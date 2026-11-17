Když se z partnerky stane porota. A muž celý život skládá zkoušku
Jsou muži, kteří se ve vztahu snaží tak usilovně obstát, až zapomenou, že si také mohli vybírat. Každou výtku berou jako známku, každou pochvalu jako dočasné povolení k dalšímu pokusu. A někde mezi nákupem, hypotékou a výroční večeří se z partnerství stane maturita, kterou nelze nikdy udělat.
Znáte toho muže. Možná jste jím sami. Když partnerka řekne, že by mohl být pozornější, začne být pozornější. Když naznačí, že málo vydělává, začne víc pracovat. Když mu vytkne, že spolu málo tráví čas, omezí své zájmy. A když si pak stěžuje, že už není takový jako dřív, chvíli na ni nechápavě kouká. Vždyť přesně tohle přece chtěla.
Tak přidá ještě trochu snahy. Tenhle muž má totiž zvláštní schopnost. Dokáže z každé partnerské připomínky vyrobit osobní úkol. A z každého úkolu důkaz, že dosud nebyl dost dobrý. Přitom se snaží. Opravdu. Není to žádný povaleč, který tráví večery v hospodě a doma se diví, že se s ním žena nebaví. Zajímá se, pomáhá, pracuje, plánuje dovolenou a pamatuje si, že tchyně má narozeniny. Tedy většinou. Když zapomene, nastává mimořádné zasedání.
A tak dál pracuje na svém partnerském profilu. Jenže v jednu chvíli by se měl zastavit a položit si poněkud nepříjemnou otázku: Kdy jsem vlastně začal žít s ženou, kterou miluji, a kdy jsem se začal ucházet o její souhlas s vlastní existencí?
Zkouška, na kterou vás nikdo nepřihlásil
Zajímavé je, že partnerka nemusí mít žádný záměr svého muže neustále hodnotit. Nemusí být manipulativní, panovačná ani zvlášť náročná. Může jen říkat, co jí vadí, co potřebuje a co by si přála jinak. Problém vzniká ve chvíli, kdy muž její slova přestane vnímat jako informace o vztahu a začne je chápat jako rozsudek nad sebou. „Vadí mi, že se mnou málo mluvíš.“ On slyší: Jsi špatný partner. „Chtěla bych, abys někdy něco naplánoval sám.“ On slyší: Jsi neschopný. „Poslední dobou mi připadáš nějaký vzdálený.“ On slyší: Přestáváš být mužem, kterého jsem si vybrala.
A protože nechce přijít o místo, začne napravovat sám sebe. Jenže čím víc se snaží, tím citlivěji reaguje na další připomínky. Vždyť už tolik udělal! Další výtka ho proto nezasáhne jen jako informace o tom, co partnerce chybí. Zasáhne ho jako podezření, že všechna dosavadní práce byla k ničemu. Vztah se pomalu mění v pracovní poměr, v němž je muž současně zaměstnancem, personálním oddělením i člověkem, který si sám píše hodnocení. Partnerka o tom možná vůbec neví. On už ale dávno pracuje přesčas.
A co když tentokrát dostane jedničku?
Tady začíná být celá věc psychologicky zajímavá. Představme si, že se muž opravdu polepší. Začne být pozornější, více se zapojuje do domácnosti, vydělává slušné peníze a partnerce věnuje dostatek času. Nějakou dobu je všechno v pořádku. Měl by si tedy oddechnout. Splnil zadání, odevzdal práci, dostal jedničku. Jenže místo úlevy přichází zvláštní ostražitost. Jak dlouho to vydrží? Co bude příště? Neobjeví se někde další nedostatek, o kterém zatím neví?
Člověk, který svou hodnotu odvozuje od hodnocení druhých, totiž nemůže zůstat dlouho spokojený. Pochvala ho potěší, ale jen do chvíle, než se znovu objeví možnost, že by mohl něco pokazit. Je to trochu jako bydlet v hotelu, kde vám každý večer někdo oznámí, že pokoj máte předběžně schválený. Můžete se vyspat, ale kufr raději nevybalujte.
A teď přijde ta ironie. Partnerka může mít vedle sebe muže, který pro ni dělá první poslední, a přesto jí může připadat, že s ní vlastně není. Jeho pozornost totiž nesměřuje k ní, nýbrž k vlastnímu výkonu. Poslouchá, co říká, ale současně vyhodnocuje, zda odpovídá správně. Přemýšlí, co by měl udělat, aby byla spokojená. Sleduje její reakce. A někde v pozadí běží otázka, kterou by si ve vztahu vůbec nemusel pokládat: Obstál jsem? Je to zvláštní způsob soužití. Dva lidé sedí u jednoho stolu, ale jeden z nich má v hlavě ještě zkušební místnost.
Proč se někteří muži tak bojí špatné známky?
Možná proto, že se už dávno naučili spojovat vlastní hodnotu s tím, jak dobře plní svou roli. Být schopný. Nezklamat. Postarat se. Neudělat ostudu. Být užitečný. A když se něco nepovede, rychle to napravit. Takový muž může být v práci velmi úspěšný. Tam má úkol, výsledek a často i poměrně jasná pravidla. Když opraví střechu, přestane do ní zatékat. Když vyřídí zakázku, dostane zaplaceno. Když se naučí ovládat nový program, může to doložit certifikátem.
V partnerském vztahu ovšem podobný systém selhává. Lidská blízkost není stavební zakázka a žena není reklamní oddělení, které vám po každém čtvrtletí vyhodnotí spokojenost zákazníků. Navíc se v nás někdy ozývá mnohem starší zkušenost, než je současný vztah. Kdo se kdysi naučil, že uznání přichází především za výkon, může mít později potíže uvěřit, že je pro někoho důležitý i ve chvíli, kdy zrovna nic nepředvádí.
Neříkám, že za tím musí být pokaždé dětství nebo nějaké hluboké trauma. Někdy člověk prostě stráví tolik let snahou vyhovět, že už ho ani nenapadne, že by se mohl zeptat, zda mu to celé vyhovuje. A právě tahle otázka bývá pro podobného muže mnohem obtížnější než další úkol.
Partnerka není automaticky porota. Ale muž jí tu roli může přidělit
Tady bych byl opatrný s oblíbeným vysvětlením, podle něhož ženy neustále kritizují a muži se jim snaží zavděčit. Tak jednoduché to není. Některé ženy skutečně vytvářejí prostředí, v němž se partner musí pořád obhajovat. Ať udělá cokoli, vždycky se najde další nedostatek. Pochvala je vzácná, výtky pravidelné a podmínky se mění podle momentální nálady. V takovém vztahu není mužova nejistota jen jeho soukromým projektem. Má také velmi konkrétní vnější příčinu. Ale existují i vztahy, v nichž žena říká celkem rozumné věci, zatímco muž je přijímá jako osobní obžalobu. Ona si přeje společný večer, on v tom slyší výčitku, že pracuje příliš. Ona požádá o pomoc, on má pocit, že zpochybňuje jeho schopnosti.
A pak jsou tu samozřejmě kombinace obojího. To už je vztahová disciplína pro pokročilé. Důležité je rozlišit, zda se muž skutečně snaží vyhovět nepřiměřeným nárokům partnerky, nebo zda nedokáže snést ani běžnou připomínku, protože ji okamžitě vztáhne na celou svou hodnotu. Navenek to může vypadat podobně. Uvnitř jde o dvě dost odlišné situace. V prvním případě možná potřebuje přestat žít pod cizím diktátem. Ve druhém se musí naučit, že partnerka může být s něčím nespokojená, aniž by tím současně vyhlašovala jeho osobní bankrot.
A kde je v tom všem ten muž?
Jednou z nejzvláštnějších věcí na tomto mechanismu je, že se v něm muž může ztratit, aniž by si toho kdokoli všiml. Navenek totiž funguje. Plní povinnosti, stará se, přizpůsobuje se. Okolí ho může považovat za spolehlivého partnera. Možná je jím skutečně. Jenže jeho vlastní život se postupně smrskne na otázku, co ještě udělat, aby bylo všechno v pořádku. Přestává rozlišovat mezi tím, co udělat chce, a tím, co udělat musí, aby nezklamal. A někdy dokonce přestane vědět, co by vlastně chtěl, kdyby se nemusel nikomu zodpovídat.
Když se ho pak někdo zeptá, jestli je ve vztahu spokojený, může odpovědět dlouhým seznamem toho, co všechno pro partnerku dělá. Vyjmenuje hypotéku, dovolené, opravenou koupelnu, vyzvedávání dětí i pravidelné návštěvy jejích rodičů. Jenže to nebyla otázka na jeho pracovní výkon. Byla to otázka, jak mu v tom vztahu je. A mezi těmito dvěma věcmi může být pořádný rozdíl.
Možná by proto někdy stálo za to přestat se ptát, zda jsme dost dobří partneři, a začít si všímat, co se s námi vedle druhého člověka vlastně děje. Jestli se můžeme projevit i jinak než správně. Jestli máme právo něco chtít, aniž bychom to museli nejprve obhájit. A jestli se vedle člověka, kterého milujeme, stále ještě cítíme jako dospělí lidé, nebo jako žáci čekající na opravenou písemku.
Neznamená to, že máme přestat brát ohled na partnerku. Vztah bez ochoty něco měnit by byl jen společným bydlením dvou lidí, kteří si navzájem nepřekážejí. Jenže ochota něco změnit a potřeba neustále dokazovat vlastní hodnotu jsou dvě různé věci. A možná právě tady se rozhoduje o tom, jak se nám spolu bude žít. Protože partnerství má jednu zvláštní vlastnost: můžete v něm dělat spoustu věcí správně, a přesto se v něm necítit dobře. A pak je možná načase přestat opravovat svůj výkon a konečně se podívat na samotný vztah. Člověk totiž může strávit celý život snahou dostat jedničku od někoho druhého, a přitom si nikdy nevšimnout, že už dávno zapomněl, kdo vlastně sedí v lavici.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.