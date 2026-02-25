Když si stěžování začneme plést s řešením
Sdílení bolesti je důležité. Lidé potřebují mluvit o tom, co je tíží. Potřebují být vyslyšeni. Potřebují vědět, že v tom nejsou sami. Jenže existuje moment, kdy se sdílení nenápadně promění v něco jiného. V prostředí, kde se bolest neřeší – ale udržuje.
Společné ujišťování, že je to těžké
Všimli jste si někdy diskuzí, kde se pod příspěvkem o trápení začnou vršit komentáře typu: „Já to mám ještě horší.“ „Tohle je hrozné, ten svět je čím dál horší.“ „S tím se nedá nic dělat.“ Na první pohled to působí jako podpora. Ve skutečnosti se ale často děje něco jiného: lidé se vzájemně utvrzují v tom, že situace je bezvýchodná. A tím se jejich stav… zabetonuje.
Ventilace není totéž co změna
Vypovídat se může být úlevné. Ale úleva není řešení. Když si člověk postěžuje a dostane souhlasné přikyvování, cítí se pochopený. Jenže pokud tím proces končí, vzniká nebezpečný efekt: utrpení se stává součástí identity. Najednou už nejde o to něco změnit. Jde o to mít pravdu v tom, že je to těžké.
Kolektivní bezmoc
Skupiny lidí mají obrovskou sílu. Mohou podporovat růst, odvahu, hledání řešení. Ale mohou také posilovat bezmoc. Když se dostatek lidí shodne, že „to nemá cenu“, vznikne atmosféra, kde je téměř nevhodné mluvit o změně. Optimismus působí naivně. Návrh řešení jako necitlivost. A tak se raději zůstává u sdílené bolesti.
Proč je změna nepohodlná
Řešení totiž něco vyžaduje. Zodpovědnost. Aktivitu. Ochotu podívat se na svůj podíl. A to je těžší než si společně říct, že svět je nespravedlivý. Není na tom nic zlomyslného. Je to lidské. Sdílená bezmoc paradoxně spojuje. Jenže spojení samo o sobě nestačí, pokud se nikam nepohne.
Bolest jako začátek, ne cíl
Bolest je důležitá informace. Ale není to cíl. Pokud zůstane jen u ventilace, přestane být impulzem ke změně a stane se trvalým stavem. Člověk pak nehledá cestu ven – hledá potvrzení, že ven cesta nevede. A to je ten moment, kdy podpora přestává být podpůrná.
Jiná možnost
Existuje i jiný přístup. Ten, který říká: Ano, je to těžké. Ano, může to bolet. Ale něco s tím můžeme dělat. Ne vždy hned. Ne vždy snadno. Ale aktivně. To není popření bolesti. To je odmítnutí v ní zůstat.
Závěrem (bez odsuzování)
Není nic špatného na tom, že si člověk postěžuje. Není nic špatného na tom, že hledá pochopení. Otázka je jen jedna: chci být pochopen – nebo se chci pohnout? Protože mezi těmito dvěma postoji je jemný, ale zásadní rozdíl. A někdy stačí malý krok od sdílené bezmoci k prvnímu konkrétnímu kroku. A atmosféra se změní. Ne proto, že by bolest zmizela. Ale proto, že už není konečnou stanicí.
Ondřej Vejsada
Proč máme potřebu mít poslední slovo
Proč nás tak dráždí odcházet bez tečky? Potřeba mít poslední slovo často nesouvisí s pravdou, ale s egem a nejistotou. Text o tom, proč je někdy větší síla mlčet než ještě jednou odpovědět.
Ondřej Vejsada
Když se z flexibility stane beztvarost
Flexibilita je ctnost – dokud máme kam se vracet. Když se ale přizpůsobování stane hlavním směrem, můžeme se nenápadně rozplynout. Text o tom, kdy otevřenost ztrácí tvar a člověk sám sebe.
Ondřej Vejsada
Chceš si zahrát, nebo vyhrát?
Chceš vyhrát, nebo si opravdu zahrát? Čím víc lpíme na výsledku, tím víc jsme v křeči. A právě lehkost a přítomnost ve hře často přinášejí víc než úporné snažení.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří čekají na svolení žít po svém
Mnoho dospělých žije, jako by čekali na neviditelné svolení. Na správný čas, lepší podmínky, tiché „ano“. Text o tom, proč nikdo nepřijde – a proč razítko na život po svém držíme sami.
Ondřej Vejsada
Víš něco, co já nevím?
Proč lidé s „jasným názorem“ často zvyšují hlas a shazují druhé? Když se sdílení změní v útok, nejde o poznání, ale o ego. Text o tom, proč jistota nepotřebuje ponižovat.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Na řekách ve Zlínském kraji už není žádný ze stupňů povodňové aktivity
Na řekách a potocích ve Zlínském kraji dnes ráno už nebyl žádný ze stupňů povodňové aktivity. První...
Praha testuje v autobusech nové obrazovky. Cestující už řeší, co na nich chybí
Testovací provoz je nejen v pražské MHD poměrně důležité, ale zároveň dost nevděčné období....
Nových 94 zákazníků
Žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu
Prodej RD 5 +1 140m2 Velešín pozemek 456m2 stodola 2 garáže studovna dílna stáj sklep
V Domkách, Velešín, okres Český Krumlov
4 700 000 Kč
- Počet článků 407
- Celková karma 9,59
- Průměrná čtenost 166x