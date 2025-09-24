Když se rozhodujeme, ale vlastně čekáme, až to za nás udělá okolnost
O umění odkládání a outsourcování vlastních rozhodnutí – a proč je někdy příjemnější nebýt kapitánem vlastní lodi
Rozhodování je krásná věc – alespoň v teorii. V praxi se totiž často tváříme, že rozhodujeme, ale ve skutečnosti jen natahujeme čas a čekáme, až to za nás rozsekne někdo jiný. Nebo ještě lépe – samotné okolnosti.
Kolikrát jste stáli před volbou, dumali, probírali pro a proti, a nakonec jste se tvářili, že „ono to nějak vyplyne“? A ono opravdu vyplynulo – většinou jinak, než jste chtěli. Ale pořád lepší než si přiznat: „Já jsem ten, kdo to měl vzít do ruky, a neudělal jsem to.“
Outsourcing zodpovědnosti
Je to vlastně geniální: rozhodnutí outsourcujeme. Nemusíme nést vinu, protože „to tak vyšlo“. Nebyl čas, okolnosti se proti nám spikly, někdo jiný se zachoval nečekaně… prostě smůla. Ego si oddechne – chyba není na naší straně. Jenže problém je, že pokud tuhle strategii používáme příliš často, stáváme se pasažéry na vlastní lodi. A pasažér, na rozdíl od kapitána, může sice kritizovat počasí a brblat na kurz, ale na kormidlo prostě nesáhne.
Odkládání jako falešný komfort
Odkládání rozhodnutí dává iluzi bezpečí. Čím déle čekám, tím víc doufám, že přijde „jasný signál“. Ale čím déle čekám, tím méně se rozhodnutí podobá volbě a tím víc se podobá rezignaci. Je to trochu jako s rozbitou žárovkou: můžete ji vyměnit, nebo si zvyknete žít potmě. A pokud budete čekat dost dlouho, někdo ji třeba vymění za vás. Ale možná už budete dávno bydlet jinde.
Kapitán, nebo pasažér?
Samozřejmě, někdy je lepší nechat věci uzrát. Tlačit na pilu tam, kde je třeba čas, je stejně neefektivní jako chtít po semínku, aby vyklíčilo hned teď, protože vy na to máte v diáři okénko. Jenže poznat, kdy jde o trpělivost a kdy o zbabělost, to je ta skutečná disciplína.
Být kapitánem vlastní lodi neznamená, že pokaždé víte přesně, kam plujete. Znamená to mít odvahu chytit kormidlo, i když horizont je zahalený mlhou.
👉 A teď otázka pro vás: kolik vašich „rozhodnutí“ bylo opravdu vaší volbou – a kolik z nich jen výsledkem toho, že jste nechali okolnosti, aby rozhodly za vás?
Ondřej Vejsada
Proč se tváříme, že hledáme pravdu, když ve skutečnosti chceme mít pravdu
Říkáme, že hledáme pravdu. Ale většinou chceme jen vyhrát hádku a pohladit ego. Poznání totiž vyžaduje pokoru, vítězství jen hlučný potlesk.
Ondřej Vejsada
Když se omlouváme, ale vlastně to myslíme jako obžalobu
Omlouváme se, ale vlastně obviňujeme. Falešná omluva je nejčastější forma domácí diplomacie – krátce uklidní, dlouhodobě však buduje hořkost místo porozumění.
Ondřej Vejsada
Proč si cizí chyby všimneme okamžitě, ale vlastní až na smrtelné posteli
Cizí chyby vidíme okamžitě, ty vlastní až při bilancování života. Mozek nás chrání sebeklamem, ale občasná upřímnost by nám ušetřila pozdější hořké procitnutí.
Ondřej Vejsada
Když si myslíme, že nemáme čas, ale pak ho strávíme koukáním do lednice
Tvrdíme, že nemáme čas, a přitom ho trávíme hypnotizováním lednice. Problém není v nedostatku hodin, ale v tom, čemu věnujeme pozornost – a co za to často vůbec nestojí.
Ondřej Vejsada
Přirozeně reagovat – no jo, ale jak?
Život není excelová tabulka. Když tlačíme na sílu, končí to zácpou – někdy i tou životní. Přirozenost znamená naslouchat signálům a reagovat včas, ne pasivně čekat.
|Další články autora
