Když se vztah změní v projekt: Láska na to-do listu

Kdy se láska změní v projekt a z romantiky se stane seznam úkolů? Moderní vztahy často připomínají Excelovou tabulku. Jak vrátit spontánnost a radost tam, kde vládne plánování?

Pamatujete si, jak to bylo na začátku? Motýlci v břiše, spontánní výlety, zprávy plné smajlíků a pocitu, že svět je krásnější jen proto, že existuje on nebo ona. A pak najednou, po pár měsících nebo letech, přijde změna. Neříkáme tomu „láska“, ale „spolupráce“. Neřešíme už, jak moc se milujeme, ale kdo zapomněl vynést koš nebo zrušil rodinnou oslavu kvůli fotbalu. Vítejte ve fázi „vztah jako projekt“.

Láska podle Excelu

Moderní doba si žádá moderní přístupy. Už nestačí jen milovat, musíte taky plánovat. Kdo hlídá děti? Kdo nakupuje? Kdy pojedeme na dovolenou? A co romantika? Ta dostává své místo v kalendáři. Doslova. „Zlato, příští týden máme pátek volný, co takhle večeře ve dvou?“ A pokud na to zapomenete, můžete počítat s tím, že vám to bude připomenuto – ne milým polibkem, ale výčitkou.

Zamilovanost, která kdysi znamenala chaos a krásnou nepředvídatelnost, se změnila v pečlivě strukturovaný seznam úkolů. Láska v Excelu.

Kdy se to stalo?

Je těžké určit ten přesný okamžik. Možná to začalo u hypotéky. Nebo u toho, když jste se rozhodli pořídit si psa. Najednou už nejde jen o to, jak se máte rádi, ale o to, jak všechno zvládnete. A čím víc se snažíte být dokonalí – skvělí partneři, rodiče, kolegové a přátelé – tím méně času zbývá na to, co vás kdysi spojovalo.

Nejsmutnější na tom všem je, že tahle „projektová fáze“ nevznikla proto, že by se lidé přestali milovat. Právě naopak – většinou je to proto, že se až příliš snaží, aby všechno fungovalo. Jenže snaha být perfektní někdy paradoxně zničí to nejkrásnější.

Může se vztah stát opět láskou?

Dobrá zpráva je, že ano. Špatná je, že to vyžaduje odvahu. Odvahu nechat věci být. Neřešit každý detail. Možná nepojedete na dovolenou podle plánu, možná děti sní k večeři pizzu místo bio quinoi. A co na tom? Někdy je potřeba vypnout kontrolní mechanismy a vrátit se k tomu, co vás spojilo.

Zkuste neplánovat. Udělejte něco spontánního, co není v kalendáři. A hlavně – dovolte si být nedokonalí. Láska není o tom, aby všechno klapalo jako hodinky. Je o těch chvílích, kdy se hodinky zastaví, protože jste si uvědomili, jak moc si toho druhého vážíte.

Závěrem: Láska není projekt

Přestaňme řídit vztahy jako firmy. Nejsme manažeři svých partnerů, jsme jejich souputníci. Láska není o tom, kolik toho zvládneme, ale o tom, jak se přitom cítíme. A někdy nejlepší, co můžete udělat, je vypnout Excel a prostě být.

Zkuste si dneska místo „to-do listu“ napsat „to-love list“. A začněte tím, co vás napadne jako první. Možná to nebude dokonalé, ale o to přece nejde. 😊