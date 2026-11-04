Když se z dospělých stanou začátečníci: Proč nás věk nechrání
Je zvláštní, jak dlouho člověku trvá, než získá pocit, že už se v životě trochu vyzná. Naučí se pracovat, vycházet s lidmi, řešit problémy a rozpoznávat situace, do kterých je lepší vůbec nevstupovat. Několikrát se spálí, párkrát překvapí sám sebe a postupně získá dojem, že už ho jen tak něco nezaskočí. A pak přijde nová pracovní aplikace.
Najednou sedí před obrazovkou, hledá tlačítko, které tam včera ještě nebylo, a zvažuje, jestli se má zeptat kolegy, nebo raději předstírat, že právě něco důležitého analyzuje. Kolega je o dvacet let mladší a všechno zvládá levou rukou. Tedy alespoň to tak vypadá. Pravou mezitím píše zprávu, jejímž významem si nejste úplně jistí. A člověku se nechce přiznat, že neví. Ne proto, že by byl hloupý. Ještě včera přece řešil věci, na které by si ten mladší možná netroufl. Jenže v této konkrétní situaci mu jeho zkušenosti pomáhají asi stejně jako řidičský průkaz při opravě pračky.
Zkušenosti mají omezenou platnost
Dlouho si můžeme vystačit s představou, že čím déle něco děláme, tím lépe se v tom vyznáme. A většinou je to pravda. Zkušenost nám umožňuje vidět souvislosti, které začátečník přehlédne. Víme, na co si dát pozor, co bývá důležité a které problémy se vyřeší samy, když jim přestaneme překážet. Jenže tahle výhoda má své hranice.
Zkušený účetní může být naprostý nováček v programu, který právě zavedla jeho firma. Člověk, jenž desítky let vedl lidi, může tápat v prostředí, kde se změnil způsob komunikace i samotná pravidla spolupráce. A někdo, kdo dokázal vychovat děti, postavit dům a přežít několik zásadních životních zvratů, může mít problém pochopit, proč se dnes určitá věc dělá úplně jinak.
Neznamená to, že jeho předchozí zkušenosti ztratily hodnotu. Jen se nedají automaticky přenést všude. Tohle se přijímá snadno, dokud se to netýká nás. U druhých uznáme, že něco neumějí. U sebe máme tendenci hledat důvod, proč bychom to přece jen měli zvládnout. Vždyť už jsme něco dokázali. Máme za sebou tolik let praxe. To by snad mělo mít nějakou váhu. Má. Jen ne vždycky tam, kde bychom ji právě potřebovali.
Proč nás tak dráždí, že něco neumíme
Když je člověku dvacet a něco neví, okolí to většinou považuje za normální. Je začátečník. Teprve se učí. Nikdo rozumný od něj nečeká, že bude mít na všechno odpověď. Ve čtyřiceti nebo padesáti už jsme si mezitím vybudovali určitou pověst. V práci víme, co děláme. Rodina se nás na něco ptá. Přátelé se na nás obracejí, když potřebují poradit. Člověk si postupně zvykne být tím, kdo se vyzná. A právě proto může být nepříjemné ocitnout se v roli toho, kdo se musí ptát.
Někdy nás dokonce víc než samotný problém trápí představa, jak u toho budeme vypadat. Nechceme působit zastarale, neschopně nebo jako někdo, kdo zaspal dobu. Tak raději chvíli klikáme naslepo, zkoušíme různé možnosti a doufáme, že se systém nakonec umoudří. Neumoudří. Systémy mívají v tomto směru překvapivě málo soucitu. Přitom začátečnictví není žádná ostuda. Jen se nám špatně snáší v okamžiku, kdy už jsme si zvykli být odborníkem alespoň na něco. Čím déle si budujeme svou kompetenci, tím méně se nám chce znovu stát člověkem, který neví, kde začít.
Mladší kolega nemusí být moudřejší. Jen začal jinde
Tady vzniká zvláštní nedorozumění mezi generacemi. Starší člověk má zkušenosti, které mladší ještě nemá. Mladší zase může ovládat něco, s čím se starší dosud nesetkal. Ani jeden tím automaticky nezískává celkovou převahu. Jenže v konkrétní situaci může být rozdíl velmi viditelný. Mladší kolega otevře nový nástroj, během minuty nastaví všechno potřebné a ještě se podiví, proč se s tím někdo trápí. Starší kolega si mezitím připadá jako člověk, který omylem nastoupil do vlaku, v němž se mluví cizím jazykem.
Přitom ten mladší možná neví vůbec nic o tom, jak vést obtížné jednání, poznat nespolehlivého obchodního partnera nebo uklidnit člověka, který má pocit, že se mu právě rozpadl svět. Jen se zkrátka lépe orientuje v jedné konkrétní oblasti. Bylo by příjemné, kdybychom si to dokázali připomínat oběma směry. Mladí nemusí každou zkušenost starších považovat za přežitek. Starší zase nemusejí každou novou dovednost mladších chápat jako důkaz, že jim ujíždí vlak. Každý z nás má někde náskok a jinde se teprve rozhlíží. Jen jsme si zvykli, že ten náš náskok považujeme za samozřejmost, zatímco vlastní mezery vidíme mnohem citlivěji.
Možná je důležité umět začínat
Na začátečníkovi je něco osvobozujícího, i když si to v první chvíli vůbec nemyslí. Nemusí znát všechny odpovědi. Může se ptát. Může něco pokazit, aniž by tím popřel celý svůj dosavadní život. A především může zjistit, že některé věci zvládne rychleji, než čekal. Jiné mu nepůjdou. I to patří k učení, jen jsme si na tuto část procesu v dospělosti odvykli. Člověk totiž nemusí být začátečníkem ve všem. Stačí, že se občas ocitne v oblasti, kde mu jeho věk ani životopis neposkytnou žádnou zvláštní výhodu. A že se s tím naučí zacházet bez zbytečného dramatu.
Možná je právě tohle jedna z nejcennějších zkušeností, které můžeme s přibývajícími roky získat. Ne že už všechno známe, ale že dokážeme vstoupit do něčeho nového, aniž bychom museli předstírat, že jsme tam odjakživa doma. Protože dospělost nám sice dává zkušenosti, ale nedává nám doživotní licenci na porozumění světu. A jestli někdy znovu sedíme před obrazovkou a marně hledáme tlačítko, které má všechno vyřešit, možná není třeba zpochybňovat celý svůj dosavadní život. Možná se jen potřebujeme zeptat někoho, kdo ví, kde to tlačítko je. A pak mu můžeme na oplátku vysvětlit něco, co se v žádné aplikaci nenajde.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.