Když už člověk netrpí – a přesto neví, proč žít
Když je nám špatně, máme obvykle jasno. Trápí nás vztah. Práce. Peníze. Nemoc. Něco nás bolí, něco nám chybí, něco se rozpadá. A tak máme alespoň pocit, že víme, kde je problém.
Jenže existuje ještě jiný stav.
Méně nápadný. A možná o něco záhadnější. Člověku není vyloženě špatně. Nic velkého se neděje. Není v krizi. Není nešťastný. A přesto se občas ráno probudí a napadne ho zvláštní otázka: „Dobře… a co teď?“
Když všechno funguje
Zvenčí často vypadá všechno v pořádku. Máte kde bydlet. Máte co jíst. Lidé kolem vás jsou víceméně v pořádku. Práce vás úplně neničí. Spíte. Fungujete. Smějete se. A přesto je tam něco zvláštního. Jako kdybyste seděli v dobře zařízeném domě, ve kterém už dlouho nikdo nebydlí. Svítí se. Topení funguje. Lednička je plná. Jen je tam nějak prázdno.
Zvláštní představa o štěstí
Myslím, že jsme si vytvořili trochu zjednodušenou představu o životě. Představujeme si ho jako matematickou rovnici. Méně bolesti. Více pohody. A výsledek se automaticky jmenuje spokojenost. Jenže člověk není rovnice. A život není účetnictví. Protože absence utrpení ještě automaticky neznamená přítomnost smyslu. Jsou to dvě různé věci. A někdy spolu souvisejí překvapivě málo.
Konec velkého boje
Všiml jsem si, že mnoho lidí se celý život s něčím pere. Budují kariéru. Vychovávají děti. Splácejí hypotéku. Bojují o vztah. Bojují sami se sebou. A pak jednoho dne část těch bojů skončí. Děti odrostou. Hypotéka se doplatí. Práce se uklidní. Život přestane být tak náročný. Člověk by čekal úlevu. A ona někdy přijde. Ale s ní dorazí ještě něco dalšího. Otázka. Co teď?
Když přestane foukat protivítr
Je zvláštní, jak moc se někdy definujeme skrze překážky. Dokud něco řešíme, máme směr. Máme úkol. Máme důvod ráno vstát. A když překážka zmizí, zmizí občas i kus orientace. Je to trochu jako dlouhé roky tlačit auto do kopce. Je to únavné. Nadáváte. Přemýšlíte, kdy už to skončí. A pak kopec najednou skončí. Auto stojí. Vy stojíte. A po prvotní úlevě vás napadne: „A kam vlastně jedu?“
Ticho po bouři
Myslím, že právě tady se psychologie začíná velmi přibližovat filozofii. Protože to už není otázka: Jak se cítím? Ani: Jak vyřeším svůj problém? Ale mnohem nepříjemnější otázka: Proč vlastně dělám to, co dělám? A na tu neexistuje univerzální odpověď. Nelze ji najít v motivačním citátu. Ani v aplikaci na plánování času. Ani v článku, který právě čtete. Každý si ji musí nějak zodpovědět sám.
Nepřítomnost bolesti není cíl
Možná je to celé trochu nespravedlivé. Člověk dlouhé roky sní o klidu. A když ho konečně získá, zjistí, že samotný klid nestačí. Protože člověk nepotřebuje jen bezpečí. Potřebuje také důvod. Nemusí být velký. Nemusí měnit svět. Nemusí být obdivuhodný. Ale nějaký potřebuje. Něco, co ho táhne. Něco, kvůli čemu se těší. Něco, co přesahuje pouhé fungování.
Obyčejné věci
A tady možná přichází dobrá zpráva. Ten důvod nemusí být velkolepý. Nemusíte zakládat nadaci. Psát román. Uběhnout maraton. Někdy stačí mít na co být zvědavý. Na co se těšit. Pro koho něco udělat. Co se naučit. Co vytvořit. Koho potkat. Člověk totiž nemusí zachraňovat svět. Ale potřebuje mít pocit, že se nějak účastní života. Že v něm není jen pasivním divákem.
Na závěr
Existuje zvláštní druh prázdnoty. Neobsahuje velké utrpení. Neobsahuje velké drama. Neobsahuje ani velký problém. Obsahuje něco mnohem méně nápadného. Chybějící směr. Chybějící tah. Chybějící účast. A možná právě proto bývá tak matoucí. Protože člověk neví, co má opravovat. Nic se přece nerozbilo. Jen najednou zjistil, že život není jen o tom, aby přestalo bolet. Život je také o tom, aby bylo kvůli čemu ráno vstát. A to jsou dvě úplně odlišné věci.
Ondřej Vejsada
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