Když se z „jsem takový“ stane výmluva
„Já už jsem takový.“ Věta, která zní smířeně, dospěle a trochu unaveně. Jako by říkala: tohle jsem já, ber, nebo nech být. A někdy je to naprosto v pořádku. Jenže jindy tahle věta neznamená sebepřijetí, ale kapitulaci.
Identita jako bezpečný úkryt
Každý z nás si v průběhu života vytvoří nějaký obraz sebe sama. O tom, jací jsme, co umíme, co ne, co nám „jde“ a co už „nemá cenu zkoušet“. Ten obraz nám pomáhá se orientovat. Jenže postupně se může stát něčím jiným: pevností. „Já už jsem takový“ pak přestane být popisem. Začne fungovat jako hranice: tady končím, tady už se nemění, sem už nikoho nepustím. A hlavně – sám se tam nepodívám.
Pohodlná jistota známého
Identita má jednu obrovskou výhodu: je známá. I když je nepříjemná, je předvídatelná. Člověk ví, co od sebe čekat. A taky ví, čemu se vyhne.
Když řeknu:
„Já jsem prostě cholerik,“ nemusím řešit, proč se rozčiluju.
„Já jsem samotář,“ nemusím riskovat blízkost.
„Já neumím mluvit o pocitech,“ nemusím je skutečně cítit.
Identita se tak nenápadně změní v alibi.
Sebepřijetí versus zacyklení
Sebepřijetí znamená: vidím, jaký teď jsem – a nesoudím se za to.
Zacyklení znamená: vidím, jaký jsem – a tím to končí.
Rozdíl je nenápadný, ale zásadní. Sebepřijetí otevírá pohyb. Zacyklení ho zastavuje.
Člověk, který se přijal, si může říct: „Ano, tohle je teď moje výchozí pozice. A uvidíme, kam se posunu.“
Člověk, který se zacyklil, říká: „Takhle to je. Tečka.“
Proč se změny tak bojíme
Protože změna ohrožuje to, co si o sobě myslíme. A to je citlivé místo. Když se začnu chovat jinak, než „jsem vždycky byl“, musím si položit otázku, kým vlastně jsem. A to je mnohem těžší než zůstat v roli, kterou už mám naučenou. Proto je tak lákavé schovat se za povahu, typ, charakter. Je to stabilní. Nepohyblivé. Bez rizika. Jenže život pohyb potřebuje.
Když „jsem takový“ slyší i okolí
Zajímavé je, že tahle věta nefunguje jen dovnitř, ale i ven. Okolí ji časem začne respektovat. „On je prostě takový.“ „S ní to nemá cenu řešit.“ „Taková už je.“ A najednou se z osobního výroku stane nálepka, která člověka uzavře ještě víc. Ne proto, že by druzí byli zlí. Ale proto, že jim to tak bylo řečeno.
Identita není vězení
Identita má být orientační bod. Ne konečná stanice. Má nám pomoct pochopit, odkud vycházíme – ne definovat, kam už nikdy nepůjdeme. Protože ve chvíli, kdy se přestaneme vyvíjet, nezačneme být stabilní. Začneme být strnulí.
Závěrem (lehce nepohodlným)
Možná by stálo za to se občas zeptat: Přijímám se… nebo se jen omlouvám za to, že se mi nechce nic měnit? Popisuju se… nebo se tím zamykám? Není moje identita spíš úkryt než pravda? „Jsem takový“ může být začátek. Ale pokud je to konec věty, může to být i konec pohybu. A život, který se nehýbe, sice zůstává bezpečný – ale pomalu ztrácí dech.
Ondřej Vejsada
Na některé věci peníze nemáme. A na jiné je máme vždycky...
„Na to teď nemám peníze“ často neříká nic o účtu, ale o prioritách. Proč bez váhání utrácíme za úlevy, ale investici do sebe odsouváme? A co nás ve skutečnosti stojí víc než peníze?
Ondřej Vejsada
Když se z rozumu stane brzda
Rozum může pomáhat – ale taky brzdit. Když všechno chápeme, analyzujeme a vysvětlujeme, často se nic nemění. Kdy se z porozumění stává úkryt před rizikem a odvaha ustupuje dokonalým argumentům?
Ondřej Vejsada
Když se dospělost zamění za rezignaci
„Já už to tak nechávám být“ zní jako vyzrálost, ale často skrývá únavu a rezignaci. Kdy se klid mění v odevzdanost a dospělost v tiché vzdání se života, aniž bychom si to přiznali?
Ondřej Vejsada
Jak umlčet člověka, aniž byste mu cokoliv zakázali
Dnes už se nezakazuje. Dnes se mlčí. Obsah může existovat, být „v pořádku“ – a přesto se k nikomu nedostane. Jak funguje nejtišší forma cenzury a kdo dnes rozhoduje o tom, co vůbec uvidíme?
Ondřej Vejsada
Proč se divíme reakcím, když mluvíme nesmysly
Říkáme věci odtržené od reality a pak se divíme podrážděným reakcím. Možná nejsou lidé přecitlivělí – možná jen reagují na slova, která píchají jako klacek. Co když problém není v nich, ale v tom, co říkáme?
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného
Do knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem lidé chodili cíleně. Ne proto, že by bylo nejblíž, ale...
Dva senioři přišli o statisíce korun
Další dva případy kyberpodvodů se škodou za statisíce korun řeší tepličtí policisté.
1. ZŠ v Jirkově čeká velká modernizace
1. základní škola v Jirkově projde letos i příští rok výraznou modernizací, jejíž součástí budou...
Litoměřický hřbitov se nově zamyká elektronicky na dálku
Vchodové brány na městském hřbitově v Litoměřicích se nově zavírají elektronicky na dálku ze sídla...
Moderní novostavba k pronájmu
Zašová, okres Vsetín
12 500 Kč/měsíc
- Počet článků 393
- Celková karma 9,70
- Průměrná čtenost 168x