Když se omluva stane důležitější než to, co se skutečně stalo
Některé hádky skončí ve chvíli, kdy se člověk omluví. A některé teprve začnou. „Promiň.“ „Tohle není opravdová omluva.“ „Dobře. Tak promiň, že jsem ti ublížil.“ „Ale ty pořád nechápeš, proč jsi mi ublížil.“ „Tak promiň, že jsem to udělal.“ „To říkáš jen proto, abys měl klid.“ A máme před sebou situaci, ve které už vlastně není úplně jasné, co by měl provinilec udělat, aby soud konečně skončil. Možná napsat omluvu na pergamen. Přísahat při úplňku. Přiznat všechny své hříchy od mateřské školky. Protože někdy se z omluvy stane něco zvláštního. Už není cestou ke smíření. Je důkazem viny.
Nestačí říct promiň
Omluva má přitom poměrně jednoduchý účel. Udělala jsem něco, čím jsem ti ublížila. Vidím to. Mrzí mě to. Nechci, aby se to opakovalo. Hotovo. Jenže mezilidské vztahy mají jednu nepříjemnou vlastnost: člověk může říct „promiň“ a druhý stále nemusí být spokojený. Protože možná nechtěl jen omluvu. Chtěl uznání. A ještě přesněji – chtěl uznání své verze celé události. „Řekni, že jsi to udělal proto, že ti na mně nezáleží.“ „Ale já to tak nemyslel.“ „Takže to vlastně vůbec nechápeš.“ A jsme zase na začátku. Protože pokud se omluva stane potvrzením určité interpretace, nestačí už uznat bolest. Druhý člověk musí přijmout také naši příčinu, naše vysvětlení a někdy dokonce i náš rozsudek. Teprve potom je omluva dostatečná.
Omluva jako přiznání porážky
Tohle je možná důvod, proč jsou některé konflikty tak podivně dlouhé. Jeden člověk říká: „Tohle mě bolelo.“ Druhý odpoví: „Mrzí mě, že tě to bolelo.“ A první člověk se rozzlobí. „Takže ty vlastně říkáš, že je problém ve mně.“ Jenže co jiného měl říct? „Mrzí mě, že jsem ti ublížil“ je přece něco jiného než „souhlasím se vším, co si o celé situaci myslíš“. A právě tenhle rozdíl někdy mizí. Omluva se stává jakýmsi přiznáním porážky. Pokud se omluvíš, uznáváš, že já mám pravdu. Pokud vysvětluješ, vymlouváš se. Pokud řekneš, že jsi to tak nemyslel, zpochybňuješ moje pocity. Pokud řekneš jen „promiň“, je to málo. A pokud řekneš „promiň, ale…“, právě jsi svou omluvu znehodnotil. Člověk se pak může dostat do situace, kdy už není možné odpovědět správně. Ne proto, že by omluva byla nemožná. Ale proto, že cílem přestalo být usmíření. Cílem je, aby druhý člověk přijal naši verzi reality.
Kdo určuje, co se stalo?
Tohle je obzvlášť zajímavé ve vztazích. Představme si jednoduchou situaci. Partner přijde pozdě domů. Druhý se rozzlobí: „Tobě je úplně jedno, že na tebe čekám.“ Partner se omluví: „Promiň, že jsem přišel pozdě.“ Jenže odpověď zní: „Ty se omlouváš za pozdní příchod. Já mluvím o tom, že ti na mně nezáleží.“ A najednou už se neřeší pozdní příchod. Řeší se charakter. Jedna konkrétní událost se proměnila v důkaz něčeho mnohem většího. A pokud se druhý omluví jen za to, co skutečně udělal, může být obviněn, že vlastně nic nepochopil. Tady se omluva dostává do zvláštního postavení. Má potvrdit nejen fakt, ale také jeho interpretaci. „Ano, přišel jsem pozdě.“ „A proč?“ „Protože jsem se zdržel.“ „Ne. Protože ti na mně nezáleží.“ „Ale to není pravda.“ „Takže se zase neomlouváš.“ A problém, který mohl být vyřešen jednou větou, se během pěti minut změnil v referendum o celém vztahu.
Když omluva konflikt prodlužuje
Největší paradox přichází ve chvíli, kdy omluvu skutečně dostaneme. Člověk se omluví. A my zjistíme, že to nestačí. „Nebyla dost upřímná.“ „Řekl to špatným tónem.“ „Omluvil se až poté, co jsem ho k tomu donutila.“ „Omluvil se, ale jen proto, aby měl klid.“ Možná. Ale také možná právě tady začíná být důležitější naše potřeba než samotná událost. Protože pokud žádná omluva nemůže být dost dobrá, pak už nehledáme nápravu. Hledáme potvrzení. Potřebujeme, aby druhý nejen litoval toho, co udělal, ale aby konečně viděl svět přesně našima očima. A to je požadavek, který nemá přirozený konec. Vždycky se dá najít další nedostatek. Bylo to pozdě. Bylo to krátké. Řekl to bez emocí. Řekl to příliš emocionálně. Podíval se jinam. Podíval se přímo. A člověk, který se měl původně omluvit za jednu věc, se najednou ocitá v nekonečné zkoušce, jejímž zadáním je uhodnout správnou odpověď.
Omluva není kapitulace
To samozřejmě neznamená, že bychom se neměli omlouvat. Naopak. Umět říct „udělal jsem chybu“ je jedna z nejdůležitějších forem dospělosti. Jen bychom možná měli rozlišovat mezi dvěma věcmi. Omlouvám se za to, co jsem udělal. A: Omlouvám se za to, jaký člověk podle tebe jsem. To druhé už je něco úplně jiného. Nemusíme přijmout cizí interpretaci, abychom uznali jeho bolest. Nemusíme souhlasit s tím, že jsme někoho chtěli ponížit, když víme, že jsme to neudělali. Nemusíme přiznat úmysl, který jsme neměli. Můžeme říct: „Mrzí mě, že jsem ti ublížil. Chápu, že tě to zasáhlo. Ale s tím, proč jsem to udělal, se na tomhle neshodneme.“ A to není nedostatek empatie. To je schopnost udržet dvě pravdy najednou. Tebe to bolelo. A já to přesto nemyslel tak, jak si myslíš. Obě věty mohou být pravdivé současně.
Možná někdy nechceme omluvu
Možná tedy stojí za to položit si před další žádostí o omluvu jednu nepříjemnou otázku: Chci opravdu napravit to, co se stalo – nebo potřebuji, aby druhý uznal, že můj výklad celé situace je jediný správný? Protože to jsou dvě velmi rozdílné věci. První může vztah zachránit. Druhá z něj může udělat soudní řízení. A soudní řízení má jednu nepříjemnou vlastnost. Nikdy nekončí ve chvíli, kdy se objeví pravda. Končí až tehdy, když je někdo prohlášen za vinného. A někdy proto nepotřebujeme omluvu. Potřebujeme vítězství.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.