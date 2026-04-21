Když si žena začne zvykat – a muž si myslí, že to je láska
Na začátku je to jasné. Chce tě vidět. Reaguje na tebe. Vnímáš, že jsi pro ni důležitý. Je tam zájem. Napětí. Pohyb. A pak se to uklidní. Což dává smysl. Vztah přece nemůže jet pořád na začátku.
Klid, který vypadá dobře
Začne to být pohodlné. Víš, kdy přijde. Víš, co má ráda. Víš, jak to mezi vámi chodí. Méně překvapení. Méně nejistoty. Méně tření. A muž si řekne: „Tak tohle je ono. Tohle je láska.“Jenže…Existuje i jiná možnost. Že to není láska. Ale zvyk.
Rozdíl, který není vidět
Zvyk vypadá velmi podobně jako blízkost. Jste spolu. Fungujete. Nehádáte se. Jenže: ona tě už tolik nevyhledává, nereaguje na tebe s tím samým zájmem, nepotřebuje tě tak, jak dřív. A to všechno se dá snadno přehlédnout. Protože nic „špatného“ se vlastně neděje.
Když přestaneš být novinka
Na začátku jsi byl někdo, kdo ji zajímá. Teď jsi někdo, kdo je součástí. A mezi tím je rozdíl. Ne dramatický. Ale zásadní.
Mužská interpretace
Muž to často čte jednoduše: „Uklidnilo se to. Jsme si jistí. Je to pevné.“ A v něčem má pravdu. Jenže si nevšimne jedné věci: že to, co se uklidnilo, není jen chaos. Ale i zájem.
Pohodlí bez napětí
Pohodlí je příjemné. Ale když z něj zmizí napětí, začne se měnit v něco jiného: otupění. Ne bolest. Ne problém. Jen pomalé vyhasínání.
Tichý signál
Žena si zvykne. Na to, že tam jsi. Na to, jaký jsi. Na to, co děláš. A zvyk má jednu vlastnost: nevyvolává reakci.
A teď nepříjemná část
Tohle není její chyba. Tohle se děje přirozeně. Ale muž často udělá jednu věc: začne tenhle stav považovat za cíl. Za něco, čeho chtěl dosáhnout. A tím pádem přestane vnímat, že se něco vytrácí.
Co tam chybí
Ne stabilita. Ta tam je. Chybí: živost. Něco, co naruší rutinu. Něco, co není samozřejmé. Něco, co není „dané“.
Nepříjemná otázka
Je to mezi vámi klid…nebo už jen zvyk?
Závěr bez návodu
Možná není problém v tom, že si žena zvykne. Problém je ve chvíli, kdy si muž začne myslet, že to stačí. Protože vztah může fungovat i ze zvyku. Ale žít z něj jde jen chvíli.
Ondřej Vejsada
Když „nevyčítej mi to“ není pravda. A někdy je.
„Nevyčítej mi to“ může být obrana i únik. Někdy opravdu útočíme, jindy se jen snažíme pochopit. Rozdíl je nenápadný – ale rozhoduje o tom, jestli rozhovor něco změní.
Ondřej Vejsada
Muž, který všechno chápe – a přesto se v tom nedá žít
Muž může všechno chápat – a přesto v tom nemůže žít. Když se porozumění stane náhradou za postoj, hranice mizí. Nestačí rozumět. Někdy je potřeba říct: „Rozumím...a stejně ne.“
Ondřej Vejsada
Skáčeš po jedné noze? Tak to radši přestaň…aneb jak nenápadně přicházíme o sebe
Stačí pár poznámek okolí – a začneme měnit věci, které nás bavily. Ne proto, že by přestaly dávat smysl, ale protože je musíme obhajovat. A právě tam často začínáme ztrácet sami sebe.
Ondřej Vejsada
Když si v hlavě rovnáme svět do čar
Občas si nenápadně „srovnáme svět do čar“ – zarovnáme detaily, aby na chvíli zapadly. Nejde o zvláštnost, ale o tichý způsob, jak si vytváříme pocit řádu v realitě, která ho sama od sebe nemá.
Ondřej Vejsada
Tichá ztráta respektu: vztah funguje…jen už vás nikdo nebere vážně
Vztah může fungovat bez hádek – a přesto v něm chybí něco zásadního. Respekt se neztrácí nahlas, ale tiše. V momentech, kdy přestanete být bráni vážně.
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Nedostatkem potravin u nás trpí hlavně jedna skupina lidí, pomoci může každý
V Obloukové ulici v pražských Vršovicích je krátce před polednem fronta. Před nenápadným výdejním...
Mobilní planetárium přijede do Rokytnice
Mobilní planetárium, dílnička zdobení perníčků, zábavné aktivity pro děti či stezka Den Země kolem...
Autoškola nestačí. Kurzy „Učme se přežít“ učí motorkáře zvládat reálné situace
Pečuj o sebe. Včas. Prevence není strašení. Je to jistota.
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
