím, že jsem se mýlil.
Tak raději hádáme
A nejhorší možný výklad bývá překvapivě lákavý. Protože nám dává jasno. Řekl něco, co se mi nelíbí? Určitě to myslel špatně. Nesouhlasí se mnou? Takže mě nerespektuje. Použil nevhodné slovo? Takže je necitlivý. Řekl něco hloupého? Takže je hlupák. Člověk se nám během několika sekund smrskne na jednu větu. A máme klid. Žádné další otázky. Žádná nejistota. Žádná potřeba přemýšlet.
Jenže mezi „řekl hloupost“ a „je hlupák“ je obrovský rozdíl
A stejně tak mezi: „Tohle, co jsi řekl, mě naštvalo.“ a: „Jsi člověk, který chce ubližovat.“ První věta popisuje konkrétní situaci. Druhá už vyrábí charakterový rozsudek. A jakmile někoho zařadíme do škatulky, všechno další, co řekne, už vnímáme přes ni. Řekl něco rozumného? No jo, ale stejně je to… Řekl něco vtipného? To jen předstírá. Řekl něco laskavého? Určitě tím něco sleduje. Jakmile jsme někoho odsoudili, realita se stává obtížnou. Protože by nám mohla náš rozsudek pokazit.
A tady se dostáváme k něčemu ještě horšímu
Někdy už nám nejde ani o to zjistit, co člověk skutečně řekl. Chceme najít něco, za co ho můžeme odsoudit. To je zásadní rozdíl. V prvním případě hledáme význam. Ve druhém hledáme provinění. Je to jako když čteme smlouvu ne proto, abychom pochopili, co v ní stojí, ale abychom našli jednu větu, kterou můžeme použít proti druhému. A jakmile ji najdeme, máme vyhráno. „Vidíš?! Tady to máš!“ Výborně. A teď už jen zbývá zapomenout na zbytek textu.
Protože rozsudek je pohodlnější než porozumění
Porozumění vyžaduje práci. Musíme poslouchat. Ptát se. Přemýšlet. Připustit jiný kontext. A někdy dokonce připustit, že člověk, se kterým nesouhlasíme, není idiot. To je těžké. Mnohem jednodušší je říct: „Takový člověk je prostě…“ A doplnit libovolnou nálepku. Hotovo. Máme jasno. A navíc jsme morálně nahoře. Protože když je druhý špatný, automaticky to znamená, že my jsme ti správní. To je velmi příjemná pozice.
Jenže někdy je druhý člověk prostě jen člověk
Může říct něco hloupého. Může být unavený. Může použít špatné slovo. Může se vyjádřit neobratně. Může mít jiný názor. Může dokonce říct něco, s čím zásadně nesouhlasíme. A přesto nemusí být zlý. Tohle je možná jedna z nejotravnějších vlastností reality. Lidé nejsou tak přehlední, jak bychom potřebovali. Dobří lidé někdy řeknou hnusnou věc. Chytří lidé někdy řeknou hloupost. Slušní lidé někdy selžou. A člověk, kterého nemáme rádi, může mít jednou za čas zatraceně pravdu. Život by byl mnohem jednodušší, kdyby to tak nebylo. Jenže je.
Možná bychom proto měli zkusit jednu malou změnu
Když nás něco, co druhý řekl, okamžitě nadzvedne, nemusíme se ptát: „Za co ho můžu odsoudit?“ Můžeme se nejdřív zeptat: „Jak to vlastně myslel?“ A pokud nám odpoví: „Myslel jsem přesně to, co jsem řekl.“ Dobře. Pak se můžeme hádat. Ale alespoň se hádáme s člověkem kvůli tomu, co skutečně řekl. Ne kvůli tomu, co jsme si o něm během tří sekund vymysleli. Protože možná největším problémem dnešních hádek není, že spolu lidé nesouhlasí. Možná je problém v tom, že už příliš často nesoudíme slova. Soudíme jejich autory. A když někoho nejdřív odsoudíme a teprve potom posloucháme, už vlastně neposloucháme. Jen čekáme na další důkaz. Nechceme pochopit, co řekl. Chceme potvrdit, co jsme si o něm už rozhodli. A to už není rozhovor. To je výslech.
Ondřej Vejsada
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Ondřej Vejsada
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Ondřej Vejsada
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Ondřej Vejsada
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