Když si lidé pletou upřímnost s bezohledností aneb proč říkat pravdu neznamená být „lump“
Sedím v kavárně. U vedlejšího stolu se odehrává scéna, kterou známe všichni:
„Promiň, já to tak prostě mám, já jsem upřímnej. Já říkám věci narovinu.“
A já si v tu chvíli už jen připíjím kávou, protože přesně v tomhle okamžiku přichází další díl seriálu „Pravdomluvci mezi námi“. Tedy lidí, kteří se zaštítí upřímností, aby mohli druhým bez uzardění nasázet do obličeje cokoli — bez filtru, bez empatie a často i bez mozku.
A pak se diví, že je ostatní nemají rádi.
Pravda je základní potravina lidských vztahů. Ale dá se podávat i jinak než lopatou.
Upřímnost je krásná věc. Zdravá. Potřebná. Bez ní vztahy umírají. Jenže stejně jako u jídla platí i u pravdy jedno jednoduché pravidlo: nezáleží jen na tom, CO servíruješ, ale i JAK to podáváš. Polévka se dá dát do talíře… nebo někomu vylít za krk. A hádej, co si mnozí zvolí.
Dnešní svět miluje „přímost“. Lidi se chlubí, že jsou „autentičtí“, „nepřetvařují se“, a někdy to dotáhnou až do fáze, kdy se tváří jako hrdinové, protože nemají sociální brzdový systém. Ale upřímnost bez empatie není statečnost. To je spíš nevychovanost.
Proč to lidi dělají?
Psychologie to vysvětluje docela jasně.
1) Vyprazdňují napětí, neříkají pravdu. Mnoho „upřímných“ výlevů není nic jiného než způsob, jak se zbavit vlastního stresu. Takzvaný „pravdomluvec“ se prostě jen uleví — a druhého použije jako odpadkový koš.
2) Neumí nést odpovědnost za vlastní emoce. Říct: „Jsem naštvaný.“ těžké. Říct: „Ty jsi idiot.“ snadné. A ještě to lze prodat jako čistou pravdu.
3) Upřímnost je jejich alibi. Nejsou drzí. Nejsou bezohlední. Oni jsou „jen upřímní“. A upřímnost se přece cení, ne?
4) Je to jednodušší než být citlivý. Vyjádřit pravdu s respektem vyžaduje citlivost, empatii, sebereflexi, odvahu.
Vyplivnout větu bez filtru vyžaduje… nic.
Upřímnost není to, co řeknu. Je to i způsob, jakým to řeknu.
Zvláštní je, že když stejným lidem řeknete pravdu jejich stylem, obvykle se urazí. Řeknete: „Promiň, ale to, co jsi právě předvedl, nebyla upřímnost. To byl jen tvůj vnitřní slon, co ti běhá po porcelánu.“
A hned slyšíte: „Ty jsi nějakej přecitlivělej! Já říkám věci narovinu.“
To je krásná ukázka toho, jak někteří lidé chtějí pravdu rozdávat, ale ne přijímat. Upřímnost je podle nich jednosměrka — a nejlépe ještě bez dopravního značení.
Pravda není skalpel na druhé. Je to most mezi námi.
Upřímnost bez empatie působí jako rýč, kterým kopete hrob vztahům. Upřímnost s respektem je naopak most. A zvláštní je, že ten most není vůbec těžké postavit. Někdy stačí tři jednoduché kroky:
1) Mluv o sobě, ne o druhém. „Já se cítím…“ funguje o dost lépe než „Ty jsi…“
2) Zkontroluj si tón. Ne to, co říkáš. Ale jakým způsobem to říkáš.
3) Ptej se, jak to ten druhý má. Tohle je disciplína, kterou mnozí „upřímní“ lidé považují za zbytečnost. Ale právě v tom je rozdíl mezi hovadem a člověkem.
A humor na závěr: poznáte pravdomluvce podle dvou věcí
Rád říká „já se s tím nemažu“ — a pak se diví, že si s ním nechtějí mazat druzí. Když je „upřímný“, cítí se dobře on. Když je někdo upřímný k němu, cítí se dotčeně. To je mimochodem krásná diagnostická pomůcka.
Takže… jak to celé uchopit?
Upřímnost je nutná. Bez ní vztahy klesají k nule jako baterka po aktualizaci Windows. Ale pravda bez empatie je jako sekera — dá se s ní štípat dřevo… ale taky useknout vztah.
A přiznejme si ještě jedno: Mluvit pravdivě a zároveň laskavě není slabost. To je zralost. A tu dnes potřebujeme víc než kdy dřív.
Ondřej Vejsada
Když nás život učí pokoru fackou, ne pohlazením
Některé životní lekce nepřijdou jako pohlazení, ale jako facka, která nás posadí na zem a donutí změnit směr. Bolí — ale právě proto nás probudí k tomu, co je skutečně důležité.
Ondřej Vejsada
Vnitřní lenoch: geniální sabotér, nebo náš skrytý systém včasného varování?
Lenost není jen pohodlný sabotér, ale často i náš psychický alarm. Někdy nás brzdí z pohodlí, jindy z vyčerpání. Klíčové je poznat, kdy je lenost výmluva — a kdy výstraha.
Ondřej Vejsada
Proč lidé nechtějí slyšet pravdu, i když o ni prosí
Všichni chceme slyšet pravdu — ale jen tu, která neohrozí naše ego. Opravdová upřímnost bolí, a právě proto ji odmítáme nejvíc... až do chvíle, kdy nás dokáže posunout.
Ondřej Vejsada
Partnerské audity: Proč si dnes děláme kontrolu vztahu jako účetní závěrku
Dnešní vztahy připomínají účetní závěrky: měříme gesta, kontrolujeme emoce a hodnotíme výkon partnera. Jenže láska není excel — začíná žít až tam, kde přestaneme auditovat.
Ondřej Vejsada
Syndrom „jsem v pohodě“ aneb jak jsme se naučili hrát roli člověka, který nic neřeší
Naučili jsme se hrát roli člověka, který „je v pohodě“, i když uvnitř hoří půlka života. Syndrom falešného klidu nás nutí předstírat sílu — místo abychom řekli pravdu a konečně se ulevilo.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Zubaté stříšky v Braníku dál stojí za plotem. O jejich osudu rozhodne až příští rok
Betonové přístřešky u tramvajové a autobusové zastávky Nádraží Braník zůstávají i po měsících...
OBRAZEM: Zvířata, obří vážky i květiny. Světelná zahrada v Hradci jitří fantazii
Ve světelnou zahradu s obrovskými vážkami i exotickými květinami se proměnil hektarový pozemek na...
Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
- Počet článků 353
- Celková karma 8,95
- Průměrná čtenost 167x