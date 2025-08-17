Když už jsme tak svobodní, proč se pořád někoho ptáme?
„A co bys dělal ty?“
„Myslíš, že dělám správně?“
„Když jsem včera byla s tím chlapem… neměla jsem se radši držet původního plánu?“
Ptáme se kamarádů, partnerů, rodičů, psychologů, kartářek i náhodných kolemjdoucích v diskusích pod články. Máme svobodu rozhodování, ale radši bysme si někam zašli půjčit návod. Jen tak na chvíli. Vracet nemusíme, jen zkopírovat.
Je zvláštní doba. Nikdo nám neříká, co máme dělat. A my z toho začínáme být nervózní.
Doba, kdy můžeš všechno, ale nevíš co
Nikdo tě nenutí vdávat se do pětadvaceti. Nikdo tě neodsoudí, když nebudeš mít děti, kariéru, hypotéku. Můžeš být digitální nomád, šaman na volné noze, nebo si otevřít veganbistro s názvem „Svatozář“. Svoboda! hA přesto… většina lidí působí spíš jako rozhodovací paralytici. Zíráme na vlastní život jako do jídelního lístku v cizí řeči. Nevíme, co si dát. A už vůbec ne, jestli nám to sedne.
Příliš mnoho možností? Ano. Ale hlavně: příliš málo vnitřního kompasu.
Dřív byl život jednoduchý. Babička ti řekla, že si máš vzít Frantu, protože má traktor. A hotovo. Dnes si máš vybrat partnera podle kompatibility povahových rysů, emoční vyspělosti, sexuálního napojení a ideálně i podle ekologické stopy. Což znamená, že většina lidí stejně skončí sama s mobilem, pizzou a testem: „Jsem připravená na vztah?“
Čím míň jasných pravidel, tím víc „dáš mi svolení, že žiju správně?“
Otázka „co si o tom myslíš?“ už není zájem o druhý názor. Je to žádost o potvrzení vlastní existence. Potřeba být správně – ve vztahu, v práci, v postoji, v životě. A pokud možno, ať to schválí někdo, kdo má doktorát z duševní rovnováhy.
Jenže žádná autorita už není. A když už, tak má Instagram. A i ta si není jistá. Tak se mezi sebou utvrzujeme v nejistotě. Vzájemně si radíme, i když sami nevíme, co ráno posnídat. Vyměňujeme si zkušenosti jako v second handu – opotřebované, ale ještě použitelné.
A občas to zní fakt krásně:
„Naslouchej své intuici.“ (Ale co když moje intuice chce tatarák a ženatého milence?)
„Všechno má svůj čas.“ (A kdy to jako bude? Už mám permanentku na psychoterapii.)
„Buď sama sebou.“ (A co když se mi zrovna nelíbí, kdo jsem?)
Svoboda bez směrníku bolí. Ale taky konečně dospíváme
Dřív jsme dělali, co se po nás chtělo. Teď si můžeme dělat, co chceme. Ale poprvé v dějinách to taky znamená převzít za život zodpovědnost. Nikdo už za nás neodskáče, že jsme šli blbě. Žádná autorita neřekne: „Tos měla, holka, udělat jinak.“ Všechno je na nás. I omyl. I chyba. I volba. A to bolí. Ale taky je to konečně dospělé.
Proto se ptáme. Ne protože bychom neuměli žít, ale protože se bojíme být první generací, která už nemá kam hodit vinu.
Takže příště, až zase pocítíte nutkání poslat kamarádce screenshot zprávy s mužem a dodat „co bys napsala ty?“, zkuste radši... nenapsat nic. A chvíli si to v sobě jen tak podržet. Možná zjistíte, že někde hluboko už dávno víte. Jen jste se báli být za sebe.
Ondřej Vejsada
- Průměrná čtenost 180x