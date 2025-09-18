Když si myslíme, že nemáme čas, ale pak ho strávíme koukáním do lednice

Tvrdíme, že nemáme čas, a přitom ho trávíme hypnotizováním lednice. Problém není v nedostatku hodin, ale v tom, čemu věnujeme pozornost – a co za to často vůbec nestojí.

Čas je dnes možná největší luxus. Aspoň to tak vypadá, když si stěžujeme: „Nemám čas! Nestíhám!“. Zní to skoro jako statusová věta – kdo nemá čas, ten je důležitý. Jenže pak se podívejme pravdě do očí: kolik z nás tráví drahocenné minuty tím, že stojí před otevřenou lednicí a hypnotizuje jogurty, jako by v nich byla odpověď na smysl života?
Ano, čas je vzácný. Ale paradoxně ho nejvíc ztrácíme právě tehdy, když se tváříme, že ho není.
Lednice jako chrám moderního člověka
Otevření lednice není jen hledání potravy. Je to rituál. Když nevíme, co se životem, otevřeme ji. Když se nudíme, otevřeme ji. Když jsme naštvaní, smutní nebo nervózní, otevřeme ji. A přitom často nejde o hlad – spíš o touhu zaplnit vnitřní prázdno něčím konkrétním, co má datum spotřeby.
Lednice se stala metaforou našeho času. Vypadá plná, ale když ji otevřeme, zjistíme, že tam vlastně nic není.
Proč máme pocit, že nestíháme
Psychologie říká, že naše mysl není uzpůsobená zvládat permanentní proud úkolů, informací a možností. Všechno najednou chceme – a přitom nás to paralyzuje. Takže místo akce stojíme u lednice. To není lenost, to je únik.
Nestíhání je navíc i společenský kostým. Představte si, že byste na otázku „Jak se máš?“ odpověděli: „Výborně, mám spoustu času.“ Dotyčný by vás podezíral, že jste minimálně nezaměstnaný, anebo že jste se definitivně vzdali.
Čas jako měna pozornosti
Většina z nás netratí čas proto, že by ho neměla, ale proto, že ho investuje do věcí, které si nezaslouží ani haléř. Sociologové tomu říkají „ekonomie pozornosti“. Já bych to přeložil: máme v ruce zlaťák, ale kupujeme si za něj zvětralé rohlíky.
Kolik času padne na věci, které nepotřebujeme? Na bezmyšlenkovité projíždění mailů, scrollování novinek, na konverzace o ničem, na řešení toho, co si myslí lidé, kteří nám vlastně nestojí ani za minutu. A pak – světe div se – nezbývá čas na to, co bychom skutečně chtěli.
Luxus, který si neumíme dovolit
Největším luxusem dneška není vila u moře ani hodinky za půl milionu. Největším luxusem je schopnost věnovat pozornost jen tomu, co za to stojí. Jenže my jsme si z luxusu udělali mučírnu – lpíme na nedostatku času, místo abychom si dovolili přebytek klidu.
Takže až příště otevřete lednici a budete stát v jejím světle jako hrdina vlastní existenciální ságy, zkuste se zeptat: opravdu hledám jídlo, nebo hledám čas? Protože možná obojí zrovna marně.
Pointa na závěr
Čas není o tom, kolik ho máme, ale komu nebo čemu ho dáváme. A největší ironií je, že když tvrdíme, že nemáme čas, tak ho zrovna plýtváme. Možná bychom se měli učit méně stěžovat a víc zavírat lednici. Protože, ruku na srdce: pokud by nám někdo jednou sebral ty naše minuty koukání dovnitř, možná bychom teprve zjistili, kolik času vlastně máme.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 18.9.2025 7:04 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 287
  • Celková karma 10,58
  • Průměrná čtenost 175x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

