Když se život mění v představení: proč dnes každý hraje sám sebe
Kdysi jsme si hráli na prince a rytíře. Dnes hrajeme na sebe. A je to mnohem složitější role.
V době, kdy má každý svou vlastní značku, profil, image a osobní filozofii, se život změnil v nekonečné divadlo, ve kterém každý z nás hraje hlavní roli – sebe sama. Jenže někde mezi „autenticitou“, „sebeláskou“ a „životní vizí“ se ztrácí něco zásadního – opravdovost.
Já, s.r.o. – značka s lidskou tváří
Všimli jste si, že dnes už se člověk nepředstavuje jménem, ale životním postojem? „Jsem vizionář, cestovatel, introvert s vášní pro minimalismus.“ „Jsem autentická žena, co se nebojí být zranitelná.“ „Jsem muž, který si jde za svým snem, i kdyby měl snít o něčem jiném.“
Každý máme svou „role-play kartu“, kterou ukazujeme světu. Jenže čím víc se snažíme být „autentičtí“, tím víc se stáváme postavou, kterou hrajeme. A čím déle ji hrajeme, tím méně víme, kdo vlastně jsme, když zhasnou světla a zavřou se dveře.
Všichni herci, žádní diváci
Zajímavý fenomén: dnes se všichni chtějí vyjadřovat, ale nikdo už nechce poslouchat. Každý má své pódium, ale chybí nám publikum. Všichni mluví, nikdo neposlouchá.
A tak se naše životy stávají nekonečným monologem, kde se jednotlivé hlasy překrývají, aniž by se skutečně setkaly. Kdyby Shakespeare žil dnes, možná by nenapsal „Celý svět je jeviště“, ale spíš: „Celý svět je stream – a nikdo už neví, kdo se vlastně dívá.“
Autenticita jako nová role
Být sám sebou se dnes nosí. Jenže jakmile se něco nosí, ztrácí to autentičnost. A tak vzniká nový druh paradoxu: hraná opravdovost.
„Buď upřímný – ale s citem, ať to nevypadá, že jsi divný.“ „Buď sám sebou – ale jen v mezích společenské přijatelnosti.“ „Řekni, co cítíš – ale tak, aby to bylo čitelné a trochu inspirativní.“
Autenticita se změnila v performance.
Fotíme své ranní neštěstí ve správném světle, sdílíme upřímnost s filtrem a pláčeme s hashtagem. A přitom – čím víc se snažíme být skuteční, tím víc jsme umělí.
Psychologie masky
V psychologii se říká, že maska není lež. Je to způsob přežití. Každý z nás ji někdy potřeboval – ve škole, v práci, ve vztahu. Jenže dřív jsme ji po večerech sundávali. Dnes ji máme nasazenou nonstop.
Hrajeme roli úspěchu, dokonalého vztahu, vnitřního klidu. A když se maska začne drolit, místo abychom ji sundali, raději ji přetřeme dalším nátěrem. A říkáme tomu „osobní růst“. Jenže růst není o nové masce. Je o odvaze se na chvíli obejít bez ní.
Největší paradox: maska, která chce být viděna
Kdysi se lidé báli, že někdo uvidí, co skrývají. Dnes se bojíme, že nikdo neuvidí to, co ukazujeme.
Sdílíme své role a doufáme, že se chytnou. Chceme být vidět, rozpoznáni, pochváleni. Ale uznání, které potřebujeme, nám nakonec nikdo dát nemůže – protože míří k postavě, ne k člověku za ní.
Když spadne opona
Občas to ale přijde. Chvíle, kdy přestaneme hrát. Kdy se maska posune, opona spadne a zůstane ticho. Nikdo netleská. A v tom tichu se ozve ten hlas, který jsme roky přehlušovali: „Hele, tohle všechno jsi vážně ty?“ A buď se vyděsíme – nebo se konečně nadechneme.
Závěrečná scéna: návrat do zákulisí
Možná bychom občas měli nechat svět běžet bez našeho výkonu. Zhasnout světla, odejít z jeviště a sednout si do hlediště vlastního života. Podívat se, co jsme to vlastně hráli. Komu. A proč. Protože dokud hrajeme sami sebe, nikdy se opravdu neuvidíme. A opravdovost nezačíná potleskem – ale tichým návratem do zákulisí, kde konečně nejsme nikým jiným než sebou.
Ondřej Vejsada
