Když si lidé dělají peklo sami

Život není fér – nebo si ho jen sami zbytečně komplikujeme? Stěžování, katastrofické scénáře a čekání na „až“ nám podkopávají nohy víc než okolnosti. Jak se přestat trápit zbytečnostmi a začít si život ulehčovat?

Říká se, že život není fér. Ale řekněme si upřímně – není to tak, že si ho někdy sami děláme mnohem těžším, než by musel být?

Představte si dva lidi. Oba přijdou o práci. Jeden se sesype, druhý řekne: „Aspoň si dám pauzu a pak najdu něco lepšího.“

Oba dostanou rozchodovou SMS. Jeden se hroutí nad ztracenou láskou, druhý si připije na novou etapu života.

Oba zmoknou v dešti. Jeden nadává, druhý si užívá, jak svěže vzduch voní.

A teď otázka za milion: Který z nich má lepší život?

Jak moc si škodíme sami?

Lidé si často myslí, že jejich problém je vnější – šéf, partner, počasí, vláda, osud, retrográdní Merkur... Ale ve skutečnosti to, jak se cítíme, závisí hlavně na tom, jak si věci vyložíme.

Tady je pár klasických ukázek, jak si lidé zbytečně komplikují život:

Místo řešení – stěžování.

„Je to hrozné, nespravedlivé! To snad není možné!“ – No, ale je. Takže buď něco změň, nebo se s tím smiř.

Přebírání si věcí osobně.

„To určitě udělali schválně proti mně!“ – Ne, většinou jsi nikomu nestál ani za to, aby nad tebou přemýšlel.

Čekání na „až“.

„Až budu mít víc peněz... až zhubnu… až bude lepší doba…“ – Problém je, že když to „až“ přijde, hned si najdeš další důvod, proč něco nejde.

Vytváření katastrofických scénářů.

„Co když se to pokazí? Co když to nevyjde?“ – A co když jo?

Recept na lepší život?

Představte si, že byste k životu přistupovali jinak:

Přijali fakt, že problémy přijdou – a že je zvládnete.

Netrápili se tím, co nemůžete změnit.

Přestali se litovat a místo toho něco udělali.

Lidé, kteří tohle pochopili, nemají život snazší. Jen ho sami zbytečně nekomplikují.

A co vy? Děláte si peklo sami, nebo si život co nejvíc ulehčujete? 😊