Když si v hlavě rovnáme svět do čar
Sedíš na zahradě. Nic zásadního se neděje. Ptáci si řeší svoje, vítr si fouká, život plyne v té své nenápadné samozřejmosti. A Ty místo toho, abys jen tak byl, začneš si v hlavě srovnávat špičky plotu se střechou domu v dálce. Klik. Najednou to „sedí“. A svět je na vteřinu v pořádku. Na první pohled drobnost. Na druhý pohled zvláštní zvyk. Na třetí pohled docela zajímavá výpověď o tom, jak fungujeme. Protože tohle není o plotu. Tohle je o potřebě, aby věci dávaly smysl.
Mozek, který nesnáší chaos
Člověk není stvořený pro chaos. Nebo přesněji – jeho mozek není. Když se rozhlédneš kolem sebe, realita je vlastně dost neuspořádaná: nic není úplně rovně, nic není úplně symetrické, všechno je trochu „mimo osu“. A mozek tohle dlouhodobě nesnáší. Tak si začne pomáhat. Spojuje body. Vytváří linie. Hledá řád tam, kde není. A někdy si pomůže tak, že si ten svět prostě potichu srovná.
Malá iluze kontroly
Zajímavé je, co se stane v tom momentu, kdy se Ti ty dvě věci „potkají“ v jedné linii. Ten pocit znáš. Není velký. Není dramatický. Ale je tam. Takové tiché: „Jo. Teď to sedí.“ Tohle není o estetice. Tohle je o kontrole. Ne o velké kontrole nad životem – tu většinou nemáme. Ale o malé, mikroskopické kontrole nad jedním okamžikem. Svět se srovnal. Aspoň na vteřinu. A to stačí.
Muž, který ladí detaily
Je na tom ještě jedna zajímavá věc. Tenhle typ „zarovnávání reality“ často nedělají lidé, kteří potřebují pozornost. Naopak. Dělají to lidé, kteří jsou schopní: chvíli mlčet, chvíli jen koukat, chvíli si hrát s realitou, aniž by o tom museli mluvit. Je to tichá činnost. Nenápadná. Trochu jako když si chlap u piva nenápadně rovná podtácek přesně podle hrany stolu. Nikdo si toho nevšimne. Ale on ví.
Není to úchylka. Je to mikrorituál.
Dneska máme tendenci všechno rychle diagnostikovat. Jakmile se něco opakuje: „To už je asi nějaká porucha, ne?“ Není. Tohle je spíš něco mezi: zvykem, hrou a drobným rituálem. Něco, co nemá žádný velký význam – a právě proto je to tak příjemné. Protože to nic neřeší. A přesto to na chvíli „opraví svět“.
Co je na tom vlastně nejzajímavější
Možná ne to, že to děláš. Ale že sis toho všiml. Většina lidí si totiž svoje malé rituály ani neuvědomí. Jen je žijí. Ty ses na chvíli zastavil a řekl sis: „Hele…co to vlastně dělám?“ A v tu chvíli už to není zvyk. Je to poznání.
A teď nepříjemná otázka
Co všechno si v životě rovnáš podobně – jen si toho ještě nevšiml? Vztahy, aby „nějak vypadaly“, reakce, aby „byly správně“, život, aby „dával smysl“... Možná si občas nesrovnáváme jen špičky plotu. Možná si srovnáváme celý svět tak, aby se nám líp snášel.
A možná je to v pořádku
Protože realita sama o sobě rovná není. A kdybychom ji nechali úplně být, možná by nás začala trochu znervózňovat. Tak si ji občas nenápadně doladíme. Do čáry. Do klidu. Do iluze, že věci zapadají. A pak se zase na chvíli můžeme jen dívat. A být.
Ondřej Vejsada
