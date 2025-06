Když se z wellness stane well-less: Jak jsme si z relaxu udělali další stres

Další články autora

Toužíme po šablonách, návodech a jistotách – ale realita si mezitím dělá, co chce. Co když dospělost není o kontrole, ale o odvaze improvizovat?

Stydíme se být pro? aneb odvaha stát si za radostí

Být proti je snadné a populární. Ale dokázat říct, co podporujeme a co máme rádi, chce odvahu. Není načase přestat se stydět za radost – a stát si konečně za tím, co nám dává smysl?