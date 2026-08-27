Když se slušnost stane způsobem, jak se vyhnout pravdě
„To se přece neříká.“ Znám tu větu. A dokonce s ní v zásadě souhlasím. Jsou věci, které není potřeba říkat. Jsou slova, kterými můžeme druhému zbytečně ublížit. A existují způsoby, jak říct nepříjemnou věc tak, aby člověk nemusel být zároveň idiot. Jenže pak existuje ještě jedna verze téhle věty. Ta, která se používá ve chvíli, kdy se nám nelíbí to, co bylo řečeno, ale neumíme nebo nechceme odpovědět na jeho obsah. A tak místo odpovědi řekneme: „Tohle se neříká.“ A máme vystaráno.
Je to vlastně geniální trik
Položíte nepříjemnou otázku. Druhá strana na ni nechce odpovědět. Co udělá? Neodpoví. Začne řešit, jak jste se zeptali. „To je strašně necitlivě položená otázka.“ „Tohle je nevhodné.“ „Jak můžete něco takového vůbec říct?“ „Tohle se přece neříká.“ A najednou se stane něco nádherného. Před chvílí měla druhá strana odpovídat na otázku. Teď se musíte obhajovat vy. Proč jste se zeptali. Proč jste použili právě tohle slovo. Co jste tím vlastně mysleli. A otázka? Ta někde mezitím tiše umřela.
Slušnost se právě změnila v únikovou cestu
Je to trochu jako kdybyste se zeptali: „Proč jsi mi lhal?“ A místo odpovědi uslyšeli: „Takhle se mnou ale nemluv.“ Dobře. Možná jste to řekli ostře. Takže můžete uznat: „Dobře, řekl jsem to ostře.“ Ale otázka pořád zůstává. Proč jsi mi lhal? A přesně tady se často rozhoduje, jestli chceme opravdu něco vyřešit, nebo jen vyhrát společenskou hru. Protože člověk může mít dokonale slušný tón a zároveň lhát. A druhý může být nepříjemný, podrážděný nebo dokonce sprostý – a přesto mít pravdu. To se nám ale moc nelíbí. Máme totiž rádi jednoduchý svět, ve kterém slušný člověk říká pravdu a neslušný člověk se mýlí. Jenže život si s našimi představami bohužel často vytírá podlahu.
Nejhorší je, když se začne řešit forma místo obsahu
„Tohle bylo nevhodně formulované.“ Možná. „Použil jsi ošklivé slovo.“ Možná. „Neměl jsi to říkat před ostatními.“ Taky možná. Ale potom by měla přijít ještě jedna věta: „A teď pojďme řešit, jestli je to pravda.“ Protože jinak jsme právě vyřešili pouze obal. Dostali jsme nádherně zabalený problém, který je pořád stejným problémem jako před pěti minutami. Jen na něm máme hezčí mašli.
A pozor, neplatí to jen pro velké společenské otázky
Děje se to doma. V práci. Mezi přáteli. Ve vztazích. Řeknete partnerovi: „Mám pocit, že už spolu vlastně nežijeme.“ A dozvíte se: „Tohle je strašně negativní způsob, jak o našem vztahu mluvit.“ Možná. Ale žijeme spolu, nebo ne? Řeknete kolegovi: „Tenhle projekt podle mě nikam nevede.“ „To je dost demotivující.“ Možná. Ale vede někam? Zeptáte se rodiče: „Proč se pořád hádáte?“ „Do toho se nepleť.“ Dobře. Ale proč se pořád hádáte? Všimněte si toho vzorce. Otázka zůstává. Jen se kolem ní postaví plot.
A někdy ten plot stavíme sami
Tohle není jen zbraň proti druhým. Děláme to i sami sobě. Někdy víme, že vztah nefunguje, ale říkáme si: „Neměla bych být tak negativní.“ Víme, že jsme udělali chybu, ale říkáme: „Neměl bych být na sebe tak tvrdý.“ Víme, že nás někdo využívá, ale říkáme: „Neměl bych o něm takhle smýšlet.“ A najednou jsme zase u stejného triku. Místo abychom se podívali na realitu, začneme řešit, jestli je vůbec slušné si o ní něco takového myslet. To už je opravdu pozoruhodná disciplína. Člověk může mít rozbitý život, ale hlavně aby o něm přemýšlel kultivovaně.
Slušnost není problém
Naopak. Bez slušnosti by byl svět nesnesitelný. Nemusíme každému říkat všechno, co si o něm myslíme. Nemusíme ponižovat lidi jen proto, že s nimi nesouhlasíme. Nemusíme být sprostí, abychom byli upřímní. Ale slušnost má jednu důležitou hranici. Nesmí se stát způsobem, jak zabránit druhému člověku položit nepříjemnou otázku. Protože pak už neslouží člověku. Slouží obraně. A člověk, který ji používá jako štít, může působit dokonale kultivovaně. Nikdy nezvýší hlas. Nikdy nepoužije sprosté slovo. Nikdy vás otevřeně neurazí. Jen vám pokaždé vysvětlí, proč se na něco nesmíte ptát.
Možná bychom si proto měli občas dovolit dvě věty najednou
„Nelíbí se mi, jak ses mě na to zeptal.“ „Ale odpovím ti.“ To je podle mě skutečná dospělost. Umět oddělit formu od obsahu. Říct: „Ano, mohl jsi to podat lépe.“ A zároveň: „Ale otázka je legitimní.“ Protože pravda nepotřebuje sprostotu. Ale někdy potřebuje odvahu vyslechnout ji i ve chvíli, kdy se nám nelíbí způsob, jakým k nám přišla. A možná je právě tohle jedna z největších zkoušek slušnosti. Neumět být slušný jen tehdy, když je všechno příjemné. Ale zůstat slušný i ve chvíli, kdy už se nám velmi hodí utéct od tématu. Protože je opravdu snadné říct: „Tohle se přece neříká.“ Mnohem těžší je říct: „Nelíbí se mi ta otázka. Ale pojďme zjistit, jestli na ní náhodou něco není.“ A to už není zbabělost převlečená za slušnost. To je skutečná slušnost.
Ondřej Vejsada
Proč nás víc pohorší slovo než to, co skutečně znamená
Máme zvláštní schopnost pohoršit se nad slovem a přitom přehlédnout skutečnost, kterou označuje. Možná někdy přelepujeme cedulky právě proto, abychom nemuseli řešit to, co je za nimi.
Ondřej Vejsada
Proč si někdy necháváme v životě lidi, které už dávno nemáme rádi
Některé vztahy nepřežívají proto, že jsou pořád dobré. Přežívají proto, že mají dlouhou historii. Jenže minulost není automaticky důvodem pro přítomnost. Možná potřebujeme přestat předstírat, že vztah stále existuje.
Ondřej Vejsada
Nejvíc nás neovládají manipulátoři. Ale lidé, kterým pořád něco dokazujeme.
Nemusíme vyhrát každý cizí soud nad tím, jací jsme lidé. Zpětná vazba může být užitečná, ale potřeba přesvědčit druhé, že jsme hodní, slušní nebo správní, z nás dělá překvapivě snadno ovladatelné lidi.
Ondřej Vejsada
Na Internetu jste pořád vy. I když se jmenujete smradlavynohy07
Internet nám možná dává pocit, že jsme někým jiným. Jenže za přezdívkou pořád sedí stejný člověk. A slušnost by podle mě neměla záviset na tom, jestli druhý vidí naše jméno, nebo jen „smradlavynohy07“.
Ondřej Vejsada
Proč slušní lidé v hádkách tak často prohrávají
Slušní lidé se v hádkách někdy dostávají do nevýhody. Zatímco přemýšlejí, jestli nepřehnali tón, druhá strana už dávno útočí dál. Slušnost ale neznamená povinnost ustupovat.
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