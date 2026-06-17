Když se z koníčku stane poslední útočiště
Existuje zvláštní druh mužského štěstí. Není hlučné. Neobjevuje se na fotografiích z dovolené. Nesbírá lajky. Je to ten moment, kdy se za vámi zavřou dveře dílny. Nebo když sedíte u vody a pozorujete nehybný splávek. Když otevřete garáž a začnete se vrtat v motoru, který jste už vlastně dávno opravili. Když v sobotu ráno vytáhnete sekačku na trávu s výrazem člověka, který právě dostal životní poslání. A všichni kolem se usmívají. „To je dobře, že má nějakého koníčka.“ Jenže někdy si říkám, jestli je to ještě koníček. A nebo už něco jiného.
Muž v přirozeném prostředí
Všiml jsem si jedné věci. Když se sejde několik chlapů, málokdy si řeknou: „Potřeboval bych si promluvit o svém životě.“ To by působilo podezřele. Místo toho si pořídí motorku. Nebo rybářský prut. Nebo renovují veterána. Nebo začnou stavět pergolu, která by svou velikostí mohla konkurovat menšímu letišti. A pak kolem toho tráví hodiny. Někdy roky. Samozřejmě proto, že je to baví. Jenže občas také proto, že tam je klid.
Místo, kde po vás nikdo nic nechce
Člověk nemusí být psycholog, aby si všiml jedné zvláštnosti. V dílně po vás nikdo nechce, abyste byli empatičtější. Motor neřeší, proč jste zapomněli výročí. Ryby nezajímá, jak komunikujete. Tráva nemá potřebu rozebírat vaše emoce. Je to osvobozující. Vztahy jsou složité. Lidé jsou složití. Práce je složitá. Ale šroub je pořád jen šroub. Buď drží, nebo nedrží. A možná právě proto jsou podobná místa pro mnoho mužů tak přitažlivá. Nejsou tam žádné skryté významy. Žádné náznaky. Žádné psychologické hry. Jen člověk a činnost.
Kdy se něco změní
Problém nezačíná ve chvíli, kdy vás něco baví. Problém začíná ve chvíli, kdy vás všechno ostatní baví méně. A ještě větší problém nastává, když se na svůj koníček začnete těšit hlavně proto, že se tam nemusíte potkat sami se sebou. To už není vášeň. To je úkryt. Nejspolehlivějším signálem nebývá množství času. Znám lidi, kteří věnují svému koníčku polovinu života a je to v pořádku. Rozdíl bývá někde jinde. V otázce: Utíkám k tomu? Nebo před něčím?
Psychologie garáže
Představte si muže, který tráví každý večer v garáži. Všichni kolem řeknou: „Ten je ale šikovný.“ Možná ano. Ale možná také nechce být doma. Možná tam venku řeší věci, které řešit umí. A uvnitř domu jsou věci, které řešit neumí. Motor má návod. Manželství ne. Rozbitá převodovka má příčinu. Pocit odcizení často ne. U auta stačí najít závadu. U člověka to bývá složitější. A tak je někdy jednodušší opravit další motorku než další rozhovor.
Poslední bezpečné místo
Myslím, že mnoho mužů má někde své malé království. Dílnu. Kolo. Zahradu. Posilovnu. Les. Místo, kde jsou sami sebou. A to je dobře. Dokonce velmi dobře. Každý člověk potřebuje prostor, kde nemusí nic předstírat. Jenže někdy se z bezpečného místa stane poslední bezpečné místo. A tehdy zbystřím. Protože jestli se člověk cítí dobře už jen tam, něco se děje. Ne s koníčkem. S jeho životem.
Nenápadný test
Možná existuje jednoduchý test. Zkuste si představit, že by vám ten koníček na měsíc zmizel. Co by se stalo? Chyběla by vám radost? To je v pořádku. Nebo byste najednou nevěděli, kam utéct? To už je jiná otázka.
Nakonec nejde o ryby ani o motorku
Ve skutečnosti totiž vůbec nejde o ryby. Ani o auta. Ani o běhání. Ani o dílnu. Jde o něco mnohem obyčejnějšího. O lidskou potřebu mít místo, kde je nám dobře. A o riziko, že si z něj uděláme jedinou adresu. Protože koníček by měl být zdrojem energie pro život. Ne náhradou za něj. A možná právě tady vede hranice mezi vášní a únikem. Ne v tom, kolik času tam trávíme. Ale v tom, jestli se odtamtud chceme vracet zpátky.
Ondřej Vejsada
Muž, který už nikoho nepotřebuje. A začíná mu to vadit.
Mnoho mužů stráví roky budováním nezávislosti. Naučí se všechno zvládat sami, nikoho neobtěžovat a nic nepotřebovat. A pak jednoho dne zjistí zvláštní věc: že jim vlastně nechybí pomoc, ale obyčejný pocit, že někam patří.
Ondřej Vejsada
Muž, který se celý týden těší na volný den – a pak ho celý promrhá
Celý týden se těšíme na volný den. A když konečně přijde, často nevíme, co s ním. Proč dokáže být odpočinek překvapivě náročný a jak vzniká zvláštní stres z toho, že neodpočíváme „správně“?
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž uklidní situaci – a až později zjistí, že tím něco pokazil
Ne každé napětí je problém, který je potřeba rychle uklidnit. Někdy právě nepříjemný moment nese informaci, bez níž se vztahy sice uklidní, ale nikam se neposunou.
Ondřej Vejsada
Chvíle, kdy muž někam přijde moc brzy – a neví, co se sebou
Dorazit někam o deset minut dřív by mělo být příjemné. Přesto mnoho lidí okamžitě sahá po telefonu. Možná totiž neumíme čekat. A možná už ani neumíme jen být.
Ondřej Vejsada
Nechce mě. A možná to vůbec není problém.
Odmítnutí bolí. Často ale ne proto, že jsme přišli o konkrétního člověka. Bolí nás představa, že jeho nezájem něco vypovídá o naší hodnotě. A právě v tom bývá největší omyl.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
V Brně v české premiéře zazněla hudba ze slavného Jarrettova Kolínského koncertu
Ve vyprodaném brněnském Besedním domě dnes zazněl Kolínský koncert od Keitha Jarretta. Dílo původně...
Soupeř Česka pod lupou: JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League
Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech....
Námitky nejvyšší státní zástupkyně v kárném řízení s Lastoveckou soud neprojedná
Námitky v kárném řízení se státní zástupkyni Petrou Lastoveckou, které podala nejvyšší státní...
Soud řeší spor o výpověď z komunitního centra v ostravské kolonii Bedřiška
Okresní soud v Ostravě se zabývá sporem mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a Spolkem...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
- Počet článků 492
- Celková karma 8,98
- Průměrná čtenost 164x