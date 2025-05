Když tě někdo triggerne. Aneb: Co dělají naše emoce za našimi zády

Jedna věta, jeden názor – a jsme v emocích po uši. Trigger nás nespouští zvenčí, ale odhaluje, co si nosíme uvnitř. Umíme s tím vůbec naložit jako dospělí?

Doba je citlivá. Lidé jsou citliví. Na počasí, na kofein, na gluten, na partnerovy poznámky… a hlavně – na názory druhých. Stačí jedno slovo, jedna špatně zvolená formulace, jeden „nevhodný“ vtip – a už to lítá. Emoce jak při útoku vosího hnízda. Internet se tetelí, komentáře vřeští, a někdo s vytřeštěným výrazem vysvětluje, že byl triggernut. Že mu bylo „ublíženo“, že ho to „zraňuje“, a že „takto se přece nemluví!“

Ponechme teď stranou, že mnozí tito „zranění“ lidé ještě před hodinou v klidu konzumovali netflixovou krimi o sériovém vrahovi, pojídali chipsy a smáli se memečkům s černým humorem. A pak najednou – bác ho! – jim někdo řekne něco jako: „Myslím si, že…“ a je zle.

Opravdu nás někdo zranil – nebo jsme si do toho spadli sami?

To, co dnešní generace nazývá trigger, starší ročníky znaly pod názvem: „něco ve mně bouchlo“, „vytočilo mě to“, „sáhl mi na bolavé místo“. Jen tehdy se to neřešilo peticí, stížností na vedoucího, nebo skupinovou terapií na Zoomu. Řešilo se to… no, neřešilo se to. Prostě se to vydrželo, přešlo, nebo vyřvalo do polštáře.

Ale zpátky k věci. Co to znamená, že nás něco spustilo? Že se nám rozjela emocionální lavina, často neadekvátní dané situaci?

No – buď je ten druhý idiot (to je vždycky nejsnazší řešení). Nebo… nedej bože… nám ten druhý vlastně jen ukázal něco, co už bylo dávno v nás. Něco potlačeného. Nezpracovaného. Něco, co v tichosti bublalo pod povrchem jako nevyléčený zánět duše. A jeho nevinná věta byla jen zápalkou.

Emoce nejsou zlo. Ale taky nejsou zákon.

To, že něco cítím, neznamená, že mám pravdu. To, že mě něco zraňuje, ještě neznamená, že to druhý udělal špatně. A už vůbec to neznamená, že má zbytek světa teď chodit kolem mě po špičkách.

Společnost nám podsouvá, že „všechny emoce jsou v pořádku“. To je skvělé – ale neznamená to, že každá emoce má mít volný průchod jako neřízená střela. Představme si, že by pilot letadla právě „cítil silný smutek“, a tak by se rozhodl přistát uprostřed kukuřičného pole, protože „potřebuje prostor“. Nebo že chirurg v půli operace „ucítil úzkost“ a utekl se schovat do kumbálu s mopem.

Ano, emoce jsou signál. Ale není povinností okolí se jim automaticky podřídit. A rozhodně to neznamená, že máme nad sebou ztratit kontrolu.

Naši triggery nejsou chyba. Jsou ukazatel.

Každý, koho potkáme, nás může buď potěšit, nebo naštvat. A většina lidí kolem nás si neuvědomuje, že ti nejotravnější, nejvíc spouštěcí a nejvíc „toxičtí“ nám často jen – zcela nechtěně – nastavují zrcadlo. Ne to líbivé, co si koupíte do ložnice, ale to zrcadlo pravdy, které ukáže naše nevyluxované kouty, zasuté bolesti a zapomenuté nevyplakané slzy z dětství.

Takže místo toho, abychom druhého ukřižovali za to, že nám řekl něco nepohodlného, zkusme si položit jinou otázku:

Proč mě to vlastně tak zasáhlo?

Možná zjistíte, že onen „trigger“ není příčinou bolesti, ale jen jejím poslem. A že pravý zdroj je někde uvnitř – v nevyřčeném, neuzdraveném, nebo nepřijatém.

Takže co s tím?

Ne, nemusíte se přestat cítit. Ne, nemusíte se změnit v emočního terminátora. A už vůbec ne musíte začít s psychoanalýzou každého slova, které uslyšíte. Ale možná – jen možná – si zkuste příště místo stížnosti na „nepřijatelnost výroku“ říct:

„A co mi tohle říká o mně?“

A třeba si u toho udělejte čaj. Nebo rum.

A úplně závěrem?

Nechte se občas triggernout. Ale pak se s tím jděte normálně poprat jako dospělý člověk. Ne jako porouchaný alarm, co začne řvát pokaždé, když kolem proletí mouchy. Protože trigger neříká nic o vině druhého. Ale často řekne úplně všechno o nás.