Když se zranitelnost stane společenskou měnou
Kdysi jsme se snažili působit silně. Dnes někdy soutěžíme o to, kdo dokáže přesvědčivěji ukázat, jak mu bylo ublíženo. A možná jsme si nevšimli, že z bolesti se mezitím stala určitá forma společenského kapitálu. Existuje zvláštní druh bohatství, který se nedá uložit do banky, nedá se zdědit, a přesto nám může přinášet značné výhody. Je jím vlastní zranitelnost. Nemyslím tím skutečnou bolest. Tu, se kterou člověk večer zůstane sám, kdy se mu svírá žaludek a neví, co si počít s tím, co se stalo. Mluvím o chvíli, kdy svou bolest vystavíme před ostatní a čekáme, co nám přinese. Pozornost? Souhlas? Omluvu? Nebo alespoň několik lidí, kteří nám potvrdí, že jsme na správné straně? Protože v některých situacích už nestačí mít pravdu. Potřebujeme také vypadat jako ti, kterým bylo ublíženo. Pravda může být složitá, zatímco role oběti má jasnější pravidla. Má svého viníka, svůj příběh a ideálně také publikum.
Kdo trpí nejpřesvědčivěji
Ještě před několika desetiletími jsme se alespoň navenek snažili působit silně. Nechtěli jsme, aby ostatní viděli, že nás něco zasáhlo. Člověk měl zatnout zuby, nějak se vzchopit a pokračovat. Nebyla to vždycky výhra. Mnoho lidí se kvůli tomu naučilo své problémy spíše potlačovat než řešit. Dnes jsme se posunuli opačným směrem. O svých zraněních mluvíme otevřeněji, což může být velmi užitečné. Jenže někdy se zranitelnost nestává cestou k porozumění, ale nástrojem společenského vyjednávání. „Tohle mě zranilo.“ Může to být obyčejné a upřímné sdělení. Ale také začátek požadavku: Teď se omluv. Přiznej, že jsi špatný člověk. Změň své chování. A hlavně potvrď, že já jsem ten, komu bylo ublíženo. Najednou už nejde jen o bolest. Jde o to, co díky ní získáme. Člověk, který dokáže svou újmu přesvědčivě popsat, může dostat pozornost, podporu a někdy i zvláštní morální autoritu. A pokud se někdo pokusí situaci zpochybnit, snadno se stane dalším pachatelem. Jaký člověk by se přece přel s někým, kdo právě oznámil, že byl zraněn? To by skoro vypadalo, že mu chce ublížit znovu.
Bolest ještě není morální pravda
Tady se dostáváme k něčemu nepříjemnému: to, že nás něco bolí, ještě automaticky neznamená, že máme pravdu o celé situaci. Můžeme být skutečně zranění a přitom se mýlit v tom, co druhý zamýšlel. Můžeme cítit křivdu a nespravedlivě někomu přisuzovat úmysly. Můžeme mít důvod být smutní, rozzlobení nebo zklamaní, aniž by to znamenalo, že druhý člověk musí přijmout veškerou naši interpretaci události. Jenže pokud se bolest stane důkazem vlastní morální nadřazenosti, začne být jakákoli pochybnost podezřelá. „Jak můžeš říct něco takového, když víš, čím jsem si prošel?“ Je to silná věta. A někdy naprosto oprávněná. Ale jindy také způsob, jak ukončit rozhovor ještě předtím, než vůbec začne. Minulá bolest se může proměnit v jakýsi průkaz, který nám zajišťuje výjimku z běžných pravidel. Nemusíme poslouchat druhou stranu, protože naše bolest je důležitější. Nemusíme připustit vlastní podíl, protože někdo jiný nám kdysi ublížil. Nemusíme se zabývat tím, co jsme udělali my, protože stále ukazujeme na to, co udělal někdo před námi. A tak se z člověka, který potřebuje pomoc, může postupně stát člověk, který potřebuje především potvrzení. Potvrzení, že jeho pohled je správný. Že jeho bolest je nejdůležitější. Že odpovědnost leží výhradně na druhé straně.
Když nám dojde publikum
Role zraněného člověka má ovšem jeden háček. Potřebuje okolí, které ji bude uznávat. Pokud nám lidé přestanou přitakávat a někdo řekne: „Rozumím, že tě to bolelo, ale možná to nebylo tak jednoduché,“ ocitáme se před nepříjemnou volbou. Buď se pokusíme situaci skutečně pochopit, nebo začneme hledat další důvod, proč jsme byli znovu přehlédnuti, nepochopeni či poškozeni. Člověk si tak může nevědomky udržovat vlastní zranitelnost při životě. Ne proto, že by si bolest vymýšlel. Ale proto, že si zvykl, že mu přináší něco, o co nechce přijít. Pozornost. Péči. Pocit výjimečnosti. Nebo alespoň jistotu, že jeho život má jasného viníka. A najednou není úplně snadné se uzdravit. Protože co když spolu s bolestí zmizí také role, kterou jsme si kolem ní vybudovali? Co když už nám nikdo nebude muset nic dokazovat, omlouvat se ani nás zachraňovat? To už není otázka, na kterou se odpovídá tak snadno.
Zranitelnost není mocenský nástroj
Skutečná zranitelnost není slabostí. Vyžaduje určitou vnitřní sílu přiznat si, že nás něco zasáhlo, a přitom z toho neudělat automatický rozsudek nad druhým člověkem. Můžeme říct: „Tohle mě bolelo,“ aniž bychom dodali: „A proto musíš uznat, že jsi špatný člověk.“ Můžeme požádat o omluvu, aniž bychom z ní udělali veřejné přiznání absolutní viny. A můžeme dokonce zjistit, že nám někdo ublížil, aniž by to udělal schválně. To už je ovšem poněkud náročnější disciplína. Bolest zůstává, ale jednoduchý příběh o padouchovi v pozadí se nám rozpadá. Nejde o to, abychom přestali mluvit o svých zraněních. Jde o to, abychom si občas položili otázku, co od toho rozhovoru vlastně chceme. Chceme porozumění, nebo vítězství? Chceme vztah napravit, nebo druhého veřejně usvědčit? Chceme se uzdravit, nebo potřebujeme, aby nám naše bolest ještě nějakou dobu zajišťovala pozornost a význam? Protože ve chvíli, kdy se zranitelnost stane společenskou měnou, přestáváme někdy bolest zpracovávat. Začínáme s ní obchodovat. A největší problém nemusí být v tom, že jsme byli zraněni. Ale v tom, že si postupně zvykneme, že bez svého zranění už nevíme, čím bychom byli.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.