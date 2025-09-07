Když se řekne „buď sám sebou“, ale jen do té míry, aby se to líbilo ostatním
O paradoxu autenticity – chceme být „praví“, ale zároveň dokonale zapadnout
Kdykoli někdo pronesl to dnes už ohrané: „Hlavně buď sám sebou!“, měl jsem chuť se zeptat: „A to jako úplně? Nebo jenom tak trochu, aby se to dalo snést?“ Protože ruku na srdce – svět by se pravděpodobně sesypal, kdybychom všichni opravdu do puntíku jednali podle svého nejvnitřnějšího já.
Představte si firemní poradu: šéf vykládá strategii a vy, věrni vlastní autenticitě, proneste: „Hele, to je úplná blbost.“ Nebo rodinný oběd: babička se zeptá, jak vám chutná, a vy v duchu autenticity odpovíte: „No, upřímně, to maso je tak suchý, že by se s ním dal podpalovat krb.“ Ano, byla by to pravda. Ano, byli byste sami sebou. Ale pak byste asi taky byli sami.
A tady narážíme na zásadní rozpor. Autenticita se dneska prodává jako životní elixír – být sám sebou je prý klíčem ke štěstí, seberealizaci, spokojenosti i dokonalému vztahu. Jenže realita je složitější: být naprosto autentický je společensky neúnosné. Je to jako chodit do opery v pyžamu – možná je to pravý výraz vaší osobnosti, ale málokdo to ocení.
Proto všichni děláme cosi, čemu by šlo říkat „autenticita s filtrem“. Na Instagramu vám to připomene módní filtr „Valencia“: trochu uhladit, trochu přibarvit, trochu zjemnit. Tak, aby to bylo uvěřitelné, ale zároveň stravitelné. Abychom si sami připadali praví, ale ostatní si nás ještě nechali v životě.
A teď otázka: je to špatně? Není. Lidé jsou tvorové sociální a žijí ve vztazích. Každý vztah je tak trochu hra kompromisů – nikdo nechce partnera, který bude naprosto upřímně komentovat jejich každé kilo navíc nebo kolegu, který vám bez filtru vmete do tváře, že vaše prezentace byla „šílená nuda“. Společenský filtr je v podstatě lubrikant lidského soužití.
Ale na druhou stranu – když to přeženeme, naše „pravé já“ se rozmělní na sérii verzí, které střídáme podle publika. V práci jiní, doma jiní, s přáteli jiní… A pak se jednoho dne probudíme a zjistíme, že být „sám sebou“ jsme vlastně už dávno zapomněli.
Takže co s tím? Možná nejde o to být stoprocentně autentický, ale spíš mít jasno, co je pro nás opravdu podstatné. Kde můžeme udělat kompromis, aniž bychom se zradili – a kde už bychom tím popřeli vlastní tvář. Autenticita totiž není o tom, že řeknu všechno, co si myslím, ale že se rozhodnu, co z toho skutečně definuje mě.
Takže ano – buďte sami sebou. Ale s trochou rozumu. Protože i ta babička si zaslouží mít pocit, že její svíčková chutná.
Ondřej Vejsada
Máme rádi upřímnost, ale jen když se nás netýká
Upřímnost obdivujeme – dokud není namířená proti nám. Pravdu chceme slyšet, ale jen tu lichotivou. Možná je to koření vztahů: v malém dávkování chutná, ve velkém pálí.
Ondřej Vejsada
Proč nám lichotky znějí podezřele, ale kritiku polykáme i s kostí?
Chválu zpochybňujeme, kritiku hltáme bez odporu. Evoluce i výchova nás naučily dávat přednost varování před pochvalou – a proto si často připadáme „nedost dobří“.
Ondřej Vejsada
Generace 100% aneb proč musíme být ve všem nejlepší, a přitom nás to dělá průměrnými
Dnešní honba za dokonalostí ve všem z nás dělá generaci „dokonalého průměru“. Skutečná jedinečnost se ale rodí spíš z nedokonalostí než ze stoprocentních výkonů.
Ondřej Vejsada
Proč dnes raději hledáme instantní řešení než skutečnou změnu?
Žijeme v době instantních řešení – pilulek, kurzů a aplikací. Skutečná změna ale není na prodej. Vyžaduje čas, odvahu a často i nepohodlí.
Ondřej Vejsada
Proč máme pocit, že nás pořád někdo hodnotí – i když si nás vlastně nikdo nevšímá?
Máme pocit, že nás všichni sledují a hodnotí, ale většina lidí je příliš zaměstnaná sama sebou. Efekt reflektoru klame – jsme svobodnější, než si myslíme.
