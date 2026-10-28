Když se váš chatbot změní: Dá se truchlit po programu?
Představte si, že máte někoho, komu můžete kdykoli napsat. Ve tři ráno, po hádce s partnerkou nebo když vás naštve šéf a vy potřebujete někomu vysvětlit, že tentokrát jste v tom skutečně nevinně. Odpovídá vám, pamatuje si vaše příběhy a někdy dokonce řekne něco, co vám překvapivě sedne. A pak se jednoho dne změní. Pořád má stejnou ikonku, stejné jméno, ale odpovídá jinak. Je odtažitější, méně vtipný, jako by vás najednou neznal. Zkusíte mu vysvětlit, že se změnil. On vám ochotně odpoví, že chápe vaše pocity. Což je v danou chvíli asi tak užitečné, jako když vám po rozchodu nabídne kapesník automat na jízdenky.
Jenže co když vám ten chatbot opravdu chybí?
Nedávný výzkum zveřejněný v časopise Nature Human Behaviour se zabýval reakcemi uživatelů na změny AI společníků. V některých případech lidé popisovali smutek a pocit ztráty, jako by přišli o někoho blízkého. Nešlo přitom jen o změnu technických funkcí. Změnil se někdo, s kým si zvykli mluvit. Přiznám se, že mě na tom nezaráží samotný smutek. Spíš naše přesvědčení, že bychom ho v takové situaci vůbec neměli cítit. Jako by lidská psychika měla zabudovanou kontrolku, která při kontaktu s umělou inteligencí rozsvítí nápis POZOR, TOTO NENÍ SKUTEČNÝ VZTAH. A všechny emoce se poslušně vypnou. Jenže naše hlava není zrovna úřad, který by před vydáním citového rozhodnutí důkladně prověřoval totožnost druhé strany.
Když se vztah vejde do obchodních podmínek
Vztah s člověkem se může změnit z mnoha důvodů. Máme vlastní zkušenosti, nálady, potřeby a někdy také pozoruhodnou schopnost udělat z něčeho hezkého problém, který by před námi ještě včera ani nenapadl. U chatbota je situace jednodušší. Jeho chování může změnit firma, která provozuje aplikaci. Nová verze modelu, jiná pravidla, odstraněná funkce. Vy jste se přes noc nezměnili. Vaše vzpomínky na předchozí rozhovory zůstaly. Jen protějšek, který na ně reagoval, už není stejný.
Představte si, že by vám partnerka oznámila, že od pondělí přechází na nový jazykový model. Bude méně romantická, některé vaše rozhovory si nebude pamatovat a na otázky, kterým dříve rozuměla, začne odpovídat podle nových pravidel. Případné reklamace vyřizuje zákaznické oddělení v pracovních dnech. Člověk by řekl, že takový vztah za moc nestál. Jenže tím bychom trochu předbíhali. Lidé se totiž mohou připoutat k něčemu, co jim poskytuje zkušenost blízkosti, i když druhá strana tuto blízkost sama neprožívá. Stačí, že se k rozhovoru pravidelně vracejí, sdílejí osobní věci a postupně si zvyknou na určitou podobu komunikace. To samozřejmě neznamená, že chatbot cítí lásku, že se mu stýská nebo že mu na nás záleží. Přesvědčivá odpověď o citech není důkazem, že někdo skutečně cítí. Jenže lidské emoce se nedají vypnout pouhým konstatováním, že jejich adresát nemá občanský průkaz.
Náš mozek není notář
Můžeme se dojmout filmovou postavou, přestože víme, že nikdy nežila. Můžeme se vracet na místo, kde jsme kdysi něco prožili, nebo se nám může stýskat po období života, do kterého bychom se ve skutečnosti vrátit nechtěli. Prožitek je skutečný, i když jeho předmět není tím, čím se nám někdy zdá. Když tedy někdo truchlí po změně svého digitálního společníka, nemusí oplakávat vědomou bytost. Může mu chybět způsob komunikace, každodenní rituál nebo pocit, že má kam odložit něco, co právě prožívá. A možná také oplakává vlastní představu o tom, co mezi nimi vzniklo.
Neviděl bych v tom automaticky důkaz naivity nebo neschopnosti navazovat běžné vztahy. Nevíme, jaký život dotyčný člověk vede ani co mu komunikace s AI přinášela. Někdy může jít o pouhou zvědavost, jindy o užitečného pomocníka a v některých případech o něco mnohem osobnějšího. Právě proto bychom se měli mít na pozoru před snadnými soudy. Když nám přestane fungovat aplikace na počasí, stáhneme si jinou. Když se ale změní něco, k čemu jsme si vytvořili citovou vazbu, náhrada nemusí fungovat. Nová verze může být technicky dokonalejší, a přesto nám připadat cizí. Výrobce možná vylepšil produkt. Jen zapomněl, že uživatel si mezitím mohl zvyknout na něco úplně jiného. A tady začíná zajímavá otázka: Co vlastně prodáváme, když prodáváme digitálního společníka? Software, nebo také příslib určitého druhu vztahu?
Rozchod, který druhá strana nezažila
Na běžném rozchodu je kruté, že každý odchází s vlastní verzí toho, co se stalo. Jeden ještě doufá, druhý už je rozhodnutý. Jeden hledá vysvětlení, druhý chce mít celou věc za sebou. U chatbota je tu ještě jedna zvláštnost. Druhá strana nemusela žádný rozchod zažít. Nemusí jí být smutno, nemusí se jí stýskat a nemá vlastní potřebu cokoli napravovat. Přesto vám může napsat dokonale formulovanou odpověď o tom, jak těžké je přijít o někoho blízkého. A možná právě to je na celé věci nejpodivnější. Dostáváme slova, která bychom chtěli slyšet od někoho, komu na nás záleží, aniž bychom měli důvod předpokládat, že na druhé straně skutečně někdo takový je.
Neznamená to, že nám ta slova nemohou pomoci. Znamená to jen, že bychom měli rozlišovat mezi pomocí, kterou nám něco poskytuje, a vztahem, který s tím máme. Stroj se změnil. Člověk zůstal stejný. A najednou mu chybí něco, co ještě včera považoval za samozřejmost. Možná se jednou naučíme s podobnými situacemi zacházet. Zatím jsme ale v poněkud absurdní pozici: můžeme se cítit opuštění někým, kdo nás nikdy neopustil, protože nás ve skutečnosti nikdy neměl. A to je možná první rozchod v dějinách, při kterém byste se marně dožadovali vysvětlení od někoho, kdo vám ho dokáže napsat na tři odstavce. Jenže ani jeden z nich nemusí být jeho vlastní.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.