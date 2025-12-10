Když si lidé pletou upřímnost s bezohledností aneb proč říkat pravdu neznamená být „lump“

Upřímnost není omluvenka pro bezohlednost. Pravda bez empatie jen řeže, místo aby spojovala. A mnoho „pravdomluvců“ tak odhalí spíš vlastní necitlivost než odvahu říkat věci narovinu.

Sedím v kavárně. U vedlejšího stolu se odehrává scéna, kterou známe všichni:
„Promiň, já to tak prostě mám, já jsem upřímnej. Já říkám věci narovinu.“
A já si v tu chvíli už jen připíjím kávou, protože přesně v tomhle okamžiku přichází další díl seriálu „Pravdomluvci mezi námi“. Tedy lidí, kteří se zaštítí upřímností, aby mohli druhým bez uzardění nasázet do obličeje cokoli — bez filtru, bez empatie a často i bez mozku.
A pak se diví, že je ostatní nemají rádi.
Pravda je základní potravina lidských vztahů. Ale dá se podávat i jinak než lopatou.
Upřímnost je krásná věc. Zdravá. Potřebná. Bez ní vztahy umírají. Jenže stejně jako u jídla platí i u pravdy jedno jednoduché pravidlo: nezáleží jen na tom, CO servíruješ, ale i JAK to podáváš. Polévka se dá dát do talíře… nebo někomu vylít za krk. A hádej, co si mnozí zvolí.
Dnešní svět miluje „přímost“. Lidi se chlubí, že jsou „autentičtí“, „nepřetvařují se“, a někdy to dotáhnou až do fáze, kdy se tváří jako hrdinové, protože nemají sociální brzdový systém. Ale upřímnost bez empatie není statečnost. To je spíš nevychovanost.
Proč to lidi dělají?
Psychologie to vysvětluje docela jasně.
1) Vyprazdňují napětí, neříkají pravdu. Mnoho „upřímných“ výlevů není nic jiného než způsob, jak se zbavit vlastního stresu. Takzvaný „pravdomluvec“ se prostě jen uleví — a druhého použije jako odpadkový koš.
2) Neumí nést odpovědnost za vlastní emoce. Říct: „Jsem naštvaný.“ těžké. Říct: „Ty jsi idiot.“ snadné. A ještě to lze prodat jako čistou pravdu.
3) Upřímnost je jejich alibi. Nejsou drzí. Nejsou bezohlední. Oni jsou „jen upřímní“. A upřímnost se přece cení, ne?
4) Je to jednodušší než být citlivý. Vyjádřit pravdu s respektem vyžaduje citlivost, empatii, sebereflexi, odvahu.
Vyplivnout větu bez filtru vyžaduje… nic.
Upřímnost není to, co řeknu. Je to i způsob, jakým to řeknu.
Zvláštní je, že když stejným lidem řeknete pravdu jejich stylem, obvykle se urazí. Řeknete: „Promiň, ale to, co jsi právě předvedl, nebyla upřímnost. To byl jen tvůj vnitřní slon, co ti běhá po porcelánu.“
A hned slyšíte: „Ty jsi nějakej přecitlivělej! Já říkám věci narovinu.“
To je krásná ukázka toho, jak někteří lidé chtějí pravdu rozdávat, ale ne přijímat. Upřímnost je podle nich jednosměrka — a nejlépe ještě bez dopravního značení.
Pravda není skalpel na druhé. Je to most mezi námi.
Upřímnost bez empatie působí jako rýč, kterým kopete hrob vztahům. Upřímnost s respektem je naopak most. A zvláštní je, že ten most není vůbec těžké postavit. Někdy stačí tři jednoduché kroky:
1) Mluv o sobě, ne o druhém. „Já se cítím…“ funguje o dost lépe než „Ty jsi…“
2) Zkontroluj si tón. Ne to, co říkáš. Ale jakým způsobem to říkáš.
3) Ptej se, jak to ten druhý má. Tohle je disciplína, kterou mnozí „upřímní“ lidé považují za zbytečnost. Ale právě v tom je rozdíl mezi hovadem a člověkem.
A humor na závěr: poznáte pravdomluvce podle dvou věcí
Rád říká „já se s tím nemažu“ — a pak se diví, že si s ním nechtějí mazat druzí. Když je „upřímný“, cítí se dobře on. Když je někdo upřímný k němu, cítí se dotčeně. To je mimochodem krásná diagnostická pomůcka.
Takže… jak to celé uchopit?
Upřímnost je nutná. Bez ní vztahy klesají k nule jako baterka po aktualizaci Windows. Ale pravda bez empatie je jako sekera — dá se s ní štípat dřevo… ale taky useknout vztah.
A přiznejme si ještě jedno: Mluvit pravdivě a zároveň laskavě není slabost. To je zralost. A tu dnes potřebujeme víc než kdy dřív.

Autor: Ondřej Vejsada | středa 10.12.2025 7:06

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 353
  • Celková karma 8,95
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

