Když se z empatie stane výmluva
Empatie je krásná věc. Jeden z pilířů lidskosti. Schopnost vcítit se, porozumět, neodsuzovat. Jenže jako každá krásná věc má i svou temnou, méně přiznávanou stránku. Protože empatie se dá nejen žít. Empatie se dá také používat. A někdy dokonce zneužívat.
„Chápu tě“ jako elegantní únik
Znáte to. Někdo vám řekne, že je mu zle. Že něco nezvládá. Že ho něco bolí. A vy odpovíte: „Chápu tě.“ A tím to skončí. Neuděláte nic. Nic nezměníte. Nikomu nepomůžete. Ale odcházíte s dobrým pocitem. Protože jste byli empatičtí. Empatie se tak stává jakýmsi morálním alibi. Náhražkou jednání. Potvrzením, že jste „ti hodní“ – aniž by to od vás cokoli stálo.
Když porozumění nahrazuje odpovědnost
Psychologicky je to vlastně velmi lákavé. Jednání je rizikové. Můžete udělat chybu. Můžete se zaplést. Můžete být zataženi do cizího chaosu. Porozumění je bezpečné. Stojíte stranou. Pozorujete. Soucítíte. A jdete dál.
Říct „chápu tě“ je dnes často společensky přijatelné minimum, které se vydává za maximum. Jenže porozumění bez následku je často jen zdvořilá lhostejnost.
Empatie bez hranic – a bez skutků
Další zvláštní jev dneška: čím víc mluvíme o empatii, tím méně konáme. Jsme obklopeni lidmi, kteří všemu rozumí: rozumí bolesti, rozumí traumatu, rozumí důvodům, rozumí souvislostem. Ale když přijde na konkrétní čin, odpovědnost, rozhodnutí – najednou se nikdo nehrne. Protože empatie se změnila v postoj, ne v čin. A postoj se dá mít pohodlně. Sedí se s ním dobře. Nevyžaduje odvahu.
„Chápu tě“ jako konec rozhovoru
Všimli jste si, že „chápu tě“ dnes často neotevírá dialog, ale ho uzavírá? Je to věta, po které už není co dodat. Jakoby říkala: „Tímto jsem splnil svou lidskou povinnost.“
Jenže skutečná empatie se nepozná podle toho, co říkáme.Pozná se podle toho, co jsme ochotni nést. Někdy je to čas. Někdy nepohodlí. Někdy konflikt. Někdy nutnost něco změnit – u sebe. A přesně tady empatie často končí.
Když empatie slouží egu
Ještě jeden nepříjemný rozměr: empatie může sloužit i našemu obrazu o sobě. Být „empatický“ dnes znamená být morálně na správné straně. Je to identita. Nálepka. Sebeobraz. Jenže empatie, která slouží hlavně k tomu, abychom se cítili jako lepší lidé, je spíš sebeutěšování než vztah.
Skutečná empatie totiž není vždy příjemná. Často bolí. Často zavazuje. Často nás nutí opustit pohodlnou pozici pozorovatele.
Empatie versus zodpovědnost
Možná je čas vrátit empatii tam, kam patří. Ne jako cíl, ale jako začátek. Empatie by neměla nahrazovat odpovědnost. Měla by ji předcházet.
Porozumět – a pak jednat. Vcítit se – a pak nést důsledky. Vidět bolest – a neodcházet jen s dobrým pocitem. Protože jinak se z empatie stává jen hezké slovo, kterým se omlouváme za to, že nic neděláme.
Závěrem – nepohodlná otázka
A tak možná stojí za to se občas zastavit a zeptat se sám sebe: Když říkám „chápu tě“ – je to začátek něčeho…nebo elegantní konec?
Ondřej Vejsada
